Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов отказался от медали за борьбу с COVID-19

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов направил официальный отказ от памятной медали "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". По словам чиновника, награду ему присвоили в нарушение установленного закона.
Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, глава ведомства объяснил, что региональный профсоюз работников здравоохранения принял решение о награждении его памятной медалью ещё 17 марта. При этом сделала это организация самостоятельно, без учёта существующего порядка награждения лиц на государственных должностях.
Как объяснили в департаменте правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров, служащие могут принимать награды и поощрения от общественных организаций только с согласия губернатора. Профсоюзы не обращались за согласованием награды.
В связи с этим Попов направил в Алтайский краевой профсоюз работников здравоохранения отказ от получения памятной медали с просьбой отменить ранее принятое решение.
Напомним, что 3 апреля стало известно о награждении министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова памятной медалью профсоюза работников здравоохранения РФ "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". Вместе с ним такой награды удостоились депутат АКЗС Ирина Солнцева и глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.
4 апреля в сквере рядом с кинотеатром "Мир" активист регионального отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ) устроил одиночный пикет против награждения. Надпись на плакате комсомольца гласила: "Медаль Попова не закроет дыры в медицине края".
Комментарии
Совесть?!
Медаль Попову за отказ от медали!!!
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Если я вижу перед собой человека который говорит что ему ни чего не нужно, я понимаю что этому человеку нужно ВСЁ!? ©
мужиик!!!!!
Орден может хочет?
Первый нормальный поступок
- Может меня даже наградят...
- ...
- Посмертно... ©
Это мы его переубедили. Он комменты к вчерашней новости почитал на амике🤣
Беднягу вчера поливали тут, а он вот как
Ай да профсоюзы))) а подумать сначала, почитать законы? Умора блин
Слабо верится, что профсоюз вручал медали без подписи губернатора.
Вот, честно.
нужен орден Дружбы.
Ну ни че так, красиво "С темы съехал!", типа "Я ни я, медалька не моя!?"
Врачам посмертно героя довать надо
Зря. Надо было брать. Народ всегда будет не довольный. А то хоть медаль, авось прибавка к пенсии была бы. Патриотический порыв наши люди всё равно не оценят. Вот Навальный вернулся из Германии, думал предателем его посчитают, а обернулось вот как и кому от этого легче?
профсоюз хотел лизнуть. Но что-то пошло не так.
Поступок!
Вот когда окончательно медицину завалит в крае, тогда и медальку можно принять.
Молодец. Грамотное решение
Да вы не поняли просто, у них же как.., как только наградят, сразу же СК приезжает в гости и увозит в СИЗО. Стелла то вон и обмыть толком не успела)) Видимо решил не рисковать)))
Тихановская на родину не возвращается и никто ее предательницей не считает. Кроме тех, кто хочет ее посадить
Во как?! Они значит не разбираются в раздаче медалей и орденов, а он занимая другую специфику своей работы в этом разбирается и так учтиво их поправил? Сколько они без него интересно медалек раздали вот так не по закону? Это даже немного смешно
Неужели совесть проснулась? Хотя ,о чем я? Откуда она!
Герой!!
ПионЭры идут - привет мальчишу!!....
А вдруг и губернатору так же вручили медальку не по правилам? Ну вот он то не отказался. Теперь попробуй забери.
а премию за награду получил??
Смотришь на всю эту деградацию, неспособность решать даже самые мелкие задачи, что уж говорить про большие.