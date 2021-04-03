Мария Бутина сравнила колонию Навального с несуществующей гостиницей на Алтае

Сотрудница телеканала RT, известная активистка из Алтайского края Мария Бутина сравнила колонию во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, с пионерским лагерем. По словам Бутиной, в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Видео визита активистки размещено на сайте RT.
1 апреля к оппозиционеру в колонию вместо врача приехала съёмочная группа государственного телеканала RT во главе с Бутиной. По словам сторонников Навального, активистка 15 минут доказывала, что в колонии очень хорошие условия для жизни. Бутина утверждает, что внимательно осмотрела колонию, назвала её "практически образцовой" и напоминающей "пионерский лагерь", в котором условия содержания – "аскетичные, но приемлемые".
Навальный возразил.
"А вы по российским регионам путешествовали? Это лучше, чем гостиница в селе Косиха Алтайского края", – ответила Мария.
Навальный ответил, что много путешествовал (и даже один раз был в Алтайском крае, где его облили зелёнкой), но не согласился с мнением Бутиной.
Любопытно, что в селе Косиха, которую в пример привела Мария, нет ни одной гостиницы. Они есть только в сёлах Полковниково, Б. Ключи, а также недалеко от Косихи на Чуйском тракте.
Напомним, Алексей Навальный находится в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. По требованию ФСИН ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.
Сотрудница Russia Today Мария Бутина в своем смелом репортаже о ИК-2 в Покрове, где сидит Алексей Навальный, прямо и честно заявила, что российские гостиницы обычно хуже тюрьмы.— Чöрная Жизнь (@_White_Death) April 2, 2021
Интересно, и где эта Бутина набралась такой махровой русофобии? Уж не в американской ли тюрьме?!
🤣 pic.twitter.com/vnh4GJTDDF
Мария Бутина родилась в Алтайском крае и окончила АлтГУ. В 2019 году девушка отсидела несколько месяцев в американской тюрьме по обвинению в сговоре против США. После возвращения в Россию она стала членом Общественной палаты, выпустила книгу "Тюремный дневник" и начала сотрудничать с RT. До ареста Бутина поддерживала Алексея Навального и выступала против преследования политика, но несколько лет назад кардинально сменила политические взгляды.
Комментарии
зачем столько внимания
проституткеМаше Бутиной?
Ей сильно надо в депутаты!!!сильно!!!!
А эта патриотка в Омерику зачем уезжала ? За хорошей жизнью ?
Любопытно, что это дива делала в Косихе, если частный дом приняла за гостиницу.
Бесится что сидела в ужастных условиях? Ну ко что заслужил.
Откель гостиница в Косихе? Ни разу не видал
Дожились - госдолжности в РФ, начали занимать американские зеки.
А Алёшка молодец, сидит в отрицалове и с администрацией не сотрудничает. Пропагандисты этим роликом добавят ему фанатов.
13:56
- гость -
А эта патриотка в Омерику зачем уезжала ? За хорошей жизнью ?
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Машка Певчих подробно расписала похождения её барнаульской тёзки.
"Это лучше, чем гостиница в селе Косиха Алтайского края"
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То есть, это лучше, чем ничего, видимо, хотела сказать Буратина...
До ареста Бутина поддерживала Алексея Навального и выступала против преследования политика, но несколько лет назад кардинально сменила политические взгляды.
Просто ее вовка соловьев на довольствие взял и харчеваться пристроил к симонянше на Рашу Тудэй.
А Алёшка молодец, сидит в отрицалове и с администрацией не сотрудничает.
Ну да, а то путинские петухи кукарекали, что он на зоне библиотекарем будет в тепле.
Что же эта "патриотка" так родной алтай-то не навидит?
Охота уже тапком прихлопнуть, рыжую тараканиху
Ну и за сколько эта девица продалась едросам? Сейчас и сама лезет к власти, чтобы сосать всласть!
Пропагандистка честно и публично заявила, что жизнь в стране сравнима с условиями концлагеря!
А ведь так и есть!
Что, рады на Машу переключиться? Ну, выпустите пар )))))
3.04.2021 14:11
- гость -
Машка Певчих подробно расписала
"После того, как все возможные улики под руководством Певчих были собраны, она и Георгий Албуров на автомобиле отправились "с бутылками" в Новосибирск, где сели на рейс до Омска. Но в рамках проверки МВД было установлено, что во время посадки в самолет ни у Певчих, ни у Албурова при себе не было ни одной бутылки емкостью более 100 миллилитров, вывезенных из номера бутылок не оказалось и в их личных вещах.
Уже после прохождения всех проверок в «чистой зоне» Певчих купила в торговом автомате бутылку с водой, с которой прилетела в Омск, а затем и в Берлин. В последующем именно на этой бутылке немецкие эксперты нашли следы «Новичка». В какой момент яд попал на емкость и при каких условиях — не известно, но совершенно ясно, что это произошло уже после госпитализации Навального."
