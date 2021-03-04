Вместо парка – парковка. В Барнауле отдают под жилую застройку спортивно-деловой квартал

В ближайшие месяцы администрация Барнаула выставит на торги квартал 2012, в котором развернется масштабная жилая застройка. В новом микрорайоне, по информации мэрии, будут проживать почти 4 тыс. человек. Хотя еще 10 лет назад территорию планировали отдать вовсе не под высотки: этот квартал должен был стать общественно-деловым, и в нем хотели возвести спорткомплексы, стадион и бизнес-центры.
Что известно о квартале?
О том, что квартал 2012 планируют выставить на аукцион, стало известно в июле 2020-го. Мэрия обещала, что лот будет готов уже к концу года, но затянула с проектом планировки и межевания (этот документ необходим, чтобы застройщики понимали, какие строения будут в микрорайоне, какие красные линии по нему проходят, есть ли охранные зоны и другие ограничения). Документ представили лишь в феврале 2021-го, а утвердили в марте.
Согласно проекту, в квартале предполагается строительство восьми многоквартирных домов на 1744 квартиры. Четыре здания будут 14-этажными, один дом – 16 этажей и три ЖК – 18-этажными. По оценкам специалистов компании "Альфа-Проект", разработавших документ, квартал рассчитан на 3700 жителей. Количество парковочных мест для автомобилей, которое заложено в проекте, составляет 869.
Помимо жилых домов, в микрорайоне планируют построить детский сад на 220 мест, школу с бассейном на 520 учащихся, поликлинику, многоуровневый гараж, кафе, офисное здание. Во дворах ЖК предусмотрены площадки для игр детей, отдыха взрослых, спорта, а также зоны для выгула собак.
В квартале запроектирована даже конечная троллейбусов с диспетчерской. Это значит, что один из маршрутов будет проходить по новым микрорайонам. Сейчас вся территория в границах Павловского тракта, Северо-Власихинского проезда и ул. Попова лишена троллейбусного сообщения: здесь ходят лишь маршрутные такси, но и их не хватает, на что жители регулярно жалуются.
Планы остались планами
Застройщики говорят, что квартал 2012 по расположению (а находится он на "отшибе", напротив ТРЦ "Арена", ограничен Павловским трактом, улицей Власихинской, проспектом Энергетиков, проездом Северным Власихинским) и площади уступает другим участкам под застройку, которые были разыграны между застройщиками в прошлые годы.
"В плане месторасположения этот участок несколько хуже, чем 2037 и 2036. Он угловатый, рядом – производственные предприятия. Однако 2012 уже точно последний квартал под комплексную застройку в Индустриальном районе, поэтому он интересен компаниям. Не сказать, что это прям вишенка на торте, но работать в нем можно", – ранее сообщил корреспонденту amic.ru председатель правления Союза строителей Александр Мишустин.
Именно из-за своей "угловатости" в генеральном плане развития Барнаула от 2010 года (документ был рассчитан до 2025 года, но утратил силу в 2019, когда приняли новый генплан) квартал 2012 был общественно-деловым, а не жилым: тут планировали разместить бизнес-центры, гостиницы, ТРЦ, стадионы, спортивные комплексы, парк.
Но из-за того, что все остальные кварталы на окраине Барнаула (практически весь огромный район, ограниченный улицами Попова, Солнечная Поляна, Сергея Семенова и Взлетной) были распроданы, мэрия обратилась к 2012.
И это не первый случай, когда земли, на которых предполагалось строительство парков, стадионов и спортивных объектов, отдают под жилье. Осенью 2020 года мэрия Барнаула изменила назначение двух крупных участков на ул. Взлетной. Раньше здесь планировали устроить парк и даже "Национальную деревню", но затем земли решили отдать под высотки.
Также изменена и концепция квартала 2035, который располагается за "старой Лентой" (ограничен улицами 280-летия Барнаула, Христенко, С. Семенова, 65 лет Победы). В нем планировали построить тематический парк, развлекательный комплекс, однако весной 2020 года проект изменили. Так, вместо зеленых зон здесь предполагаются коммерческие объекты, выросло количество жилых домов, а площадь парка сократилась.
Эксперты говорят, что проблема застройки города – палка о двух концах. С одной стороны, Барнаулу нужны зоны отдыха, с другой – участки под застройку. Если не будет земли под строительство, девелоперы останутся без работы, а, соответственно, и сотни барнаульцев.
Комментарии
Пока ЕР у власти, новых парков и путепроводов в Барнауле не будет. Хоть бы старые не застроили.
Классический кидок жителей прилегающих микрорайонов со стороны администрации и застройщиков. Хотели парк по боком - получите гетто...
Абориген смачно выхаркается сейчас и будет прав
вот очередной лицемерный обман, людям преподнесли что будет строительство парков, стадионов и спортивных объектов, а по факту застройка многоэтажками. Видать жажда получить откат преобладает над здравым смыслом, это мое оценочное суждение.
