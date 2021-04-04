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"Симоньян, подвинься". Мария Мотузная объявила Марию Бутину своим новым врагом

, ИА "Амител"
Девушка возмутилась словами журналистки RT, которая сравнила колонию Навального с гостиницей на Алтае

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую в 2018 году обвиняли в оскорблении чувств верующих и экстремизме, раскритиковала сотрудницу канала RT, активистку из Алтайского края Марию Бутину. Поводом для этого стало то, что Бутина сравнила колонию во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, с гостиницей в алтайском селе Косиха.

На своей странице в Twitter Мотузная упрекнула Бутину во лжи и посчитала, что никто из жителей Алтайского края не поверит в её слова.

"Я была в селе Косиха. Бутина **** ты чё, думаешь, ты одна из Алтайского края и в твои слова все слепо поверят? А даже если бы там было хуже, чем в ИК, ты тогда может ***** не государственные бабки ела бы на RT, а о своём крае радела? Патриотка хренова. У меня новый враг, Симоньян, подвинься", – возмутилась девушка.

В январе Мария Мотузная обматерила сотрудников штаба Навального в Санкт-Петербурге на несанкционированном митинге. Девушку, которая была среди участников акции протеста, огорчил тот факт, что штаб принял решение расходиться по домам, когда к месту действия приходили новые люди.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.04.2021 08:07
гость

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую в 2018 году обвиняли в оскорблении чувств верующих и экстремизме

Интересно, что басманное правосудие ее оправдало. Или хорошие деньги судьям дали или адвокаты хорошие. Во втором случае получается честный независимый суд и это приятно

4.04.2021 08:10
гость

Уроженка Барнаула Мария Мотузная

Вообще уроженки Барнаула известные личности. А вчера про уроженца Барнаула узнали все мусульмане мира

4.04.2021 08:15
гость

Сейчас обе уроженки Барнаула хорошо зарабатывают. Мотузной даже легче удалось стать известной, картинку перепостила, убежала и все, теперь весь цивилизованный мир за нее, хорошие адвокаты и правозащитники

4.04.2021 08:24
- гость -

Даже не моська, а бледная моль Мотузная пыжится выбиться в большие оппозиционеры путём изливания дерьма, ибо ничего кроме не имеет. Однако ей нужно внимательней посмотреть - гульфик-фюрер в евыбраун выбирает не просто дерьмомёток, но ещё и смазливых, ничего мужское ему не чуждо. А этому недоразумению тут ловить нечего.

4.04.2021 08:43
- гость -

В Telegram-канале опубликован полностью документ, подписанный Марией Бутиной. Это тот документ, который она подписала с министерством юстиции о признании своей вины как агента иностранного государства. И о готовности идти на сотрудничество. Это подлинный документ, его никто не опровергает. При товарище Сталине, при товарище Горбачеве за такое расстреливали. это было не просто признание вины, а сотрудничество. А поскольку человек признает себя агентом российского государства, должен был рассказать про других агентов. Иначе бы было другое решение суда.
И вот здесь в России Навальный просит врача, а присылают Бутину...

4.04.2021 08:48
гость

При товарище Сталине часто подписывали документы, что они английские шпионы

4.04.2021 08:54
- гость -

Бесплатный цырк.

4.04.2021 08:58
гость

агентом российского государства

Ну логично, Бутина работает на российское государство, потому что она агент российского государства. Если пройдет во власть агент иностранного государства, российское государство будет работать в его интересах

4.04.2021 09:00
гость

Если американского агента раздеть догола, он тоже подпишет, что он агент. Адвокаты потом это опровергнут, как признание под давлением

4.04.2021 09:05
гость

Если бы Мотузную наш честный суд не оправдал, ее бы поместили в камеру, раздели догола и она бы подписала, что она агент иностранного государства. Еще назвала бы подельников. Хорошо, что у нас суд честный, оправдал ее

