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Новости

Уроженка Барнаула Бутина назвала Навального хамом и высмеяла его "пытки"

, ИА "Амител"
Сотрудница канала RT рассказала, как мучили людей в американской тюрьме
Мария Бутина / Фото: facebook.com

Мария Бутина / Фото: facebook.com

Журналистка телеканала Russia Today, активистка из Алтайского края Мария Бутина вновь упомянула в своём Telegram-канале о встрече с осуждённым борцом с коррупцией Алексеем Навальным, назвав его "хамом".

Она сравнила жалобы Навального с карательными мерами по отношению к осуждённым в американской тюрьме в Оклахоме, где сама Бутина отбывала наказание. По её словам, там были особые стулья для непокорных заключенных, к которым привязывали тех, кто оскорбляет надзирателей.

"Я ни в коем случае не призываю, чтобы так было у нас, ни с кем, включая хама Навального. У меня до сих пор в глазах стоит эта несчастная на стуле, – написала сотрудница RT. – Посыл в том, что после увиденного "пытки" трещиной на стекле и деревянным полом в казарме, о которых заявил мне Лёша, объяснимо вызвали достаточно эмоциональную реакцию".

Ранее было опубликовано видео перепалки Алексея Навального с Марией Бутиной, которая 1 апреля приехала в колонию в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание оппозиционер.

Бутина сравнила эту колонию с пионерским лагерем. По словам журналистки, в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Навальный с ней не согласился, назвав "обслугой властей" и "паразиткой".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.04.2021 09:04
Медведь-шатун

Хватит новостей о двух проститутки!, они стоят друг друга,.....

5.04.2021 09:05
АБОРИГЕН

Обслуга и паразитка это ещё предельно вежливо и корректно. Пусть скажет спасибо что ей в сивую морду не плюнули.

5.04.2021 09:05
точный

В Косихе нет гостиницы.

5.04.2021 09:05
- гость -

Это эта дама скакала по американским ..... и сотрудничала со следствием, слив всех?

5.04.2021 09:07
точный

Может теперь построят по подобию увиденного этой женщиной?

5.04.2021 09:07
- гость -

Журналистка телеканала Russia Today
-----------
"Армения Тудей"

5.04.2021 09:09
Гость

Противная рожа, эта Бутина.

5.04.2021 09:11
- гость -

уже несколько дней подряд пылают пуканы ололешкиных хомячков. спасательные бригады не успевают подносить ведра с водой для их охлаждения. то ли еще будет. скоро мы начнем видеть их разрывы и воздух заполнят крошечные кусочки шкурок ололешкиных хомячков.

5.04.2021 09:14
- гость -

шо??? опять??? других тем нет

5.04.2021 09:15
- гость -


5.04.2021 09:11
- гость -

эка вас это заводит, ну посублимируйте тогда

5.04.2021 09:17
- гость -

прискорбно что подобное создание с Алтайского края...

5.04.2021 09:20
Loko

Плохо что такой патаскухе дают слова, упала страна в своем сознании

5.04.2021 09:22
- гость -

Маша правду говорит, а это главное.

5.04.2021 09:24
Друк

Отправтье Навльного в тайгу лес валить, пусть узнает что такое жесткачь

5.04.2021 09:25
- гость -

Пропаганда не дремлет. А вы смотрите по ТВ и оправдывайте нашу власть

5.04.2021 09:25
- гость -


Теперича мы все понимаем - врача не будет и медикаментов тоже, пытки продолжатся - они сделают все, чтобы Алексей пожалел о том что выжил!

5.04.2021 09:29
Пацифист

Жалко её, очень похоже на тех разведчиков со шпилями, которых ни за что ни про что выставили на всю страну лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией... А ее за сдачу паролей-явок, вообще к бобрихе на побегушки мелкие запихали злобное чудище изображать, тут даже не знаю кому меньше из них повезло... Скривит и не так как её в тюрьме от осознания глубины ямы, в которую она угодила.

