Навальный назвал уроженку Барнаула Бутину "паразиткой"

Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии по делу "Ив Роше", негативно воспринял визит к нему уроженки Алтайского края Марии Бутиной. Об этом сообщили его сторонники в Telegram-канале оппозиционера.
"Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма, – гласит текст сообщения. – Навальный 15 минут отчитывал её перед строем заключённых, называя паразиткой и обслугой власти воров".
Ранее Навальный пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Он заявил, что испытывает сильные боли в спине и что у него "отнимается нога".
31 марта блогер объявил голодовку и потребовал привести к нему приглашённого врача.
Напомним, в середине января Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".
2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.
Комментарии
Как классно сидит, имеет ежедневную связь с миллионами своих подписчиков. А то я думал, что режим зверствует.)
Начали сильно пиарить американскую некрофилку, любительницу оружия и противницу детей
очень интересно... его пытают зверски и пытаются убить, как тут некоторые идиоты пишут, а он со своими балбесами в телеге общается...
2.04.2021 07:12
- гость -
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Брось стакан в росгвардейца и тоже будешь классно сидеть.
2.04.2021 07:18
- гость -
очень интересно... его пытают зверски и пытаются убить, как тут некоторые идиоты пишут, *а он со своими балбесами в телеге общается...*
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А вам, дядя, со своими не по глазам "Об этом сообщили его сторонники в Telegram-канале оппозиционера." или наброс г. на вентилятор сделать ?
Все верно сказал.
Он полностью прав! Бутина сейчас занимается самопиаром. У нее желание - попасть и "присосаться к кормушке".
а в лазарет этот хрен по какой причине попал? Зеки расширили ему обзор сильно сзади?
Ну вот тут уж трудно с ним не согласиться.
гостю 2.04.2021 07:50-так сказать соорудили сквознячок
2.04.2021 07:26
Пионер Петя
Мальчик Петя, ты дурак?
Как этот "запытанный" до полусмерти режимом, смог 15 минут перед строем стоять и нести свои речи? А сторонники сидящие в телеге, сотрудники УФСИН?
Хотя к чему мой первый вопрос... Все и так ясно.
p.s. На Путина мне так же накласть, как и на Навального. Но вам бы хоть немного головой думать нацчиться, а не только в нее есть.
Он там замполитом?
2.04.2021 07:12
- гость -
Как классно сидит, имеет ежедневную связь с миллионами своих подписчиков. А то я думал, что режим зверствует.)
А ты не думай, а беги свою пайку кремлеботовскую получай.
Да, уж - местной шпане разрешается публиковать открытую ложь, а осуждение убийц блокируется...
Кремлеботы, вы жалки и неумны со своими расширенными зрачками и очками, продутыми пригожиным.
Обвинил горшок чугунку.
Гостю 8.30, а Вы, видимо вообще без мозгов? Или хомячок? Если верите в благие цели Навального, кроме зарабатывания на таких олухах, балла?
Экс-сотрудница ФБК Алена Нарвская: «Это была ложь, в которой мы жили и работали каждый день».
2.04.2021 07:46
- гость -
Да, у Навального абсолютно другие цели.
2.04.2021 08:39
Гость
Чего можно ожидать от того, кто даже фазанку не смог закончить, а после армии в ППСники пошел, чтобы у пьяных мелочь из карманов вытряхивать? Только писанину про кремлеботов.
Навального добивают в колонии, а наша землячка этому способствует!
Питательную клизму ололеше, чтоб не обзывался!
2.04.2021 08:39
Гость
Ну ты-то у нас с мозгами - способствуешь убийству Навального ворами и жуликами, которых он разоблачает! Ты такой же преступник как и они!
2.04.2021 07:46
- гость -
А у Навального то цели не такие разве?
Навальнята, вы жалкие и не умны со своими расширенными зрачками и очками, продутыми Навальным.
2.04.2021 08:39
Гость
Гостю 8.30, а Вы, видимо вообще без мозгов? Или хомячок? Если верите в благие цели Навального, кроме зарабатывания на таких олухах, балла?
