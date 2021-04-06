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Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов отказался от медали за борьбу с COVID-19

, ИА "Амител"
Выяснилось, что профсоюз наградил министра в обход установленных законом правил
Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов направил официальный отказ от памятной медали "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". По словам чиновника, награду ему присвоили в нарушение установленного закона.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, глава ведомства объяснил, что региональный профсоюз работников здравоохранения принял решение о награждении его памятной медалью ещё 17 марта. При этом сделала это организация самостоятельно, без учёта существующего порядка награждения лиц на государственных должностях.

Как объяснили в департаменте правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров, служащие могут принимать награды и поощрения от общественных организаций только с согласия губернатора. Профсоюзы не обращались за согласованием награды.

В связи с этим Попов направил в Алтайский краевой профсоюз работников здравоохранения отказ от получения памятной медали с просьбой отменить ранее принятое решение.

Напомним, что 3 апреля стало известно о награждении министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова памятной медалью профсоюза работников здравоохранения РФ "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". Вместе с ним такой награды удостоились депутат АКЗС Ирина Солнцева и глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

4 апреля в сквере рядом с кинотеатром "Мир" активист регионального отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ) устроил одиночный пикет против награждения. Надпись на плакате комсомольца гласила: "Медаль Попова не закроет дыры в медицине края".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.04.2021 12:56
АБОРИГЕН

Совесть?!

6.04.2021 13:00
- гость -

Медаль Попову за отказ от медали!!!
*
Если я вижу перед собой человека который говорит что ему ни чего не нужно, я понимаю что этому человеку нужно ВСЁ!? ©

6.04.2021 13:00
marine

мужиик!!!!!

6.04.2021 13:09
Гость

Орден может хочет?

6.04.2021 13:12
- гость -

Первый нормальный поступок

6.04.2021 13:14
- гость -

- Может меня даже наградят...
- ...
- Посмертно... ©

6.04.2021 13:36
St

Это мы его переубедили. Он комменты к вчерашней новости почитал на амике&#129315;

6.04.2021 13:40
- гость -

Беднягу вчера поливали тут, а он вот как

6.04.2021 13:42
Я не робот

Ай да профсоюзы))) а подумать сначала, почитать законы? Умора блин

6.04.2021 13:42
- гость -

Слабо верится, что профсоюз вручал медали без подписи губернатора.
Вот, честно.

6.04.2021 13:42
гость

нужен орден Дружбы.

6.04.2021 13:44
- гость -

Ну ни че так, красиво "С темы съехал!", типа "Я ни я, медалька не моя!?"

6.04.2021 14:07
-гость-

Врачам посмертно героя довать надо

6.04.2021 14:08
Гость

Зря. Надо было брать. Народ всегда будет не довольный. А то хоть медаль, авось прибавка к пенсии была бы. Патриотический порыв наши люди всё равно не оценят. Вот Навальный вернулся из Германии, думал предателем его посчитают, а обернулось вот как и кому от этого легче?

6.04.2021 14:31
Глубоко

профсоюз хотел лизнуть. Но что-то пошло не так.

6.04.2021 14:46
- гость -

Поступок!

6.04.2021 14:48
Гость

Вот когда окончательно медицину завалит в крае, тогда и медальку можно принять.

6.04.2021 14:59
- гость -

Молодец. Грамотное решение

6.04.2021 15:04
Гость

Да вы не поняли просто, у них же как.., как только наградят, сразу же СК приезжает в гости и увозит в СИЗО. Стелла то вон и обмыть толком не успела)) Видимо решил не рисковать)))

6.04.2021 15:10
гость

Тихановская на родину не возвращается и никто ее предательницей не считает. Кроме тех, кто хочет ее посадить

6.04.2021 15:21
- гость -

Во как?! Они значит не разбираются в раздаче медалей и орденов, а он занимая другую специфику своей работы в этом разбирается и так учтиво их поправил? Сколько они без него интересно медалек раздали вот так не по закону? Это даже немного смешно

6.04.2021 15:45
Старыый

Неужели совесть проснулась? Хотя ,о чем я? Откуда она!

6.04.2021 15:48
гость

Герой!!
ПионЭры идут - привет мальчишу!!....

6.04.2021 16:30
- гость -

А вдруг и губернатору так же вручили медальку не по правилам? Ну вот он то не отказался. Теперь попробуй забери.

6.04.2021 17:06
- гость -

а премию за награду получил??

6.04.2021 18:49
Economist

Смотришь на всю эту деградацию, неспособность решать даже самые мелкие задачи, что уж говорить про большие.

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