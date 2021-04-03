Мария Бутина сравнила колонию Навального с несуществующей гостиницей на Алтае

Сотрудница телеканала RT, известная активистка из Алтайского края Мария Бутина сравнила колонию во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, с пионерским лагерем. По словам Бутиной, в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Видео визита активистки размещено на сайте RT.

1 апреля к оппозиционеру в колонию вместо врача приехала съёмочная группа государственного телеканала RT во главе с Бутиной. По словам сторонников Навального, активистка 15 минут доказывала, что в колонии очень хорошие условия для жизни. Бутина утверждает, что внимательно осмотрела колонию, назвала её "практически образцовой" и напоминающей "пионерский лагерь", в котором условия содержания – "аскетичные, но приемлемые".

Навальный возразил.

"А вы по российским регионам путешествовали? Это лучше, чем гостиница в селе Косиха Алтайского края", – ответила Мария.

Навальный ответил, что много путешествовал (и даже один раз был в Алтайском крае, где его облили зелёнкой), но не согласился с мнением Бутиной.

Любопытно, что в селе Косиха, которую в пример привела Мария, нет ни одной гостиницы. Они есть только в сёлах Полковниково, Б. Ключи, а также недалеко от Косихи на Чуйском тракте.

Напомним, Алексей Навальный находится в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. По требованию ФСИН ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Сотрудница Russia Today Мария Бутина в своем смелом репортаже о ИК-2 в Покрове, где сидит Алексей Навальный, прямо и честно заявила, что российские гостиницы обычно хуже тюрьмы.

Интересно, и где эта Бутина набралась такой махровой русофобии? Уж не в американской ли тюрьме?!

🤣 pic.twitter.com/vnh4GJTDDF — Чöрная Жизнь (@_White_Death) April 2, 2021

Мария Бутина родилась в Алтайском крае и окончила АлтГУ. В 2019 году девушка отсидела несколько месяцев в американской тюрьме по обвинению в сговоре против США. После возвращения в Россию она стала членом Общественной палаты, выпустила книгу "Тюремный дневник" и начала сотрудничать с RT. До ареста Бутина поддерживала Алексея Навального и выступала против преследования политика, но несколько лет назад кардинально сменила политические взгляды.