А ты сам то в чё веришь? В пЫню? Чё более 20 лет его царствования тебе мало чтобы понять кто он на самом деле? У тебя тогда походу вообще для мозгов место и не предусмотрено вовсе! На данный момен более благих целей чем у Навального ни у кого вообще нет! Если считаешь, что не так, расскажи нам у кого и какие цели более благие есть?
способствуешь убийству Навального
что то хреново его убивают, сколько лет уже небо коптит... или Ололешка бессмертный и его смерть в яйце?
Опять дурачек кремлевский вылез, у которого своих мыслей нет, он чужие слова местами переставляет.
2.04.2021 08:51
- гость -
С
портивныйК лубА рмии...
Да ты вообще блаженный.
Алекс просто суперсекси, аж целых 15 минут "отчитывал" Маришку.
Глупо полагать что навальный всей душой за народ и Россию....ему дают денег, он лает в нужную сторону...проститутка-не более того
Забавно смотреть на людей, которые с именем навальный связывают свои надежды на лучшую жизнь...
P.S. Я не фанат Путина и ЕР...просто трезво смотрю на ситуацию.
Жора++++++++++++++++++++++
Кому то интересно мнение навального? Он же бот, заспамил ютьюб своими фейками, его поддерживают только инфантилы.
Жоржик, когда путин будет сидеть в соседней камере с Навальным, тогда будешь писать, что ты не фанат путина и Навального. А пока один из страха посадил своего конкурента, говорить гадости про посаженного по беспределу могут только подлецы без чести и совести.
2.04.2021 08:55
Жора
Ты работаешь на власть - и фактически такой же преступник - участвуешь в травле и убийстве Навального.
С Навальным всё ясно.
Но как к нему попала Бутина?
Что, любой желающий запросто может сходить в гости к Навальному?
Бутина собирается баллотироваться в ГД. Ей надо быть на виду.
Абсолютно равнодушно отношусь к Бутиной, но вот А.Н. следовало бы эти слова использовать самокритично)))
Навальный единственный, кто сказал правду, а от кого исходит эта правда не важно.
Правда, она и в Африке правда, холуям не понять.
2.04.2021 09:00
Друк
Бот это ты - в противном случае опровергни расследование Навального по Путину и Медведеву! Хоть один пункт - например - домика для уточек у Медведева нет!
2.04.2021 09:03
- гость -
Устройся на работу в RT и фперед!
Но как к нему попала Бутина?
Она и у соловьева на передачках вертится. Ну не жену же к Навальному пускать, только Бутину или Симонян.
2.04.2021 09:00
Друк
Ты, трольчатник чего молчишь - разоблачай в чем спам Навального. Тебе прямо говорю - ты тролль и преступник! Или все же бот...
2.04.2021 09:19
- гость -
Тебе прямо говорю - ты тролль и преступник! Или все же бот...
Он преступный бот!
2.04.2021 09:05
- гость -
в противном случае опровергни расследование Навального
Бывшая сотрудница ФБК Алена Нарвская рассказала, что там было сплошное вранье и поддельные цифры. Тебе этого мало? Проработала она там два года.
У Алексея отнимается нога -это признак позвоночной грыжи. Ему надо пройти МРТ позвоночника и провести лечение.
все правильно Алексей сказал. молодец. таких надо в президенты выбирать.
2.04.2021 09:39
точный
За вранье все отвечают, и вы ответите за своё.
2.04.2021 09:39
точный, как отнимается?Кто отнимает?Ах, да, режым!Нет, ну до чего докатились, ноги уже стали отнимать!!!!А может он (Алексей) ее специально хочет отдать, ну в знак протеста?
Если Навального выберут презиком ( а , судя по всему, к этому его и готовят) - это будет Ельцин 2 и полный окончательный развал эрэфии. Но, как ни странно, нам, жителям Барнаула, это будет выгоднее. При сохранении власти воров распад все равно неизбежен.
Однако в этом случае Сибирь отойдет Китаю. А америкаанцы вместе с Навальным никогда не допустят такого сценария. Не выгодно им Китай усиливать...
