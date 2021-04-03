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Мария Бутина сравнила колонию Навального с несуществующей гостиницей на Алтае

, ИА "Амител"
Известная "шпионка" утверждает, что условия в колонии такие же, как в гостинице в Косихе
Фото: АлтГУ

Фото: АлтГУ

Сотрудница телеканала RT, известная активистка из Алтайского края Мария Бутина сравнила колонию во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, с пионерским лагерем. По словам Бутиной, в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Видео визита активистки размещено на сайте RT. 

1 апреля к оппозиционеру в колонию вместо врача приехала съёмочная группа государственного телеканала RT во главе с Бутиной. По словам сторонников Навального, активистка 15 минут доказывала, что в колонии очень хорошие условия для жизни. Бутина утверждает, что внимательно осмотрела колонию, назвала её "практически образцовой" и напоминающей "пионерский лагерь", в котором условия содержания – "аскетичные, но приемлемые".

Навальный возразил.

"А вы по российским регионам путешествовали? Это лучше, чем гостиница в селе Косиха Алтайского края", – ответила Мария.

Навальный ответил, что много путешествовал (и даже один раз был в Алтайском крае, где его облили зелёнкой), но не согласился с мнением Бутиной.

Любопытно, что в селе Косиха, которую в пример привела Мария, нет ни одной гостиницы. Они есть только в сёлах Полковниково, Б. Ключи, а также недалеко от Косихи на Чуйском тракте.

Напомним, Алексей Навальный находится в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. По требованию ФСИН ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Мария Бутина родилась в Алтайском крае и окончила АлтГУ. В 2019 году девушка отсидела несколько месяцев в американской тюрьме по обвинению в сговоре против США. После возвращения в Россию она стала членом Общественной палаты, выпустила книгу "Тюремный дневник" и начала сотрудничать с RT. До ареста Бутина поддерживала Алексея Навального и выступала против преследования политика, но несколько лет назад кардинально сменила политические взгляды. 

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Комментарии

3.04.2021 13:51
- гость -

зачем столько внимания проститутке Маше Бутиной?

3.04.2021 13:53
Медведь-шатун

Ей сильно надо в депутаты!!!сильно!!!!

3.04.2021 13:56
- гость -

А эта патриотка в Омерику зачем уезжала ? За хорошей жизнью ?

3.04.2021 13:59
- гость -

Любопытно, что это дива делала в Косихе, если частный дом приняла за гостиницу.

3.04.2021 14:00
- гость -

Бесится что сидела в ужастных условиях? Ну ко что заслужил.

3.04.2021 14:06
- гость -

Откель гостиница в Косихе? Ни разу не видал

3.04.2021 14:07
- гость -

Дожились - госдолжности в РФ, начали занимать американские зеки.

3.04.2021 14:09
- гость -

А Алёшка молодец, сидит в отрицалове и с администрацией не сотрудничает. Пропагандисты этим роликом добавят ему фанатов.

3.04.2021 14:11
- гость -

13:56
- гость -
А эта патриотка в Омерику зачем уезжала ? За хорошей жизнью ?
-------
Машка Певчих подробно расписала похождения её барнаульской тёзки.

3.04.2021 14:12
Павсекакий

"Это лучше, чем гостиница в селе Косиха Алтайского края"
----
То есть, это лучше, чем ничего, видимо, хотела сказать Буратина...

3.04.2021 14:12
- гость -

До ареста Бутина поддерживала Алексея Навального и выступала против преследования политика, но несколько лет назад кардинально сменила политические взгляды.

Просто ее вовка соловьев на довольствие взял и харчеваться пристроил к симонянше на Рашу Тудэй.

3.04.2021 14:14
- гость -

А Алёшка молодец, сидит в отрицалове и с администрацией не сотрудничает.

Ну да, а то путинские петухи кукарекали, что он на зоне библиотекарем будет в тепле.