Честно всего лишь одной фразой сказала всё как есть в разграбленной и убитой глубинке страны.
И всё только ради царской жизни на западе ушмановых, апрамовичей, рохтенбергов, фритманов и прочей воровской швали, у которой руки по локоть в крови ивановых, петровых, сидоровых!
3.04.2021 14:51
- гость -
Что, рады на Машу переключиться? Ну, выпустите пар )))))
Просто информация о цене слов британской шпионки.
Сколько же можно терпеть преступную власть воров и убийц, доведших страну до уровня концентрационного лагеря смерти?
Одно радует, что путинская шпана такая глупая - ведь она практически признала, что жизнь на воле хуже чем в этой колонии, - услужливый дурак опаснее врага...
выручайкиных походу уже тоже пресспичило.
макасиновые бородатые женщина хватить скулить и пугать полицией. попробуйте хотя бы умирать по-мужски.
Мария Бутина по гостиницам специализируется?
условия в гостиницах всегда лучше, чем в среднем в жилом секторе у людей. Таким образом, наша прославленная землячка (горе нам) сообщает, что в Косихе люди живут хуже, чем концлагерь в Покрове.
15:31, В Косихе тоже все пьют чай только на кухне с застёгнутыми пуговицами.
Ну, опять бандеровцы всё загадили кругом. Чи грошей немае? Решили на теме Бутиной подзаработать? Авакян заплОтит вам иудины деньги, потомки мазепы и бандеры.
В штаны себе загляни... это тоже мы нагадили.
Своих зеков там не хватает, так уже за забугорных взялись
Не многовато "давалки пожилым американцам" за последнее время на АМИКе ???
Пора привести в действие равенство всех перед законом, насчитать гульфик-фюреру что положено, начиная от воровства и клеветы и заканчивая изменой Родине и хамства в адрес судей и прокуроров, отправить на север и запретить упоминания в прессе, во всяком случае государственной.
"Пора привести в действие равенство всех перед законом"
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Прекрасное предложение. Только тогда вовану со своей камарильей придётся надолго присесть, также как и всем функционерам, работающим на его ОПГ.
Лехаим-деструктивный маятник.Его надо подольше оставлять на зоне.
Тут пятьдесят на пятьдесят, кому то придется сидеть. Пока сидит Навальный. Дальше посмотрим, чьи друзья будут пополнять тюрьмы
У Батьки тюрьмы пока пополняются друзьями поляков. Но там все шатко
3.04.2021 15:55
- гость -
Не многовато "давалки пожилым американцам" за последнее время на АМИКе ???
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Это пиар-подготовка к выборам в депутаты очередной особы с низкой социальной ответственностью.
ага и Байдану запретить упоминать фамилию Навальный
3.04.2021 16:23
гость
Не "пока сидит", а по справедливости. О другом даже и не мечтайте)))
Разошлись прохахлята, а зря.
Отольются вам и оскорбления ваши, без которых вы не можете, и ваша желчь.
и гауно по имени занальный еще ответит за все.
3.04.2021 16:37
Испанский стыд
гаргона отползи отсюда
3.04.2021 16:23
гость
Тут пятьдесят на пятьдесят, кому то придется сидеть. Пока сидит Навальный. Дальше посмотрим, чьи друзья будут пополнять тюрьмы
никаких 50, всегда 80 на 20.
3.04.2021 16:37
Испанский стыд
Море около Эспании пожелтело от стыда.
Черти осуждающие Бутину, вы бы и неделю не прожили в амеровской тюрьме, петухи на парашу!!!!
навальный ведёт себя как охреневшая от безнаказанности обезьяна.
3.04.2021 16:37
Испанский стыд
как там погода на украине?
Откель гостиница в Косихе? Ни разу не видал
ну с домом колхозника спутала. ей простительно. молодая еще.
а вот то, как хомячки за своего Ололешеньку пуканы рвут, прям доставило.
3.04.2021 17:43
- гость -
а вот то, как хомячки за своего Ололешеньку пуканы рвут, прям доставило.
Дык, Ололёша даже в Кафтанчиково мотался за первачов. Есть за что.
так родной алтай-то не навидит?
Навальнята, вы уже последний резерв кинули в бой? Второклашек безграмотных?
Статья 24-я п. 2.1.4 УИК «Посещение учреждений и органов, исполняющих наказание». Там написано: «Кино-, фото— и видеосъемка осужденных, их интервьюирование осуществляется с согласия в письменной форме самих осужденных».
Так, что деяние агента Бутиной - преступление по отношению к Навальному и другим заключенным, совершенное в сговоре с руководством колонии!
3.04.2021 17:00
- гость -
что злишься, тролль, сказать по теме нечего?
3.04.2021 15:48
Бандеровцы
В штаны себе загляни... это тоже мы нагадили.
Снова Всюдукакий обгадился... Уже чопик бы себе забил что-ли... Или в памперс влез...