В связи с падением Олимпа врагам Русского мира необходимо срочно мимикрировать под патриотов и размежеваться с откровенными подпиндосниками и русофобами. Вместо маргинальных упоротых наступает черёд более тонкой работы "путриотов-патриотов" типа киселёва, соловьева, Прилепина (повоевал на Донбассе) и Марии Бутиной (пострадала во вражеских застенках).
2.04.2021 09:39
точный
Да ладно! Клизмы достаточно.
2.04.2021 10:07
- гость -
Клизма нужна была в самолете.Да даже еще раньше, в гостинице, когда там ему поплохело, но треклятый режим ее ему не дал!Теперь вот и ногу хотят отнять!Бизабразии одни!
Гы, fлешку перед строем 15 минут дуплили, на глазах журналистки ? Однако пользуется алешка популярностью на зоне, хотя да, он уже не алешка, а Машенька
"Что происходит с Алексеем Навальным. Его убивает П. П не удалось его убить буквально, это сорвалось, теперь его добивают в местах лишения свободы. Потому что наши места лишения свободы это вообще не лишение свободы, а пытка и унижение. А в отношении Навального – персональная пытка, специально придуманная с этой бессонницей, с этой красной полосой. И с недопуском врача. Его убивают.
Не надо обсуждать Бутину. Не имеет никакого значения. Имеет значение то, что убивают Навального. С нашего согласия. Большинства россиян, молчаливого скотского согласия большинства россиян. Это существенная вещь. Что может его спасти? Наша солидарность, которой явно недостаточно".
2.04.2021 09:56
- гость -
Если Навального выберут презиком ( а , судя по всему, к этому его и готовят) - это будет Ельцин 2 и полный окончательный развал эрэфии. Но, как ни странно, нам, жителям Барнаула, это будет выгоднее.
Моё мнение такое же. Эти упоротые неосовки во власти (или умело имитирующие такое своё поведение на потребу глупого электората) ведут страну в пропасть абсолютно не контролируя процесс. Вся надёжа на цивилизованные страны, коим не выгоден этот неуправляемый галоп.
2.04.2021 10:28
Итальянец, крепитесь, заграница нам поможет!(с).)))))))
2.04.2021 10:28
Итальянец
Карантин в Италии скукоживает мозги?
2.04.2021 10:24
- гость -
Ты зачем с шизоидных бложиков гумно везде раскидываешь?
Не пойму зачем Бутина к Навальному поехала. Его реакция была прогнозируема, что хотела, то и получила. Бутину в американской тюрьме догола раздевали, она хотела узнать, не применяется ли это в российской тюрьме?
Бутина выпустит спецрепортаж, основанный на личном опыте, как всё ужасно в американской тюрьме где её пытали курицей и бананами, и как всё прекрасно в российской, где всего-то насилуют и забивают до смерти.
2.04.2021 10:36
- гость -
Тебя не спросил! И это не для путинских прихвостней, а для граждан России - люди просыпайтесь, на ваших глазах убивают соотечественника, а вы молчите...
где всего-то насилуют и забивают до смерти
Навальный не говорит, что его насиловали, его даже догола не раздевали, как Бутину. Он говорит, что не лечат
на ваших глазах убивают соотечественника
тамбовский волк тебе соотечественник
Навальный и во сне продолжает обычную свою деятельность.Поэтому-то охранник и заходит ночью в камеру к нему и будит его словами:"Проснись,ты серишь."
2.04.2021 10:51
- гость -
Во-о-от!На наших глазах убивают тамбовского волка.Просыпайтесь!!!!
Читаешь высеры запутинских троллей и не устаёшь удивляться, каких же подонков земля наша носит.
Ну а то что эту проститутку подослали в колонию... ну это такое изощренное издевательство. Но Алексей абсолютно правильно отреагировал.
павсесакий ,там за такие "отреагирования"наказывают весь отряд.Скоро твоему любимчику сокамерники пол поменяют.И,возможно, притормозят допускать на зону уполномоченных по правам человека,коей Мария Бутина и является..