4.04.2021 09:09
- гость -

"Если кто и имеет право оценить «бесчеловечные условия» содержания, так это она(Мария Бутина). Несколько месяцев в одиночной камере в Штатах с запретом на любое общение и возможностью выходить только на пару часов ночью. Ни за что. Просто за то, что она осмелилась иметь точку зрения на развитие российско-американских отношений, которая заключалась не в безальтернативности конфронтации, а в необходимости диалога на благо двух народов.
Мария Бутина не сломалась в одиночке, не променяла настоящую свободу на мнимую. Она выстояла и теперь посвящает жизнь, каждый свой день защите обречённых. Лживое мурло, с которым она пыталась поговорить, не является «невинной жертвой». Мария Бутина - человек, а то, что перед ней, истеричная баба."(С)
----------------------------------------------------------
Что матузная,что навалка-две вонючие собачьи какушки.

4.04.2021 09:24
гость

Мария Бутина не сломалась в одиночке

Ну к Навальному это тоже можно применить, если предположить, что его отравили, но он вернулся туда, где его, типа, отравили, он тоже человек смелый. Но тут есть большое НО и много ИЛИ, может он не верит, что его отравили или сам точно знает, что это не так. Или он смелый, но глупый. Или ему платят такие деньги, что он готов рисковать. Или он любит свою семью и ему гарантированы такие выплаты семье, что риск того стоит. Или он, зная что его никто не травил, считает, что проход во власть стоит риска, который, если его никто не травил, не большой

4.04.2021 09:27
- гость -

Комментаторы, вам не надоело во всём этом ковыряться. Если нет, сходите канализацию почистите, то же самое. Весна, тепло, дети зовут погулять, не понимаю.

4.04.2021 09:31
гость

Весна, тепло, можно еще на митинг сходить

4.04.2021 09:32
гость

У нас в мороз такой митинг большой собирался, а сейчас весна, тепло, а никто не собирается

4.04.2021 09:39
- гость -

У навального башку снесло от вседозволенности и он сам себя оценил как "неприкасаемый".А деньги к нему текут от врагов России.Ну и раньше дурачки молодые навальнисты ему посылали "на чашечку кофе".

4.04.2021 09:44
- гость -

Да и мы с Калибром,нет-нет,да и посылали ему иногда немного денег.Для того чтобы Россия стала свободной.

4.04.2021 09:48
- гость -

4.04.2021 09:44
- гость -
Да и мы с Калибром,нет-нет,да и посылали ему иногда немного денег.Для того чтобы Россия стала свободной.

Скупердяи, мало посылали, вот страна и не свободная. Посылайте все, если умрёте с голоду будете знать, что народ вдыхает полной грудью воздух свободы.

4.04.2021 09:50
Евгений

> 4.04.2021 09:32
> гость
> У нас в мороз такой митинг большой собирался, а сейчас весна, тепло, а никто не собирается

А это показатель того, насколько в действительности страдают митингующие от кровавого режима: есть движуха - выходим на улку, нет движухи - всё норм, живём дальше, сидя в тепле и уюте.

Страдали бы по-настоящему, помирая в нищете, голоде и ковиде, митинговали бы месяцами.

Грош цена всем этим страдальцам.

4.04.2021 09:51
- гость -

Мотузная, убери наконец свои железные сопли из под носа, смотреть на таких баб противно, с соплями в ноздрях из бижутерии.

4.04.2021 09:53
- гость -

4.04.2021 09:09
- гость -
"Если кто и имеет право оценить «бесчеловечные условия» содержания, так это она(Мария Бутина)

Здорово, Вовка Соловьев, уже на Амике звенишь вечерними бубенцами?

4.04.2021 10:04
- гость -

Кто они все такие?

4.04.2021 10:07
гость

может он не верит, что его отравили или сам точно знает, что это не так

Вообще то что он вернулся, говорит о том, что он знает, что никто его не травил. Мог ведь бороться с режим из-за рубежа, как Тихоновская. Если Тихановская знает, что с ней в Белоруссии может случиться несчастный случай, она и из-за рубежа хорошо борется, и безопасно и западные партнеры помогают

4.04.2021 10:09
- гость -

Что матузная,что навалка-две вонючие собачьи какушки.

