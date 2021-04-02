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Чиновницу наказали за пост о закрытии лиги "КВН-Алтай"

, ИА "Амител"
Комиссия сочла высказывания замглавы управления молодёжной политики Ирины Рыбиной противоречащими этике госслужащих
Ирина Рыбина / Фото: altaikdm.ru

Ирина Рыбина / Фото: altaikdm.ru

Заместителю начальника управления молодёжной политики Ирине Рыбиной вынесли предупреждение. Темой обсуждения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению стал её пост по поводу закрытия лиги "КВН-Алтай".

Как сообщает пресс-служба правительства, разобраться в ситуации поручил губернатор Виктор Томенко. Члены комиссии изучили все обстоятельства, публикации и комментарии в СМИ и социальных сетях, после чего провели консультации с лингвистами, а также побеседовали с самой Рыбиной и главой управления Екатериной Четошниковой.

2 апреля комиссия под руководством зампреда правительства Виталия Снесаря отметила важность соблюдения общих принципов госслужбы публичными должностными лицами и необходимость использования официального стиля подачи информации. Ирину Рыбину предупредили о недопустимости неэтичных поступков, которые противоречат общим принципам служебного поведения госслужащих.

Руководитель управления молодёжной политики Екатерина Четошникова заявила, что провела с подчинёнными разъяснительную работу и заверила, что управление открыто для сотрудничества с молодёжью, общественной палатой Алтайского края и другими организациями.

"Комиссия рекомендовала руководителям органов исполнительной власти провести работу с государственными гражданским служащими в части соблюдения требований, установленных федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Кодексом этики гражданских служащих, в частности, соблюдения установленных правил публичных выступлений, предоставления информации, в том числе в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Напомним, что 18 февраля директор лиги "КВН-Алтай" Андрей Новиков заявил о её закрытии после восьми лет успешной работы. По его словам, в этом году организация не смогла найти деньги на поездку команд на Сочинский фестиваль, а также на аренду зала для игр. Помощи от регионального управления молодёжной политики команды тоже не получили.

Позднее участник легендарной команды "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев выразил уверенность, что управление молодёжной политики Алтайского края совершает большую ошибку в том, что не пытается сохранить КВН-движение в регионе.

Через некоторое время закрытие региональной лиги КВН прокомментировала замначальника управления молодёжной политики Алтайского края Ирина Рыбина. В своём сообщении на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" она назвала лигу "франшизой федерального уровня", требующей вложений, "которые понятны игрокам изначально". Кроме того, по её мнению, "свято место пусто не бывает, а смена лидера – это всегда новые люди".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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