5.04.2021 09:34
- гость -

09:22
- гость -
Маша правду говорит, а это главное.
-----
Певчих то? Да, годно она нашу барнаульскую шпиёнку изобличила. Как вспомню, как Бутя Торшинду жалилась, мол противно смоктать у сенатора, так смех берёт.

5.04.2021 09:42
- гость -


баба должна сидеть дома и варить борщи, ну иль там детей рожать, а не это вот все

5.04.2021 09:42
- гость -

После магницкого врядли будут такие же ошибки, а навального хоть мне он и не нравится засадили не по закону и это значит очень многое, если не боятся сажать публичных персон, то скоро за маты и мемасики сажать начнут причем еще и сами будут постить на взломанных мтраницах. Бастрыкин же намекнул, что пора всех сажать.

5.04.2021 09:50
- гость -

Говорят же в народе:не трожь г.вно(наваленное)-вонять не будет.Пусть там с ним администрация разбирается по многочисленным нарушениям

5.04.2021 09:56
- гость -

09:42
--------------------------------
Вы бы разобрались сами за что его посадили.И не слушали бы на некоторых сайтах продажных шлюх чтобы не выглядеть олухом.Навального осудили за воровство и мошенничество.А отправили на зону за многочисленные нарушения условного режима.

5.04.2021 09:59
гость

Встретились два зека - начали пальцы друг перед другом гнуть веером. Не по-пацански! Шконку что-ли не поделили?

5.04.2021 10:00
АБОРИГЕН

Глядя на эту Бутину и читая комментарии, понимаешь как богата земля алтайская идиотами. Миллионы лет эволюции зря, пользоваться мозгами народ отказывается категорически. 6-7 человек из 10 точно. До такой степени отупели, что проститутку от приличного человека уже отличить не в состоянии.

5.04.2021 10:02
о гостинице в Косихе

могла бы спросить у мамки, она родом из этой деревни

5.04.2021 10:07
Аборигену

Вообще-то речь идёт о навальном,этом использованном дырявом презервативе.

5.04.2021 10:09
Митенька ржевский

Странно, я думал все долболобы, почитатели Кыштымского карлика Алёшеньки давно уже ссинячились...Ан нет...

5.04.2021 10:12
- гость -

Кто нибудь вкурсе что за гостайну она выведала у пендосов?

5.04.2021 10:15
- гость -

Лёха - красава! На красной зоне - ушёл в отрицалово и не сотрудничает с администрацией.
Да его теперь любой зек уважать будет. Сидит за свои убеждения. Почёт ему и уважуха. Пропагандасты сами не поняли, какой ролик выложили.

5.04.2021 10:18
- гость -

10:12
- гость -
Кто нибудь вкурсе что за гостайну она выведала у пендосов?
----------
Вероятно пыталась выведать геном сенаторов и прочих высших шишек, сглатывая геном из их шишек. Но это не точно.

5.04.2021 10:19
- гость -

5.04.2021 09:25
- гость -
Пропаганда не дремлет. А вы смотрите по ТВ и оправдывайте нашу власть

Предпочитаете власть колонизаторов ?

5.04.2021 10:19
Евгения

Комментарий обнажили уровень культуры барнаульцев. Уровень - дно

5.04.2021 10:21
- гость -

5.04.2021 10:00
АБОРИГЕН

вот вы и есть та самая басандайка, только политическая.
так навальненская лживая речь вам душонку греет?
вот уж по истине рыбак рыбака видит издалека.

пысы: не поклонник нынешней власти

5.04.2021 10:23
- гость -


5.04.2021 10:19
Евгения

я вас догнала что бы сказать как вы мне противны?
выход там

5.04.2021 10:24
- гость -

5.04.2021 09:42
- гость -
Бастрыкин же намекнул, что пора всех сажать.

ну тебе то это не грозит, там на окраине можно с битами ходить и под лозунги фашисткие всех кто не нравится мочить. Вот это свобода.

5.04.2021 10:24
- гость -

5.04.2021 09:56
- гость -
Навального осудили за воровство и мошенничество.

Есть что предъявить по поводу воровства и мошенничества, только не надо тут ссылаться на суд рашкинский и сфабрикованные дела, ага. Ты сам то чё не сел за мошенничество, порешал да???

