Алтайский подросток вдохнул газ и погиб

16-летний житель Косихинского района погиб накануне, 4 апреля, после того как вдохнул бытовой газ из баллончика, купленного в одном из сельских магазинов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"При вдыхании паров газа подростку стало плохо, и он упал на крыльце заброшенного хозяйственного строения, где вскоре скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи", – уточнили в ведомстве.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Отметим, что это не первый подобный случай в Алтайском крае. Так, 6 февраля 2020 года в подъезде одного из многоквартирных домов Новоалтайска жильцы обнаружили тело 14-летней девочки, которая отравилась газом из баллончика для зажигалки. После глубокого вдоха школьница стала синеть и упала, продолжив биться в конвульсиях. Когда прибыла скорая, пострадавшая уже была мертва.

Напомним, в марте нынешнего года депутаты АКЗС перед вторым чтением отправили на доработку документ о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ для подростков. Проект закона разработал председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.