Уроженка Барнаула Бутина назвала Навального хамом и высмеяла его "пытки"

Журналистка телеканала Russia Today, активистка из Алтайского края Мария Бутина вновь упомянула в своём Telegram-канале о встрече с осуждённым борцом с коррупцией Алексеем Навальным, назвав его "хамом".
Она сравнила жалобы Навального с карательными мерами по отношению к осуждённым в американской тюрьме в Оклахоме, где сама Бутина отбывала наказание. По её словам, там были особые стулья для непокорных заключенных, к которым привязывали тех, кто оскорбляет надзирателей.
"Я ни в коем случае не призываю, чтобы так было у нас, ни с кем, включая хама Навального. У меня до сих пор в глазах стоит эта несчастная на стуле, – написала сотрудница RT. – Посыл в том, что после увиденного "пытки" трещиной на стекле и деревянным полом в казарме, о которых заявил мне Лёша, объяснимо вызвали достаточно эмоциональную реакцию".
Ранее было опубликовано видео перепалки Алексея Навального с Марией Бутиной, которая 1 апреля приехала в колонию в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание оппозиционер.
Бутина сравнила эту колонию с пионерским лагерем. По словам журналистки, в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Навальный с ней не согласился, назвав "обслугой властей" и "паразиткой".
Комментарии
Хватит новостей о двух проститутки!, они стоят друг друга,.....
Обслуга и паразитка это ещё предельно вежливо и корректно. Пусть скажет спасибо что ей в сивую морду не плюнули.
В Косихе нет гостиницы.
Это эта дама скакала по американским ..... и сотрудничала со следствием, слив всех?
Может теперь построят по подобию увиденного этой женщиной?
Журналистка телеканала Russia Today
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"Армения Тудей"
Противная рожа, эта Бутина.
уже несколько дней подряд пылают пуканы ололешкиных хомячков. спасательные бригады не успевают подносить ведра с водой для их охлаждения. то ли еще будет. скоро мы начнем видеть их разрывы и воздух заполнят крошечные кусочки шкурок ололешкиных хомячков.
шо??? опять??? других тем нет
5.04.2021 09:11
- гость -
эка вас это заводит, ну посублимируйте тогда
прискорбно что подобное создание с Алтайского края...
Плохо что такой патаскухе дают слова, упала страна в своем сознании
Маша правду говорит, а это главное.
Отправтье Навльного в тайгу лес валить, пусть узнает что такое жесткачь
Пропаганда не дремлет. А вы смотрите по ТВ и оправдывайте нашу власть
Теперича мы все понимаем - врача не будет и медикаментов тоже, пытки продолжатся - они сделают все, чтобы Алексей пожалел о том что выжил!
Жалко её, очень похоже на тех разведчиков со шпилями, которых ни за что ни про что выставили на всю страну лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией... А ее за сдачу паролей-явок, вообще к бобрихе на побегушки мелкие запихали злобное чудище изображать, тут даже не знаю кому меньше из них повезло... Скривит и не так как её в тюрьме от осознания глубины ямы, в которую она угодила.
09:22
- гость -
Маша правду говорит, а это главное.
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Певчих то? Да, годно она нашу барнаульскую шпиёнку изобличила. Как вспомню, как Бутя Торшинду жалилась, мол противно смоктать у сенатора, так смех берёт.
баба должна сидеть дома и варить борщи, ну иль там детей рожать, а не это вот все
После магницкого врядли будут такие же ошибки, а навального хоть мне он и не нравится засадили не по закону и это значит очень многое, если не боятся сажать публичных персон, то скоро за маты и мемасики сажать начнут причем еще и сами будут постить на взломанных мтраницах. Бастрыкин же намекнул, что пора всех сажать.
Говорят же в народе:не трожь г.вно(наваленное)-вонять не будет.Пусть там с ним администрация разбирается по многочисленным нарушениям
09:42
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Вы бы разобрались сами за что его посадили.И не слушали бы на некоторых сайтах продажных шлюх чтобы не выглядеть олухом.Навального осудили за воровство и мошенничество.А отправили на зону за многочисленные нарушения условного режима.
