Мэр Бийска Александр Студеникин передумал уходить в отставку

Мэр Бийска Александр Студеникин отозвал своё заявление об отставке с поста главы города. Его видеообращение опубликовало "Бийское телевидение" на YouTube-канале.
Глава города согласился, что за последнюю зиму в Бийске действительно случилось два транспортных коллапса, а программа благоустройства в 2020 году была сорвана. Но ,по мнению Студеникина, город нельзя бросать "в переходный период".
Мэр принёс извинения губернатору Алтайского края Виктору Томенко за "поспешность" решения об отставке и заявил, что продолжит работу. Отдельно Студеникин обратился к депутатам Бийска "как рядовой горожанин".
"Почему сегодня депутаты могут не посещать заседания в думе? Почему люди не участвуют в голосовании, в принятии бюджета? Почему вы не идёте в АКЗС? Эти вопросы я вам задавал, я хочу, чтобы горожане знали, что сегодня не всё зависит от администрации", – сказал Студеникин.
Напомним, что 30 марта депутаты городской думы Бийска неудовлетворительно оценили работу Александра Студеникина в 2020 году. После этого мэр решил добровольно уйти в отставку. Сам он назвал такое решение "обдуманным и взвешенным". В своём заявлении Студеникин попросил освободить его от должности не позднее 31 мая 2021 года.
Комментарии
Ход конем.
цирк
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Человек - кремень. Дал слово, и забрал его обратно...
даже такое свое слово не может сдержать
ВОТ ЭТО У НАС МЭР. НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕТ, ДА ЕЩЁ И СЛОВО НЕ ДЕРЖИТ.
Позорник
А я уже подумал, что хотя-бы у одного чиновника капля совести осталась.
Люди не ходят на заседания потому что их могут посадить
Чё тут не понятного?
Это не серьезно!!! А я его даже немножко защищал, теперь не буду.
Принцип генерала Новикова в действии.
Я испытал шок .Нельзя же так .Не по мужски это .В Бийске полный бардак .А он театр устраивает с комедией одного актёра .
клоун он и бийске клоун
Вернись говорит дурачина поклонись рыбки !!!!
Она обиделась.. Она передумала..