5.04.2021 10:25
- гость -

Она выявляла бреши в защите национальной безопасности соед.штатов америки.Поэтому до сих пор не прочухавшийся после "Новичка" лехаим и называет её паразиткой.Нервно-паралитические вещества,они знаете ли такие.

5.04.2021 10:25
- гость -

5.04.2021 10:19
Евгения
Комментарий обнажили уровень культуры барнаульцев. Уровень - дно

вы уверены что это барнаульцы?
вот я точно вижу пару небратьев тут

5.04.2021 10:26
- гость -

10:19
Евгения
Комментарий обнажили уровень культуры барнаульцев. Уровень - дно
---------
А что не так? Даму назвали тем, кем она по сути является, или вы из её когорты?

5.04.2021 10:27
- гость -

5.04.2021 10:24
- гость -

конечно зайчик есть, ведь предъявили то иск французы, а наш суд счел их предъявы вполне обоснованными.

5.04.2021 10:28
- гость -

10:27
- гость -
Скажи-ка, дядя..

5.04.2021 10:32
Гость

безотносительно личностей :
1) Где то рядом мимо Косихи проезжая есть гостиница, я для меня она "гостиница в Косихе". Просто факт. Не буду в разговорах городить конструкцию - "рядом, возле, в паре километров и тд".
2) Тюрьма не курорт. Ни в одной стране. Где то хуже где то лучше условия - не более. Опять же - ровно по отрывочным фактам - реальность может быть другой, но явно в худшую сторону. Тоже факт.
3) Ничего такого она не сказала, чтобы ее вот так оскорблять на все лады. Но это низший уровень мышления, и четкий показатель поклонников хамовитого сидельца (зачеркнуто), страдальца. Ничего там "пыточного" нет. И это тоже факт.

5.04.2021 10:33
- гость -

Эту красаву лёху просто переведут в ПКТ с откидной на ночь шконкой.А красоту его используют если он там не один будет.

5.04.2021 10:41
- гость -

Надо бы остановиться и посмотреть на свою прожитую жизнь.

5.04.2021 10:42
- гость -

5.04.2021 10:27
- гость -
конечно зайчик есть, ведь предъявили то иск французы, а наш суд счел их предъявы вполне обоснованными.

Да ну... Как раз французы то претензий никаких не имеют они об этом не раз сообщали.
Или у тебя как у физиков - если факты мешают теории то от них надо избавиться?

5.04.2021 10:42
- гость -

10:32
Гость
1) Где то рядом мимо Косихи проезжая есть гостиница, я для меня она "гостиница в Косихе". Просто факт. Не буду в разговорах городить конструкцию - "рядом, возле, в паре километров и тд".
-------------
Так ты не городи! Где?

5.04.2021 10:44
- гость -

10:33
- гость -
А красоту его используют если он там не один будет.
--------
Ты бы хотел его использовать за красоту или просто так? Да\Нет? Почему? Это простой вопрос.

5.04.2021 10:45
- гость -

5.04.2021 10:27
- гость -
наш суд


Уже смешно! Правда многим не до смеха. Что сверху указали то и будет! Кто назначает тот и команды выдаёт, чё не так?

5.04.2021 10:49
- гость -

10:42
- гость -
Маша сравнивает зону и гостиницу в АК.
Дожились.

Путин. 20 лет. Итоги.

5.04.2021 10:53
- гость -

Два брата наваленные,используя жульническую схему, своровали 55 млн рублей у фирмы "Ив Роше Восток"и отмыли в семейной фирме по лозоплетению.
Либерасты:такое не могёт быть,французы не в претензии,навальный чужого не возьмёт )))

5.04.2021 10:53
- гость -

рано еще итоги подводить. весьма рано

5.04.2021 10:54
- гость -

10:53
- гость -
Два брата наваленные,используя жульническую схему, своровали 55 млн рублей у фирмы "Ив Роше Восток"и отмыли в семейной фирме по лозоплетению.
-----------
Претензии у фирмы были?

