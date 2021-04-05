Несостоявшуюся отставку мэра Бийска оценил спикер гордумы

Решение главы Бийска Александра Студеникина уйти в отставку, за которым через два дня последовало заявление, что мэр всё-таки останется, прокомментировал "Бийскому телевидению" председатель городской думы Бийска Сергей Ларейкин.

По его словам, заявление об отставке с депутатами не оговаривалось и стало для них полной неожиданностью. Впрочем, изменения этого решения они тоже не ждали.

"Отстранения главы нет и не могло быть, и мы этот вопрос с Александром Петровичем обсуждали. Поэтому его заявление об увольнении стало неожиданным для всех, в том числе для меня, хотя я общался с ним на протяжении всей недели, – сказал Ларейкин. – Возвращение тоже стало неожиданным. Но мы его приветствуем и считаем, что те ошибки, которые были допущены, он должен исправить, что-то доделать, и мы будем ему в этом помогать".

При этом депутаты продолжат указывать главе города, "где он неправильно сделал", подчеркнул спикер гордумы. По его словам, Студеникину нужно "научиться слушать депутатов, общественников, профессионалов".

Напомним, Студеникин написал заявление об отставке после того как депутаты городской думы неудовлетворительно оценили его работу за 2020 год.

В частности, в вину городским властям поставили срыв мероприятий по ремонту дворов, благоустройству зелёных зон у ТРЦ "Ривьера" и на Льнокомбинате.

Кроме того, народные избранники негативно оценили организацию деятельности по уборке снега. По словам руководителя фракции "Единой России" в местном парламенте Константина Белого, "снег не вывозился, что привело к срыву работы городского общественного транспорта".

2 апреля Студеникин отозвал заявление. Мэр принёс извинения губернатору Алтайского края Виктору Томенко за "поспешность" решения об отставке и заявил, что продолжит работу.