3.04.2021 14:41
- гость -

Что же эта "патриотка" так родной алтай-то не навидит?

3.04.2021 14:43
- гость -

Охота уже тапком прихлопнуть, рыжую тараканиху

3.04.2021 14:46
- гость -

Ну и за сколько эта девица продалась едросам? Сейчас и сама лезет к власти, чтобы сосать всласть!

3.04.2021 14:48
- гость -

Пропагандистка честно и публично заявила, что жизнь в стране сравнима с условиями концлагеря!
А ведь так и есть!

3.04.2021 14:49
- гость -

Что, рады на Машу переключиться? Ну, выпустите пар )))))

3.04.2021 14:50
- гость -

3.04.2021 14:11
- гость -
Машка Певчих подробно расписала

"После того, как все возможные улики под руководством Певчих были собраны, она и Георгий Албуров на автомобиле отправились "с бутылками" в Новосибирск, где сели на рейс до Омска. Но в рамках проверки МВД было установлено, что во время посадки в самолет ни у Певчих, ни у Албурова при себе не было ни одной бутылки емкостью более 100 миллилитров, вывезенных из номера бутылок не оказалось и в их личных вещах.

Уже после прохождения всех проверок в «чистой зоне» Певчих купила в торговом автомате бутылку с водой, с которой прилетела в Омск, а затем и в Берлин. В последующем именно на этой бутылке немецкие эксперты нашли следы «Новичка». В какой момент яд попал на емкость и при каких условиях — не известно, но совершенно ясно, что это произошло уже после госпитализации Навального."

3.04.2021 14:59
- гость -

Честно всего лишь одной фразой сказала всё как есть в разграбленной и убитой глубинке страны.
И всё только ради царской жизни на западе ушмановых, апрамовичей, рохтенбергов, фритманов и прочей воровской швали, у которой руки по локоть в крови ивановых, петровых, сидоровых!

3.04.2021 15:06
- гость -

3.04.2021 14:51
- гость -
Что, рады на Машу переключиться? Ну, выпустите пар )))))

Просто информация о цене слов британской шпионки.

3.04.2021 15:09
- гость -

Сколько же можно терпеть преступную власть воров и убийц, доведших страну до уровня концентрационного лагеря смерти?

3.04.2021 15:10
- гость -

Одно радует, что путинская шпана такая глупая - ведь она практически признала, что жизнь на воле хуже чем в этой колонии, - услужливый дурак опаснее врага...

3.04.2021 15:11
- гость -

выручайкиных походу уже тоже пресспичило.

3.04.2021 15:17
- гость -

макасиновые бородатые женщина хватить скулить и пугать полицией. попробуйте хотя бы умирать по-мужски.

3.04.2021 15:20
-гость-

Мария Бутина по гостиницам специализируется?

3.04.2021 15:31
ленин папа

условия в гостиницах всегда лучше, чем в среднем в жилом секторе у людей. Таким образом, наша прославленная землячка (горе нам) сообщает, что в Косихе люди живут хуже, чем концлагерь в Покрове.

3.04.2021 15:42
Павсекакий

15:31, В Косихе тоже все пьют чай только на кухне с застёгнутыми пуговицами.

3.04.2021 15:42
- гость -

Ну, опять бандеровцы всё загадили кругом. Чи грошей немае? Решили на теме Бутиной подзаработать? Авакян заплОтит вам иудины деньги, потомки мазепы и бандеры.

3.04.2021 15:48
Бандеровцы

В штаны себе загляни... это тоже мы нагадили.

3.04.2021 15:51
гость

Своих зеков там не хватает, так уже за забугорных взялись

3.04.2021 15:55
- гость -

Не многовато "давалки пожилым американцам" за последнее время на АМИКе ???

3.04.2021 16:06
- гость -

Пора привести в действие равенство всех перед законом, насчитать гульфик-фюреру что положено, начиная от воровства и клеветы и заканчивая изменой Родине и хамства в адрес судей и прокуроров, отправить на север и запретить упоминания в прессе, во всяком случае государственной.

