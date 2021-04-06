Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов отказался от медали за борьбу с COVID-19

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов направил официальный отказ от памятной медали "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". По словам чиновника, награду ему присвоили в нарушение установленного закона.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, глава ведомства объяснил, что региональный профсоюз работников здравоохранения принял решение о награждении его памятной медалью ещё 17 марта. При этом сделала это организация самостоятельно, без учёта существующего порядка награждения лиц на государственных должностях.

Как объяснили в департаменте правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров, служащие могут принимать награды и поощрения от общественных организаций только с согласия губернатора. Профсоюзы не обращались за согласованием награды.

В связи с этим Попов направил в Алтайский краевой профсоюз работников здравоохранения отказ от получения памятной медали с просьбой отменить ранее принятое решение.

Напомним, что 3 апреля стало известно о награждении министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова памятной медалью профсоюза работников здравоохранения РФ "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". Вместе с ним такой награды удостоились депутат АКЗС Ирина Солнцева и глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

4 апреля в сквере рядом с кинотеатром "Мир" активист регионального отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ) устроил одиночный пикет против награждения. Надпись на плакате комсомольца гласила: "Медаль Попова не закроет дыры в медицине края".