Крупнейший в Барнауле коворкинг-центр построят в "спортивном" квартале

Крупнейший в Барнауле коворкинг-центр планируют построить в Индустриальном районе Барнаула. На градостроительном совете 1 апреля инвестор представил сразу два проекта одного здания. Так застройщик "страхуется": компания опасается, что у неё могут забрать участок, на котором развернётся стройка. А потому инвестор сначала хочет "прощупать почву" и возвести небольшой объект, а затем (если сможет сохранить землю) "нарастить" этажность центра.

"Риски к нулю не сведены"

Коммерческое здание в квартале 2035* (на ул. 280-летия Барнаула, 20) намерена возводить компания "Промплощадка". Изначально архитекторы (мастерская "Альфа-Проект") спроектировали здание четырёхэтажным: первый отдали под торговые, складские и бытовые помещения, второй-четвертый – под офисы. Представитель "Промплощадки" и руководитель агентства недвижимости "Миэль" Вадим Руссков отмечает, что здание планируют превратить в крупнейший в городе коворкинг-центр.

"Мы провели аналитику по Индустриальному району, и здесь наблюдается нехватка коммерческих площадей. Этот бизнес-центр планируем сделать одним из передовых коворкинг-центров в Барнауле. Мы ездили в Санкт-Петербург, изучали опыт", – говорит Вадим Руссков.

Однако сразу возводить четырёхэтажный бизнес-центр инвестор не будет. Дело в том, что сейчас участок, где и планируется строительство, принадлежит компании "Барнаулкапстрой" (БКС), а "Промплощадка" землю арендует. Инвестор опасается: если БКС признают банкротом, то конкурсный управляющий заберёт участок вместе с бизнес-центром (пусть и недостроенным) и выставит недвижимость на торги.

Именно поэтому "Промплощадка" намерена сначала построить небольшое здание, сдать его в эксплуатацию, а земельный участок перевести в собственность. Только после этого инвестор готов приступить к возведению остальных трёх этажей.

"Учитывая положение "Барнаулкапстроя", заказчик обратился с предложением запроектировать одноэтажное здание в тех же габаритах (что и четырёхэтажный бизнес-центр, – прим. ред.), с фундаментом, рассчитанном на четыре этажа", – говорит архитектор компании "Альфа-Проект" Вадим Ломакин.

Представитель инвестора Вадим Руссков объясняет: если компания рискнёт и начнёт строить сразу четыре этажа, то может потерять 80 млн рублей.

"Когда ситуация с "Барнаулкапстроем" обострилась, мы отдали документы на участок юристам. Нам объяснили, что будет, если мы войдём в "глубокую" стройку. Цена строительства четырёхэтажного объекта – около 80 млн рублей. И если сейчас получаем разрешение на возведение такого здания, то должны освоить почти всю сумму: нужно закупать материалы под этот объём. А если что-то произойдёт? Поэтому мы просим одобрить нам строительство одноэтажного здания, а уже в перспективе – четырёхэтажного. Нам не интересно строить один этаж. Но риски к нулю не сведены", – объясняет Вадим Руссков.

Начальник комитета по строительству Антон Воробьёв отмечает, что сейчас администрация города делает всё возможное, чтобы не допустить банкротства застройщика.

"Поэтому, может быть, целесообразнее рассмотреть четырёхэтажный объект?" – спрашивает он.

Однако Вадим Руссков категоричен: несмотря на то, что мэрия пытается нивелировать риски, они всё равно ещё остаются.

"Судебные разбирательства идут, и мы находимся в подвешенном состоянии", – говорит он.

Члены градсовета пошли навстречу инвестору и утвердили сразу два проекта одного здания.

Что произошло с "Барнаулкапстроем"?

О проблемах в "Барнаулкапстрое" (БКС) известно с 2017 года. Тогда компании поручили достраивать дома, которые бросил обанкротившийся "СтройГАЗ". Речь идёт о новостройках на ул. Папанинцев, 119, Павловском тракте, 297 и 291. Для завершения строительства этих объектов "Барнаулкапстрой" взял кредиты, а в качестве подрядчика привлёк строительную организацию "Сибресурс".

Затем в мэрии сообщили, что расторгли договор с "Сибресурсом": якобы он взял аванс, но работы так и не выполнил. Достраивала дом на Павловском тракте "Строительная перспектива" (Андрей Комяков), которая вложила в него почти 70 млн рублей.

Весной 2020 года БКС заморозил строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А в январе 2021 года компания остановила строительство всех жилых комплексов и распродала перспективные земельные участки.

В феврале 2021 года глава города Вячеслав Франк заявил, что компании грозит банкротство. Однако в марте судьбой "Барнаулкапстроя" заинтересовался губернатор края Виктор Томенко. Он взял ситуацию на личный контроль и заявил о том, что банкротство компании недопустимо. После этого стало известно, что достраивать ЖК "Парковый" будет компания "Адалин-Строй".

*Квартал 2035 ограничен улицами 280-летия Барнаула, В.Т. Христенко, Сергея Семёнова, 65 лет Победы. Его планируют сделать спортивно-деловым. Здесь намерены построить открытые бассейны, беседки с мангалами, детские игровые и спортивные площадки, волейбольное поле, парковки, а также торговые и общественно-деловые здания.