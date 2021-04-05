Заключённые произведут тонну масла для алтайского санатория

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Свыше 300 килограммов диетического сливочного масла стоимостью 540 тысяч рублей произвели алтайские заключённые в КП-7 в рамках контракта с одним из санаториев Республики Алтай, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Всего, согласно соглашению, в 2021 году лечебно-оздоровительному учреждению будет поставлена тонна продукта, предназначенного для питания туберкулёзных больных.

"Участок по переработке молока появился в исправительном учреждении в 2014 году. Здесь трудятся осуждённые женщины под руководством технолога, – уточнили в ведомстве. – Помимо сливочного масла здесь производят питьевое молоко и сливки. Для изготовления молочной продукции здесь используют сырьё с собственного подсобного хозяйства, где выращивают коров молочной породы".

В региональном управлении ФСИН России подчеркнули, что продукция проходит строгий контроль качества. Проверки проводят как на производстве, так и в специальных лабораториях.