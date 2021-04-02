Мэр Бийска Александр Студеникин передумал уходить в отставку

Мэр Бийска Александр Студеникин отозвал своё заявление об отставке с поста главы города. Его видеообращение опубликовало "Бийское телевидение" на YouTube-канале.

Глава города согласился, что за последнюю зиму в Бийске действительно случилось два транспортных коллапса, а программа благоустройства в 2020 году была сорвана. Но ,по мнению Студеникина, город нельзя бросать "в переходный период".

Мэр принёс извинения губернатору Алтайского края Виктору Томенко за "поспешность" решения об отставке и заявил, что продолжит работу. Отдельно Студеникин обратился к депутатам Бийска "как рядовой горожанин".

"Почему сегодня депутаты могут не посещать заседания в думе? Почему люди не участвуют в голосовании, в принятии бюджета? Почему вы не идёте в АКЗС? Эти вопросы я вам задавал, я хочу, чтобы горожане знали, что сегодня не всё зависит от администрации", – сказал Студеникин.

Напомним, что 30 марта депутаты городской думы Бийска неудовлетворительно оценили работу Александра Студеникина в 2020 году. После этого мэр решил добровольно уйти в отставку. Сам он назвал такое решение "обдуманным и взвешенным". В своём заявлении Студеникин попросил освободить его от должности не позднее 31 мая 2021 года.