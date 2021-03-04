Вместо парка – парковка. В Барнауле отдают под жилую застройку спортивно-деловой квартал

В ближайшие месяцы администрация Барнаула выставит на торги квартал 2012, в котором развернется масштабная жилая застройка. В новом микрорайоне, по информации мэрии, будут проживать почти 4 тыс. человек. Хотя еще 10 лет назад территорию планировали отдать вовсе не под высотки: этот квартал должен был стать общественно-деловым, и в нем хотели возвести спорткомплексы, стадион и бизнес-центры.

Что известно о квартале?

О том, что квартал 2012 планируют выставить на аукцион, стало известно в июле 2020-го. Мэрия обещала, что лот будет готов уже к концу года, но затянула с проектом планировки и межевания (этот документ необходим, чтобы застройщики понимали, какие строения будут в микрорайоне, какие красные линии по нему проходят, есть ли охранные зоны и другие ограничения). Документ представили лишь в феврале 2021-го, а утвердили в марте.

Согласно проекту, в квартале предполагается строительство восьми многоквартирных домов на 1744 квартиры. Четыре здания будут 14-этажными, один дом – 16 этажей и три ЖК – 18-этажными. По оценкам специалистов компании "Альфа-Проект", разработавших документ, квартал рассчитан на 3700 жителей. Количество парковочных мест для автомобилей, которое заложено в проекте, составляет 869.

Помимо жилых домов, в микрорайоне планируют построить детский сад на 220 мест, школу с бассейном на 520 учащихся, поликлинику, многоуровневый гараж, кафе, офисное здание. Во дворах ЖК предусмотрены площадки для игр детей, отдыха взрослых, спорта, а также зоны для выгула собак.

В квартале запроектирована даже конечная троллейбусов с диспетчерской. Это значит, что один из маршрутов будет проходить по новым микрорайонам. Сейчас вся территория в границах Павловского тракта, Северо-Власихинского проезда и ул. Попова лишена троллейбусного сообщения: здесь ходят лишь маршрутные такси, но и их не хватает, на что жители регулярно жалуются.

Планы остались планами

Застройщики говорят, что квартал 2012 по расположению (а находится он на "отшибе", напротив ТРЦ "Арена", ограничен Павловским трактом, улицей Власихинской, проспектом Энергетиков, проездом Северным Власихинским) и площади уступает другим участкам под застройку, которые были разыграны между застройщиками в прошлые годы.

"В плане месторасположения этот участок несколько хуже, чем 2037 и 2036. Он угловатый, рядом – производственные предприятия. Однако 2012 уже точно последний квартал под комплексную застройку в Индустриальном районе, поэтому он интересен компаниям. Не сказать, что это прям вишенка на торте, но работать в нем можно", – ранее сообщил корреспонденту amic.ru председатель правления Союза строителей Александр Мишустин.

Именно из-за своей "угловатости" в генеральном плане развития Барнаула от 2010 года (документ был рассчитан до 2025 года, но утратил силу в 2019, когда приняли новый генплан) квартал 2012 был общественно-деловым, а не жилым: тут планировали разместить бизнес-центры, гостиницы, ТРЦ, стадионы, спортивные комплексы, парк.

Но из-за того, что все остальные кварталы на окраине Барнаула (практически весь огромный район, ограниченный улицами Попова, Солнечная Поляна, Сергея Семенова и Взлетной) были распроданы, мэрия обратилась к 2012.

И это не первый случай, когда земли, на которых предполагалось строительство парков, стадионов и спортивных объектов, отдают под жилье. Осенью 2020 года мэрия Барнаула изменила назначение двух крупных участков на ул. Взлетной. Раньше здесь планировали устроить парк и даже "Национальную деревню", но затем земли решили отдать под высотки.

Также изменена и концепция квартала 2035, который располагается за "старой Лентой" (ограничен улицами 280-летия Барнаула, Христенко, С. Семенова, 65 лет Победы). В нем планировали построить тематический парк, развлекательный комплекс, однако весной 2020 года проект изменили. Так, вместо зеленых зон здесь предполагаются коммерческие объекты, выросло количество жилых домов, а площадь парка сократилась.

Эксперты говорят, что проблема застройки города – палка о двух концах. С одной стороны, Барнаулу нужны зоны отдыха, с другой – участки под застройку. Если не будет земли под строительство, девелоперы останутся без работы, а, соответственно, и сотни барнаульцев.