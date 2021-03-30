Депутаты поставили "неуд" мэру Бийска за работу в 2020 году

Работа главы Бийска Александра Студеникина и администрации наукограда в 2020 году оценивается неудовлетворительно. Как сообщает "Бийский рабочий", такой вердикт мэрии вынесли депутаты городской думы по итогам отчёта о деятельности в прошлом году.

"Дума Бийска даёт неудовлетворительную оценку деятельности главы города в связи с ненадлежащими решениями администрации в вопросах местного значения, связанными с организацией дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог местного значения, организацией благоустройства территории города", – озвучил позицию "Единой России" руководитель фракции Константин Белый.

В частности, в вину городским властям поставили срыв мероприятий по ремонту дворов, благоустройству зелёных зон у ТРЦ "Ривьера" и на Льнокомбинате.

Кроме того, народные избранники негативно оценили организацию деятельности по уборке снега. По словам Белого, "снег не вывозился, что привело к срыву работы городского общественного транспорта".

Вместе с тем большинство депутатов решили отчёт принять, но с неудами за работу Студеникина и городской администрации.