3.04.2021 16:11
- гость -

"Пора привести в действие равенство всех перед законом"
----
Прекрасное предложение. Только тогда вовану со своей камарильей придётся надолго присесть, также как и всем функционерам, работающим на его ОПГ.

3.04.2021 16:16
- гость -

Лехаим-деструктивный маятник.Его надо подольше оставлять на зоне.

3.04.2021 16:23
гость

Тут пятьдесят на пятьдесят, кому то придется сидеть. Пока сидит Навальный. Дальше посмотрим, чьи друзья будут пополнять тюрьмы

3.04.2021 16:24
гость

У Батьки тюрьмы пока пополняются друзьями поляков. Но там все шатко

3.04.2021 16:27
- гость -

3.04.2021 15:55
- гость -
Не многовато "давалки пожилым американцам" за последнее время на АМИКе ???
_____

Это пиар-подготовка к выборам в депутаты очередной особы с низкой социальной ответственностью.

3.04.2021 16:33
ту 16:06

ага и Байдану запретить упоминать фамилию Навальный

3.04.2021 16:35
- гость -

3.04.2021 16:23
гость

Не "пока сидит", а по справедливости. О другом даже и не мечтайте)))

3.04.2021 17:00
- гость -

Разошлись прохахлята, а зря.
Отольются вам и оскорбления ваши, без которых вы не можете, и ваша желчь.
и гауно по имени занальный еще ответит за все.

3.04.2021 17:01
- гость -

3.04.2021 16:37
Испанский стыд

гаргона отползи отсюда

3.04.2021 17:03
- гость -

3.04.2021 16:23
гость
Тут пятьдесят на пятьдесят, кому то придется сидеть. Пока сидит Навальный. Дальше посмотрим, чьи друзья будут пополнять тюрьмы

никаких 50, всегда 80 на 20.

3.04.2021 17:10
- гость -

3.04.2021 16:37
Испанский стыд

Море около Эспании пожелтело от стыда.

3.04.2021 17:19
- гость -

Черти осуждающие Бутину, вы бы и неделю не прожили в амеровской тюрьме, петухи на парашу!!!!

3.04.2021 17:33
- гость -

навальный ведёт себя как охреневшая от безнаказанности обезьяна.

3.04.2021 17:33
- гость -

3.04.2021 16:37
Испанский стыд

как там погода на украине?

3.04.2021 17:43
- гость -

Откель гостиница в Косихе? Ни разу не видал


ну с домом колхозника спутала. ей простительно. молодая еще.

а вот то, как хомячки за своего Ололешеньку пуканы рвут, прям доставило.

3.04.2021 17:50
- гость -

3.04.2021 17:43
- гость -
а вот то, как хомячки за своего Ололешеньку пуканы рвут, прям доставило.

Дык, Ололёша даже в Кафтанчиково мотался за первачов. Есть за что.

3.04.2021 17:52
- гость -

так родной алтай-то не навидит?

Навальнята, вы уже последний резерв кинули в бой? Второклашек безграмотных?

3.04.2021 17:57
- гость -

Статья 24-я п. 2.1.4 УИК «Посещение учреждений и органов, исполняющих наказание». Там написано: «Кино-, фото— и видеосъемка осужденных, их интервьюирование осуществляется с согласия в письменной форме самих осужденных».
Так, что деяние агента Бутиной - преступление по отношению к Навальному и другим заключенным, совершенное в сговоре с руководством колонии!

3.04.2021 17:59
гость

3.04.2021 17:00
- гость -

что злишься, тролль, сказать по теме нечего?

3.04.2021 18:00
- гость -

3.04.2021 15:48
Бандеровцы

В штаны себе загляни... это тоже мы нагадили.




Снова Всюдукакий обгадился... Уже чопик бы себе забил что-ли... Или в памперс влез...

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