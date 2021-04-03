Суббота, 3 Апрель, 19:39

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,07
€ 89,59
4°


4572077 +9021
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка мэра Бийска Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Барнаульца за подготовку взрыва в мечети арестовали на два месяца

, ИА "Амител"
Задержанного обвиняют в обучении для осуществления терактов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Центральный районный суд краевой столицы удовлетворил ходатайство правоохранителей о заключении под стражу 20-летнего барнаульца, который собирался устроить взрыв в мечети. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Житель Барнаула проведёт под стражей ближайшие два месяца. Ему предъявили обвинение в прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что нанести вред жителям страны молодой человек не успел благодаря своевременным действиям силовиков.

"В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчёта, которое он исполнил. Впоследствии молодой человек получил указание совершить поджог, – пояснили в региональном управлении федеральной службы безопасности. – На стадии подготовки к выполнению задания его деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю".

Напомним, что 1 апреля в Барнауле сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил акцию устрашения против мигрантов. Он действовал по заданию украинской националистической организации.

На допросе мужчина рассказал, что хотел взорвать мечеть. По его словам, задания ему давали кураторы организации.  В ходе обысков у задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по созданию взрывчатки и экстремистскую литературу.

Позднее председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов прокомментировал задержание мужчины. По словам Аширова, это не рядовая история

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
19:16
На Алтае мужчина поленился найти сухостой и спилил первые попавшиеся берёзы 0
18:49
Барнаульца за подготовку взрыва в мечети арестовали на два месяца 0
18:15
В Республике Алтай за сутки выявили 11 случаев COVID-19 0
17:52
Названа самая популярная настольная игра в России 0
17:17
Скончался российский тренер, воспитавший олимпийских чемпионов по лёгкой атлетике 0
16:49
Дмитрий Попов получил медаль "За особый вклад в борьбу с коронавирусом" 10
16:13
Известная российская блогерша пыталась покончить с собой в Москве 7
15:53
Количество инфицированных ковидом в РФ вырастет вдвое к середине апреля – прогноз 0
15:26
Жители Бийска вновь остались без газа из-за перебоев в поставках 4
14:56
Барнаульская лыжница завоевала свою первую медаль на чемпионатах России 3
14:28
Потолок едва не обрушился на хозяйку аварийного дома в Барнауле 0
14:08
Алтайских охотников предупредили об опасности заразиться птичьим гриппом 1
13:38
Мария Бутина сравнила колонию Навального с несуществующей гостиницей на Алтае 52
13:09
Перебегала дорогу: в полиции рассказали о ДТП со сбитым ребёнком в Барнауле 10
12:45
Рок-фестиваль и группа "Кватро": как на Алтае пройдёт фестиваль Рождественского 1
12:31
Следственный комитет разыскивает пропавшую жительницу Кулунды со шрамом на лице 1
11:52
Эксперт рассказала, какие пластиковые контейнеры могут быть опасны для здоровья 1
11:03
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 3
10:40
Полиция США раскрыла детали атаки на Капитолий 13
10:02
Родительская суббота Великого поста: как помянуть близких и чего делать нельзя 0
09:41
За дешёвыми продуктами. Где в Барнауле работают субботние ярмарки 0
09:37
Кешбэка не хватит. Туроператоры посчитали, когда закончится доплата за отдых в России 1
09:07
"Страшненько, убогонько". Градсовет одобрил расширение поликлиники на Потоке 10
08:38
"Бегите, глупцы". Трилогию "Властелин колец" покажут в Барнауле в формате IMAX 1
08:10
И снова в бой! Правда ли, что Аман Тулеев собрался в Госдуму? 13
07:41
"Просто шикарна". Вера Брежнева показала, как должно выглядеть тело в 39 лет 3
07:08
Мусульмане отреагировали на задержание мужчины, который хотел взорвать мечеть в Барнауле 35
06:33
Народные приметы. Почему 3 апреля нельзя стирать бельё и поливать цветы 2
06:05
Синоптики рассказали, какой будет погода в Алтайском крае в апреле 0
23:48
Такой день. Наказание для алтайской чиновницы и задержание террориста в Барнауле 0
23:33
Алёна Апина рассказала, почему Мурат Насыров покончил с собой 1
23:12
Новую школу на 360 мест строят в небольшом алтайском селе 1
22:51
Восемь алтайских спортсменов могут поехать на Олимпиаду в Токио 1
22:33
СМИ опубликовали видео с поведением Навального в колонии 52
22:14
Видеорегистратор запечатлел "очень странное ДТП" в Барнауле 0
21:51
Московский суд оштрафовал Twitter почти на девять миллионов рублей 4
21:31
Откачку талых вод с подтопляемых территорий Барнаула продолжат 1
21:11
Каждый пятый житель России систематически недоедает 14
20:51
В Барнауле начали продавать билеты на Кубок мира по гребле 1
20:32
В Кремле рассказали о побочных эффектах от вакцинации у Владимира Путина 24
20:12
Чиновницу наказали за пост о закрытии лиги "КВН-Алтай" 1
19:52
Сотрудники ФСБ в Барнауле задержали мужчину, который собирался взорвать мечеть 5
19:31
Телеканал "Ю" подтвердил перезапуск шоу "Дом-2" в своём эфире 0
19:11
Барнаульцы пожаловались на отсутствие дороги в промзоне 2
18:51
"Будь мужиком". Мария Бутина рассказала о визите к Алексею Навальному в тюрьму 33
18:31
Школьница из Барнаула может стать ведущей на телеканале "СТС Kids" 6
18:08
Алтайский краеведческий музей зовёт в гости в последний раз перед закрытием 5
17:53
Шестилетнюю девочку судят за долг умершей матери в 24 тыс. рублей 23
17:40
Ни Барнаула, ни Бийска. Названы лучшие для жизни города России 2
17:25
На Алтае не будут продлевать субсидии на оплату ЖКХ в беззаявительном порядке 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.