5.04.2021 11:07
- гость -

5.04.2021 10:42
- гость -
Да ну... Как раз французы то претензий никаких не имеют они об этом не раз сообщали.

То что французы позже забрали заявление, уже не имело никакого значения.
Факт мошенничества уже был доказан. А так как это вторая судимость , то для меня загадка как этот хмырь остался на свободе с условкой....

5.04.2021 11:07
- гость -

Суть махинации

В 2008 году брат Алексея Навального, Олег Навальный, убедил «Ив Роше» заключить договор на грузоперевозки со специально созданной под это дело фирмой «Главподписка». Четыре года, с 2008 по 2011, «Ив Роше» перечисляла деньги «Главподписке», а «Главподписка», оставляя половину денег себе, оставшуюся половину перечисляла другой фирме, «АвтоСАГА», которая уже возила грузы.
Таким образом, если бы «Ив Роше» работал напрямую с «АвтоСАГА», он потратил бы не 55 миллионов рублей, а 29 миллионов рублей.
На счетах «Главподписки» за время работы осел 21 миллион рублей, который был переведён фирме родителей Алексея Навального «Кобяковской фабрики по лозоплетению», якобы за аренду помещения в Кобяково.
------- Это никакое не воровство,это никакое не мошенничество,это никакое не жульничество,это никакое не отмывание денег?Это честно заработанные миллионы ?

5.04.2021 11:08
АБОРИГЕН

5.04.2021 10:21
- гость -
Да ты не оправдывайся, не поклонник он. То что у тебя в голове компост, не скрыть, да ты и тебе подобные не особо то стесняются это каждый раз демонстрировать во всю свою дурь.

5.04.2021 11:18
- гость -

5.04.2021 11:07
- гость -
воББще такая схема - суть буржуазного общества, в чем мошенничество , купи-продаи рулят в стране

5.04.2021 11:20
- гость -

5.04.2021 11:08
АБОРИГЕН

в других мы видим свои недостатки, боря, и ты лишний раз подтвердил это

5.04.2021 11:21
- гость -

5.04.2021 11:07
- гость - И да, если б Ив роше сам возил, то вооББще никому не платил, т.е. Ивроше сам себя поимел, аплодисментыц.....

5.04.2021 11:21
- гость -

11:18
-----------------------
И юрист а. навальный не отмывал деньги, потому что они честно "заработанные"?

5.04.2021 11:25
АБОРИГЕН

5.04.2021 11:20
- гость -

Попробуй ещё, но в этот раз подумай, философ.

5.04.2021 11:26
- гость -

5.04.2021 11:21
- гость - Наверно Ив Роше кто-то принудил заключить договор на невыгодных условиях, а ЮРИСТ? Имена в студию.

5.04.2021 11:28
- гость -

11:18
-----------------------
Ты понял только что "купи-продай".А как-это совсем неважно?И совсем не надо на это смотреть...

5.04.2021 11:32
- гость -

5.04.2021 11:28
- гость - Это ты друзьям президента объясни, попробуй хотя бы......

5.04.2021 11:35
гость

кто скрывается за маской АБОРИГЕНА? Признайся небрат!

5.04.2021 11:39
- гость -

5.04.2021 11:43
- гость -

Абориген. "Глядя на эту Бутину и читая комментарии, понимаешь как богата земля алтайская идиотами" - самокритично. Но видеть свои недостатки - ещё не всё. Надо начинать исправляться. Порвать с бандерой и укрофашистами.

5.04.2021 11:51
- гость -

5.04.2021 09:14
- гость -
шо??? опять??? других тем нет

Неделю, как минимум, терпите)))))

5.04.2021 11:54
гость

гость 11:43 +++++++++++++++

5.04.2021 12:01
- гость -

А её высмеяли все остальные.

5.04.2021 12:13
- гость -

5.04.2021 12:01
- гость -
А её высмеяли все остальные.

Это да. Пиарится она в обратную сторону)

5.04.2021 12:13
- гость -

Лехаим,будучи юристом,жулил миллионы у фирм.