Чучмек, а причём тут застройщики? Им закажут парк построить, они парк построят. Проблема тут в коррумпированности власти.
Держитесь люди - скоро выборы!
Единственное, что радует - продление троллейбуса. Может быть, троллейбус потом и до "Арены" дойдёт
Держитесь люди - скоро выборы!
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На которых в очередной раз победит ЕР и путен.
Виктор, кому нужен этот троллейбус? Они только пробки создают!
Мой родной город жалко, т.к. он лишился мест, которые при грамотном зонировании и планировании можно было сделать зелёным поясом и спортивным объектом под открытым небом. А всех этих вселян, что там покупают квартиры, пуская по ветру свои деревни и сёла не жалко. За предательство места, где родился, надо расплачиваться. Пусть нюхают выхлопы машин, таких же прохиндеев!
За предательство места, где родился, надо расплачиваться.
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А вам надо лечиться
4.03.2021 12:30
Итальянец
Батенька вы же тоже приезжий, сами говорили. Или вы как те негры во Франции возмущаются новым потокам эмигрантов с тирадой "Понаехали тут?!"
И это не первый случай, когда земли, на которых предполагалось строительство парков, стадионов и спортивных объектов, отдают под жилье.
и какой выхлоп от парков и стадионов, одни затраты
то-ли дело многоэтажка - и банки заработают, и застройщик денег срубит, и собственники будут постоянно бюджет пополнять...
лЯпота)))
Там на огромной территории нет ни одного музея, концертного зала или театра. Я всё-таки надеюсь, что досуговые интересы жителей не ограничиваются семейным походом по торговым центрам, воскресным обедом на фудкорте и саунами/боулингами
4.03.2021 12:30
Итальянец
За предательство места, где родился, надо расплачиваться.
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У тебя с голвой всё в порядке? Мы тут в Сибири все понаехавшие, если историю немного вспомнить.
Пусть строят, кто купит по новым ценам , там ценник неподьемный, скоро рухнет все , вот только ипотечники ярмо не вывезут и посыпется карточный домик по этим новым ценам!
4.03.2021 12:07
- гость -
Пока ЕР у власти, новых парков и путепроводов в Барнауле не будет. Хоть бы старые не застроили.
А вы думаете, при другой власти такого не будет? Наивный вы)))) Будет как после запрета КПСС - вчера коммунисты, сегодня назвались бизнесменами. Сегодня ЕэРовцы, завтра еще как то обзовутся. Дело не в вывеске.
А вы думаете, при другой власти такого не будет?
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Что будет при другой власти я не знаю. Однако опираясь на свой жизненный опыт, я точно могу сказать, что при ЕР "новых парков и путепроводов в Барнауле не будет."
в веденых новостройках, только на 30% есть жильцы и то половина арендаторы, остальные 70% это "деньги в ложенные в недвижимость" как нашими так и соседними милионерами из регионов.
4.03.2021 12:21
- гость -
При том, что делается это исключительно по их негласной инициативе и в угоду самим застройщикам. На парке не заработать столько, сколько на кубометрах в жилых домах
Чучмек, ну да, застройщики заинтересованны только в одном - заработать как можно больше денег. А разве должно быть не так? Спрашивает с мэра, губернатора, да хоть путена, чтобы они вам, парки, больницы, школы и детские сады заказали. Застройщики и это построят.
Вы, c....ки, 2-х этажки - развалюхи, 3-4-5-этажки старые сносите. ЭТО ЖЕ ОГРОМНЫЕ площади, а парки где планировали, там и делайте. Иначе зачем этот Ген план?* Чтобы им, как Конституцией подтереться?
там же топит каждый год
Делается то, на чем можно срубить бабла сегодня, а то что завтра всё это "благолепие" тяжелым и дорогим грузом ляжет на городской бюджет никто не думает.
4.03.2021 13:06
5456
На генплане зарабатывать удобно. Точнее на его перманентной правке...
4.03.2021 13:06
- гость -
Э нет батенька. Аргументация "я простой солдат и выполнял приказ" тут не годится.
Это деньги, просто заработок, ничего личного. Все эти люди причастные, они уедут, а многие уже живут за бугром, а вы останетесь и будете возмущаться, как это так кто же виноват. Надо думать когда голосуешь, когда покупаешь квартиру тоже надо думать, вообще это полезная привычка.
4.03.2021 13:17
АБОРИГЕН
Живем одним днем, учитывая тот факт что завтра пошлют может на повышение. О каком будущем идет речь? Один в Абхазию другой в Москву. Один Итальянец останется мочится кипятком на приезжих из деревни.
4.03.2021 13:26
- гость -
О чем и речь. Выстроенная система администрирования не подразумевает вдумчивой и рациональной работы. Сплошная профанация.
Быдло вместо заводов и университетов требует парки и стадионы