2.04.2021 11:02
Павсекакий, это еще что!Вот читаешь выcеры либерастных троллей и вообще диву даешься, как таких выродков не то, чтобы воспитали, но и вообще родили на свет Божий???????
2.04.2021 11:02
Павсекакий
70 лет противоестественного отбора даром не проходят. Ну а для Барнаула очередная порция "славы" обломилась.
павсессакий не догоняет что права человека обсуждают не только на эхе мацы
.2.04.2021 11:10
АБОРИГЕН, а и ты здесь. Я было к тебе сунулся, да чувствую, засада там.Я чувствую!Я всегда чувствую!
2.04.2021 08:46
- гость -
Питательную клизму ололеше, чтоб не обзывался!
"Кто обзывается, тот так и называется" (с)Один великий человек
Павсекакий, это еще что!Вот читаешь выcеры либерастных троллей и вообще диву даешься, как таких выродков не то, чтобы воспитали, но и вообще родили на свет Божий???????
Сильно
2.04.2021 11:19
гость
Сильно
Ага, сильно мимо темы...
2.04.2021 11:23
AntonTM
От оппозиционера тоже тебя прёт, как от фотошопа английской актрисы?
11:31, ну конечно лучше
буратинатьфу... бутина без фотошопа. И где ты увидело оппозиционеров, чучело? Все оппозиционэры в госдуре лижут путинский зад за пайку, а для нас дeбильные законы принимают.
Лешенька, тебе бы подумать о том, забудут ли про тебя англосаксы, или все таки добьют ради образа великомученика и ввода новых санкций. А ты еще шуметь пытаешься. Наивный ты мальчик.
2.04.2021 11:31
- гость -
От оппозиционера тоже тебя прёт
Не вижу оппозиционера. Дурачка вижу.
2.04.2021 11:39
Павсекакий
И где ты увидело оппозиционеров
Согласен, он даже не оппик. Просто предатель и лжец, что подтвердила его бывшая сотрудница Нарвская.
"...что подтвердила его бывшая сотрудница Нарвская."
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На путина работают люди, которые могут заставить некоторых сказать всё что угодно, угрозами, подкупом - неважно. Я не раз уже это наблюдал. В ФБК много сотрудников, но прорвало почему-то одну Нарвскую (скоро, думаю, узнаем почему). Там никого насильно не держат - не нравится руководство - не терпи, уходи работать в другое место.
2.04.2021 09:39
точный
освободится и пройдет. Пол страны с грыжами
Жоржик и другие путитроли, очнитесь, вы серите, я устал над вами смеяться.
Да, уж - местной шпане разрешается публиковать открытую ложь, а осуждение убийц блокируется...
Так шпана она всюду пролезла и гадит людям.
Помню Жирик среди детей конкурс проводил на рисунки и стихи, когда вора кремлевского в США арестовали:
"Наш Пал Палыч Бородин,
он в тюрьме сидит один, он
в америке сидит, у него нога болит,
нету у него друзей, нету сигарет....."
Вон как у нашего народа подгорать начинает, когда за политику речь! Добавлю свои 5 копеек! По данным минздрава РФ в России требуется психическая помощь 70% населения. У меня все.
Почитал интервью Нарвской - слёзки пубертатной девулечки. Её надежды не оправдались, её сердечко разбито.
Повсюду какающий . ты полностью оправдываешь свой псевдоним . Ты , кстати , закладочки то для себя не подворовываешь ?
В Викисловаре есть статья «паразит»
Паразит — организм, живущий за счёт другого организма.
2.04.2021 12:37
- гость -
Молодец. Вскрыла гадюшник.
"кстати , закладочки то для себя не подворовываешь ?"
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Если тебя кинули с закладками, это совсем не значит, что виноват Павсекакий. Обратись в полицию.
Значит со всюду какающим согласен . А закладочниц то вчера вон как защищал, сам поди из их цеха, болезный
"закладочниц то вчера вон как защищал"
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Как? Цитату давай.
А ты чтоли та , из "второй категории"? Понимаю своих тут защищаешь