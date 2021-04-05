Уроженка Барнаула Бутина назвала Навального хамом и высмеяла его "пытки"

Журналистка телеканала Russia Today, активистка из Алтайского края Мария Бутина вновь упомянула в своём Telegram-канале о встрече с осуждённым борцом с коррупцией Алексеем Навальным, назвав его "хамом".

Она сравнила жалобы Навального с карательными мерами по отношению к осуждённым в американской тюрьме в Оклахоме, где сама Бутина отбывала наказание. По её словам, там были особые стулья для непокорных заключенных, к которым привязывали тех, кто оскорбляет надзирателей.

"Я ни в коем случае не призываю, чтобы так было у нас, ни с кем, включая хама Навального. У меня до сих пор в глазах стоит эта несчастная на стуле, – написала сотрудница RT. – Посыл в том, что после увиденного "пытки" трещиной на стекле и деревянным полом в казарме, о которых заявил мне Лёша, объяснимо вызвали достаточно эмоциональную реакцию".

Ранее было опубликовано видео перепалки Алексея Навального с Марией Бутиной, которая 1 апреля приехала в колонию в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание оппозиционер.

Бутина сравнила эту колонию с пионерским лагерем. По словам журналистки, в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Навальный с ней не согласился, назвав "обслугой властей" и "паразиткой".