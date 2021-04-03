Клип Манижи стал самым популярным из участников Евровидения-2021

Клип Russian Woman представительницы России на Евровидении-2021 певицы Манижи набрал более 6,7 млн просмотров на официальном YouTube-канале музыкального конкурса.

Это лучший результат среди всех участников. Ближайший преследователь в лице трека Loco Loco от сербской группы Hurricane отстал примерно на 100 тысяч просмотров.

Несмотря на это, букмекеры считают фаворитом Евровидения представительницу Мальты Дестини Чукуньере. Манижа в рейтинге букмекеров занимает только 13-е место.

Напомним, 29-летняя исполнительница Манижа стала победительницей народного голосования в итоговом отборе на Первом канале и представит Россию на Евровидении-2021.

До голосования допустили трёх кандидатов. Помимо победительницы, на участие в европейском музыкальном конкурсе претендовали группы Therr Maitz и "2Маши".

Трек Russian Woman о сильных русских женщинах, исполненный Манижей, покорил сердца почти 39,7% голосующих и признан победителем отбора. "2Маши" набрали 35,7% симпатий, Therr Maitz – 24,6%.