Встретились два зека - начали пальцы друг перед другом гнуть веером. Не по-пацански! Шконку что-ли не поделили?
Глядя на эту Бутину и читая комментарии, понимаешь как богата земля алтайская идиотами. Миллионы лет эволюции зря, пользоваться мозгами народ отказывается категорически. 6-7 человек из 10 точно. До такой степени отупели, что проститутку от приличного человека уже отличить не в состоянии.
могла бы спросить у мамки, она родом из этой деревни
Вообще-то речь идёт о навальном,этом использованном дырявом презервативе.
Странно, я думал все долболобы, почитатели Кыштымского карлика Алёшеньки давно уже ссинячились...Ан нет...
Кто нибудь вкурсе что за гостайну она выведала у пендосов?
Лёха - красава! На красной зоне - ушёл в отрицалово и не сотрудничает с администрацией.
Да его теперь любой зек уважать будет. Сидит за свои убеждения. Почёт ему и уважуха. Пропагандасты сами не поняли, какой ролик выложили.
10:12
- гость -
Кто нибудь вкурсе что за гостайну она выведала у пендосов?
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Вероятно пыталась выведать геном сенаторов и прочих высших шишек, сглатывая геном из их шишек. Но это не точно.
5.04.2021 09:25
- гость -
Пропаганда не дремлет. А вы смотрите по ТВ и оправдывайте нашу власть
Предпочитаете власть колонизаторов ?
Комментарий обнажили уровень культуры барнаульцев. Уровень - дно
5.04.2021 10:00
АБОРИГЕН
вот вы и есть та самая басандайка, только политическая.
так навальненская лживая речь вам душонку греет?
вот уж по истине рыбак рыбака видит издалека.
пысы: не поклонник нынешней власти
5.04.2021 10:19
Евгения
я вас догнала что бы сказать как вы мне противны?
выход там
5.04.2021 09:42
- гость -
Бастрыкин же намекнул, что пора всех сажать.
ну тебе то это не грозит, там на окраине можно с битами ходить и под лозунги фашисткие всех кто не нравится мочить. Вот это свобода.
5.04.2021 09:56
- гость -
Навального осудили за воровство и мошенничество.
Есть что предъявить по поводу воровства и мошенничества, только не надо тут ссылаться на суд рашкинский и сфабрикованные дела, ага. Ты сам то чё не сел за мошенничество, порешал да???
Она выявляла бреши в защите национальной безопасности соед.штатов америки.Поэтому до сих пор не прочухавшийся после "Новичка" лехаим и называет её паразиткой.Нервно-паралитические вещества,они знаете ли такие.
5.04.2021 10:19
Евгения
Комментарий обнажили уровень культуры барнаульцев. Уровень - дно
вы уверены что это барнаульцы?
вот я точно вижу пару небратьев тут
10:19
Евгения
Комментарий обнажили уровень культуры барнаульцев. Уровень - дно
---------
А что не так? Даму назвали тем, кем она по сути является, или вы из её когорты?
5.04.2021 10:24
- гость -
конечно зайчик есть, ведь предъявили то иск французы, а наш суд счел их предъявы вполне обоснованными.
10:27
- гость -
Скажи-ка, дядя..
безотносительно личностей :
1) Где то рядом мимо Косихи проезжая есть гостиница, я для меня она "гостиница в Косихе". Просто факт. Не буду в разговорах городить конструкцию - "рядом, возле, в паре километров и тд".
2) Тюрьма не курорт. Ни в одной стране. Где то хуже где то лучше условия - не более. Опять же - ровно по отрывочным фактам - реальность может быть другой, но явно в худшую сторону. Тоже факт.
3) Ничего такого она не сказала, чтобы ее вот так оскорблять на все лады. Но это низший уровень мышления, и четкий показатель поклонников хамовитого сидельца (зачеркнуто), страдальца. Ничего там "пыточного" нет. И это тоже факт.
Эту красаву лёху просто переведут в ПКТ с откидной на ночь шконкой.А красоту его используют если он там не один будет.
Надо бы остановиться и посмотреть на свою прожитую жизнь.
