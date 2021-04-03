Барнаульца за подготовку взрыва в мечети арестовали на два месяца

Центральный районный суд краевой столицы удовлетворил ходатайство правоохранителей о заключении под стражу 20-летнего барнаульца, который собирался устроить взрыв в мечети. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Житель Барнаула проведёт под стражей ближайшие два месяца. Ему предъявили обвинение в прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что нанести вред жителям страны молодой человек не успел благодаря своевременным действиям силовиков.

"В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчёта, которое он исполнил. Впоследствии молодой человек получил указание совершить поджог, – пояснили в региональном управлении федеральной службы безопасности. – На стадии подготовки к выполнению задания его деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю".

Напомним, что 1 апреля в Барнауле сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил акцию устрашения против мигрантов. Он действовал по заданию украинской националистической организации.

На допросе мужчина рассказал, что хотел взорвать мечеть. По его словам, задания ему давали кураторы организации. В ходе обысков у задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по созданию взрывчатки и экстремистскую литературу.

Позднее председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов прокомментировал задержание мужчины. По словам Аширова, это не рядовая история.