Заключённые произведут тонну масла для алтайского санатория

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю
Свыше 300 килограммов диетического сливочного масла стоимостью 540 тысяч рублей произвели алтайские заключённые в КП-7 в рамках контракта с одним из санаториев Республики Алтай, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.
Всего, согласно соглашению, в 2021 году лечебно-оздоровительному учреждению будет поставлена тонна продукта, предназначенного для питания туберкулёзных больных.
"Участок по переработке молока появился в исправительном учреждении в 2014 году. Здесь трудятся осуждённые женщины под руководством технолога, – уточнили в ведомстве. – Помимо сливочного масла здесь производят питьевое молоко и сливки. Для изготовления молочной продукции здесь используют сырьё с собственного подсобного хозяйства, где выращивают коров молочной породы".
В региональном управлении ФСИН России подчеркнули, что продукция проходит строгий контроль качества. Проверки проводят как на производстве, так и в специальных лабораториях.
Комментарии
Хренасе маслице-1800 рублей килограмм!
А диетическое масло - это как? Обезжиренное? ))
В этой колонии очень хорошее масло, как в детстве бабушки делали. Для себя покупали, знаем. Такое бы в детских садах и школах детям давать.
08:39, кто оплачивать будет?
08:39, кто оплачивать будет?
Почему у всех вызывает вопрос кто будет оплачивать питание детей в садах/школах, но не встает вопрос о питании армий, охранников, заключенных
10:05, купи масло своему отпрыску, да накорми. А если на масло не зарабатываешь, то хоть на презерватив - то уж заработай.