5.04.2021 10:27
- гость -
конечно зайчик есть, ведь предъявили то иск французы, а наш суд счел их предъявы вполне обоснованными.
Да ну... Как раз французы то претензий никаких не имеют они об этом не раз сообщали.
Или у тебя как у физиков - если факты мешают теории то от них надо избавиться?
10:32
Гость
1) Где то рядом мимо Косихи проезжая есть гостиница, я для меня она "гостиница в Косихе". Просто факт. Не буду в разговорах городить конструкцию - "рядом, возле, в паре километров и тд".
-------------
Так ты не городи! Где?
10:33
- гость -
А красоту его используют если он там не один будет.
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Ты бы хотел его использовать за красоту или просто так? Да\Нет? Почему? Это простой вопрос.
5.04.2021 10:27
- гость -
наш суд
Уже смешно! Правда многим не до смеха. Что сверху указали то и будет! Кто назначает тот и команды выдаёт, чё не так?
10:42
- гость -
Маша сравнивает зону и гостиницу в АК.
Дожились.
Путин. 20 лет. Итоги.
Два брата наваленные,используя жульническую схему, своровали 55 млн рублей у фирмы "Ив Роше Восток"и отмыли в семейной фирме по лозоплетению.
Либерасты:такое не могёт быть,французы не в претензии,навальный чужого не возьмёт )))
рано еще итоги подводить. весьма рано
10:53
- гость -
Два брата наваленные,используя жульническую схему, своровали 55 млн рублей у фирмы "Ив Роше Восток"и отмыли в семейной фирме по лозоплетению.
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Претензии у фирмы были?
5.04.2021 10:42
- гость -
Да ну... Как раз французы то претензий никаких не имеют они об этом не раз сообщали.
То что французы позже забрали заявление, уже не имело никакого значения.
Факт мошенничества уже был доказан. А так как это вторая судимость , то для меня загадка как этот хмырь остался на свободе с условкой....
Суть махинации
В 2008 году брат Алексея Навального, Олег Навальный, убедил «Ив Роше» заключить договор на грузоперевозки со специально созданной под это дело фирмой «Главподписка». Четыре года, с 2008 по 2011, «Ив Роше» перечисляла деньги «Главподписке», а «Главподписка», оставляя половину денег себе, оставшуюся половину перечисляла другой фирме, «АвтоСАГА», которая уже возила грузы.
Таким образом, если бы «Ив Роше» работал напрямую с «АвтоСАГА», он потратил бы не 55 миллионов рублей, а 29 миллионов рублей.
На счетах «Главподписки» за время работы осел 21 миллион рублей, который был переведён фирме родителей Алексея Навального «Кобяковской фабрики по лозоплетению», якобы за аренду помещения в Кобяково.
------- Это никакое не воровство,это никакое не мошенничество,это никакое не жульничество,это никакое не отмывание денег?Это честно заработанные миллионы ?
5.04.2021 10:21
- гость -
Да ты не оправдывайся, не поклонник он. То что у тебя в голове компост, не скрыть, да ты и тебе подобные не особо то стесняются это каждый раз демонстрировать во всю свою дурь.
5.04.2021 11:07
- гость -
воББще такая схема - суть буржуазного общества, в чем мошенничество , купи-продаи рулят в стране
5.04.2021 11:08
АБОРИГЕН
в других мы видим свои недостатки, боря, и ты лишний раз подтвердил это
5.04.2021 11:07
- гость - И да, если б Ив роше сам возил, то вооББще никому не платил, т.е. Ивроше сам себя поимел, аплодисментыц.....
11:18
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И юрист а. навальный не отмывал деньги, потому что они честно "заработанные"?
5.04.2021 11:20
- гость -
Попробуй ещё, но в этот раз подумай, философ.
5.04.2021 11:21
- гость - Наверно Ив Роше кто-то принудил заключить договор на невыгодных условиях, а ЮРИСТ? Имена в студию.
11:18
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Ты понял только что "купи-продай".А как-это совсем неважно?И совсем не надо на это смотреть...
5.04.2021 11:28
- гость - Это ты друзьям президента объясни, попробуй хотя бы......
