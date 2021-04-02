Навальный назвал уроженку Барнаула Бутину "паразиткой"

Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии по делу "Ив Роше", негативно воспринял визит к нему уроженки Алтайского края Марии Бутиной. Об этом сообщили его сторонники в Telegram-канале оппозиционера.

"Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма, – гласит текст сообщения. – Навальный 15 минут отчитывал её перед строем заключённых, называя паразиткой и обслугой власти воров".

Ранее Навальный пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Он заявил, что испытывает сильные боли в спине и что у него "отнимается нога".

31 марта блогер объявил голодовку и потребовал привести к нему приглашённого врача.

Напомним, в середине января Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.