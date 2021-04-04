"Симоньян, подвинься". Мария Мотузная объявила Марию Бутину своим новым врагом

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую в 2018 году обвиняли в оскорблении чувств верующих и экстремизме, раскритиковала сотрудницу канала RT, активистку из Алтайского края Марию Бутину. Поводом для этого стало то, что Бутина сравнила колонию во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, с гостиницей в алтайском селе Косиха.

На своей странице в Twitter Мотузная упрекнула Бутину во лжи и посчитала, что никто из жителей Алтайского края не поверит в её слова.

"Я была в селе Косиха. Бутина **** ты чё, думаешь, ты одна из Алтайского края и в твои слова все слепо поверят? А даже если бы там было хуже, чем в ИК, ты тогда может ***** не государственные бабки ела бы на RT, а о своём крае радела? Патриотка хренова. У меня новый враг, Симоньян, подвинься", – возмутилась девушка.

В январе Мария Мотузная обматерила сотрудников штаба Навального в Санкт-Петербурге на несанкционированном митинге. Девушку, которая была среди участников акции протеста, огорчил тот факт, что штаб принял решение расходиться по домам, когда к месту действия приходили новые люди.