кто скрывается за маской АБОРИГЕНА? Признайся небрат!
Абориген. "Глядя на эту Бутину и читая комментарии, понимаешь как богата земля алтайская идиотами" - самокритично. Но видеть свои недостатки - ещё не всё. Надо начинать исправляться. Порвать с бандерой и укрофашистами.
5.04.2021 09:14
- гость -
шо??? опять??? других тем нет
Неделю, как минимум, терпите)))))
гость 11:43 +++++++++++++++
А её высмеяли все остальные.
5.04.2021 12:01
- гость -
А её высмеяли все остальные.
Это да. Пиарится она в обратную сторону)
Лехаим,будучи юристом,жулил миллионы у фирм.
"Таким образом, если бы «Ив Роше» работал напрямую с «АвтоСАГА»..."
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Как говорит ваш любимый шеф михалываныч "Если бы у бабушки был член..." А что мешает любой фирме работать напрямую с некоторыми поставщиками товаров и услуг? За подобное полстраны должно сидеть.
Порвать с бандерой и укрофашистами.
И отречься от родни?
За подобное полстраны должно сидеть.
Возьмем, к примеру, риэлторов..
Н... Это жутко хреновый вариант, но он есть. И я убираю Бастрыгину, соответственно, ставлю финансового директора.(Офицеров предлагает, чтобы генеральный был «подсадным генералом»)
О: Ну тридцать миллионов в месяц у них зарплата.
Н: Ну тогда их нужно сокращать просто ударными темпами до Нового года.
О: Ну типа того.
Н: Там нужно тысячу человек уволить ну вот, в любом уже в течении октября. (это о будущем работников «Кировлеса» )
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Прослушка.Н-навальный,О -офицеров.
Ну очень,очень достойный кандидат в президенты этот навальный...
Павсекакию----То есть прекрасный человек лёша навальный.И очень хорошим был юристом )
Полстраны виновато,но только не лёха )
так есть гостиница в Косихе или нет?
теперь будет))))
Всегда удивляло, что Навального посадили за мошенничество, хотя варианты, за деятельность в пользу иностранного государства, как Бутину, или за вовлечение в беспорядки, как Платошкина, более очевидны. Вряд ли Платошкин вовлекал в беспорядки больше, чем Навальный
Бутина пытается вернуть политический интерес к себе, не понимая что она - это сыгранная карта, а Амику посоветовал не терять свой рейтинг публикуя всякую ересь (это я мягко..)
Судя по количеству постов эта публикация амика самая популярная
12:28, Я не считаю Навального прекрасным человеком, я считаю что он занимается нужным и полезным делом.
Хватит пиарить Бутину. Пусть она справедливо уходит в архив!!!
эскортница назвала Навального хамом! серьезная новость lol
Интересно, а что будет с его движухой против коррупции пока он сидит? Кто подхватит выпавшее знамя из его рук и возглавит расследования? Что, так прямо и некому? А вот на амике навалом комментаторов, песни поющих в адрес навального, и что, среди этих вот, никого не найдется командиром стать? Сцыкотно, или старость, ревматизм и аденома простаты, или три класса образования не позволяют?
А перспективы, если занять его место, просто огромные: и финансами будешь обеспечен, и поездками по заграницам и стране с проститутками, и с Меркель познакомят, и Путин лично будет в курсе, кто такой. Или лучше с дивана на амике кукарекать, как АБОРТиГЕН, не западло ли?
Что, некому будет поднимать веки народу, пока он в пионерских лагерях отдыхает?
Хватит пиарить
я далека от политики, но всем этим вызвала стойкое отторжение от себя, так что хоть за пиарятся
А по моему Путин в своё время его зачем-то взял под свой контроль.Поэтому такие странные действия органов относительно него в течении стольких лет.Никакой пользы и нужности в деятельности навального нет.И видно это особенно сейчас,когда по поводу его развизжались наши западные "партнёры"(которые спят и видят нашу страну в прекрасном будущем)).Навальный-это ошибка бывшего резидента в Германии ).
13:47Павсесакию
Все, ты исписался, что попало пишешь, один набор слов, отдохни