5.04.2021 12:16
Павсекакий

"Таким образом, если бы «Ив Роше» работал напрямую с «АвтоСАГА»..."
----
Как говорит ваш любимый шеф михалываныч "Если бы у бабушки был член..." А что мешает любой фирме работать напрямую с некоторыми поставщиками товаров и услуг? За подобное полстраны должно сидеть.

5.04.2021 12:17
- гость -

Порвать с бандерой и укрофашистами.


И отречься от родни?

5.04.2021 12:21
- гость -

За подобное полстраны должно сидеть.

Возьмем, к примеру, риэлторов..

5.04.2021 12:24
- гость -

Н... Это жутко хреновый вариант, но он есть. И я убираю Бастрыгину, соответственно, ставлю финансового директора.(Офицеров предлагает, чтобы генеральный был «подсадным генералом»)
О: Ну тридцать миллионов в месяц у них зарплата.
Н: Ну тогда их нужно сокращать просто ударными темпами до Нового года.
О: Ну типа того.
Н: Там нужно тысячу человек уволить ну вот, в любом уже в течении октября. (это о будущем работников «Кировлеса» )
-----------------------------
Прослушка.Н-навальный,О -офицеров.
Ну очень,очень достойный кандидат в президенты этот навальный...

5.04.2021 12:28
- гость -

Павсекакию----То есть прекрасный человек лёша навальный.И очень хорошим был юристом )
Полстраны виновато,но только не лёха )

5.04.2021 12:55
гость

так есть гостиница в Косихе или нет?

5.04.2021 12:57
- гость -

теперь будет))))

5.04.2021 12:57
гость

Всегда удивляло, что Навального посадили за мошенничество, хотя варианты, за деятельность в пользу иностранного государства, как Бутину, или за вовлечение в беспорядки, как Платошкина, более очевидны. Вряд ли Платошкин вовлекал в беспорядки больше, чем Навальный

5.04.2021 13:09
местный

Бутина пытается вернуть политический интерес к себе, не понимая что она - это сыгранная карта, а Амику посоветовал не терять свой рейтинг публикуя всякую ересь (это я мягко..)

5.04.2021 13:15
гость

Судя по количеству постов эта публикация амика самая популярная

5.04.2021 13:21
Павсекакий

12:28, Я не считаю Навального прекрасным человеком, я считаю что он занимается нужным и полезным делом.

5.04.2021 13:35
гость

Хватит пиарить Бутину. Пусть она справедливо уходит в архив!!!

5.04.2021 13:35
гость

эскортница назвала Навального хамом! серьезная новость lol

5.04.2021 13:40
САДОВОД

Интересно, а что будет с его движухой против коррупции пока он сидит? Кто подхватит выпавшее знамя из его рук и возглавит расследования? Что, так прямо и некому? А вот на амике навалом комментаторов, песни поющих в адрес навального, и что, среди этих вот, никого не найдется командиром стать? Сцыкотно, или старость, ревматизм и аденома простаты, или три класса образования не позволяют?
А перспективы, если занять его место, просто огромные: и финансами будешь обеспечен, и поездками по заграницам и стране с проститутками, и с Меркель познакомят, и Путин лично будет в курсе, кто такой. Или лучше с дивана на амике кукарекать, как АБОРТиГЕН, не западло ли?

Что, некому будет поднимать веки народу, пока он в пионерских лагерях отдыхает?

5.04.2021 13:44
- гость -

Хватит пиарить
я далека от политики, но всем этим вызвала стойкое отторжение от себя, так что хоть за пиарятся

5.04.2021 13:47
Павсесакию

А по моему Путин в своё время его зачем-то взял под свой контроль.Поэтому такие странные действия органов относительно него в течении стольких лет.Никакой пользы и нужности в деятельности навального нет.И видно это особенно сейчас,когда по поводу его развизжались наши западные "партнёры"(которые спят и видят нашу страну в прекрасном будущем)).Навальный-это ошибка бывшего резидента в Германии ).

5.04.2021 14:02
- гость -

13:47Павсесакию

Все, ты исписался, что попало пишешь, один набор слов, отдохни

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