что бутина

4.04.2021 10:11
гость

Бутина, как доказано американцами, российский агент, Мотузная, судя по помощи ей западными партнерами, агент западных партнеров. В этом их разница. А так, они обе из Барнаула. Просто в Барнауле люди разные

4.04.2021 10:35
- гость -

В Барнауле люди разные,но именно агентов запада здесь надо прижимать к ногтю.

4.04.2021 10:40
- гость -

Мотузная, угасающая звезда, решила о себе напомнить))))))))

4.04.2021 10:50
- гость -

Да права Бутина на 146%!!! Очевидно нигде на планете Земля такое как в РФ невозможно - Навальный требует врача, а ему поставляют проститутку элитную, а он не рад...

4.04.2021 11:03
- гость -

Бутина тролит Путину, а в опале почему то не Бутина.

4.04.2021 11:09
- гость -

"Мотузная, угасающая звезда, решила о себе напомнить))))))))"

На своей страничке в твиттере? Где вас таких набирают, тупеньких?

4.04.2021 11:30
- гость -

Мазутная? Это кто?

4.04.2021 11:46
- гость -

Мазутная? Это кто?

Это которая Батутную на батуте мазутом мажет.

4.04.2021 12:13
- гость -

Зачем симулянту врач? Заболеет - пришлют врача. Пока пусть со СМИ общается. Хамит, ерничает, показывая свою быдловатость и убожество.

4.04.2021 12:14
Правдивый

Игра была равна - играли два говна...

4.04.2021 12:34
- гость -

4.04.2021 12:13
- гость -

Ты, эта, не трожь и не принижай нашу Бутину, какое СМИ - она член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ!!! И в этом качестве приехала права гражданина Навального защищать от произвола ФСИН. А может она еще и как врач там была, элитный доктор?!

4.04.2021 12:55
- гость -

играли два говна... а третье объявляло счёт

4.04.2021 14:11
- гость -

Мотузка из дерьма вынырнула, надо же. Ныряй обратно, там твое место.

4.04.2021 14:52
гость

Я считаю, в Барнауле должен быть организован бой: мад-реслинг в бикини Мотузная против Бутиной. Ставки от 10 тыс. Выигрыш победитель направляет на строительство гостиницы в с. Косиха.

4.04.2021 14:53
- гость -

4.04.2021 10:50
- гость -

а ты похоже проститутку от просто женщины отличить не можешь, а всё туда же , на амике дерьмецо вылить.

4.04.2021 14:55
- гость -

Все время удивляюсь сколько лжи и гауна льется из всей этой кодлы Навальный и Ко.
Если такие придут к власти Россия потонет в их дерьме.

4.04.2021 15:04
- гость -

Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы после убийства 5-летнего ребёнка украинскими военными при помощи дрона. "Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины",(с)

4.04.2021 16:42
гость

после убийства 5-летнего ребёнка украинскими военными при помощи дрона

Это они у Турции дроны купили, тренируются. Турецкими дронами азербайджанцы армян победили

4.04.2021 16:48
- гость -

Мотузная из деревни уехала.
А деревня в Мотузной осталась.
Насколько безграмотно и марещинно пишет. Тьфу.

4.04.2021 16:50
- гость -

Пренеприятнейшая особа эта Мотузная.

4.04.2021 16:52
- гость -

4.04.2021 11:09
- гость -
Тупенький здесь вы - она-то на своей страничке написала, а СМИ растиражировали. Знала Маша, как в СМИ попасть )))

5.04.2021 07:46
- гость -

Сколько еще будет новостей про эту проститутку Бутину?

5.04.2021 08:16
- гость -

Бутина с озверелой рожей на видео орала на Навального, что она родилась в Косихе Алтайского края и там гостиница хуже, чем его зона, а Соловьев заявил, что у него в пионерлагере было хуже, чем на зоне Навального.

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