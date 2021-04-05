Медаль дыры не закроет. В Барнауле прошёл пикет против награждения министра Попова

Одиночный пикет против награждения министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова прошёл в Барнауле в воскресенье, 4 апреля. Активист регионального отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ) вышел в сквер рядом с кинотеатром "Мир". Надпись на плакате комсомольца гласила: "Медаль Попова не закроет дыры в медицине края".
Как сообщается в паблике алтайского отделения ЛКСМ РФ, по мнению комсомольцев, награду министр не заслужил.
"Мы считаем нелепым и незаслуженным награждение Попова памятной медалью "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". Всё бы ничего, но сам заложенный смысл данного вручения и с таким названием влечёт за собой насмешку над жителями края".
Ранее стало известно, что министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова наградили памятной медалью профсоюза работников здравоохранения РФ "За особый вклад в борьбу с коронавирусом".
Напомним, месячный прирост смертности в Алтайском крае оказался самым большим в Сибири. Показатель в регионе в феврале 2021 года увеличился более чем на 20% по сравнению с этим же месяцем прошлого года.
Комментарии
И на груди его могучей, одна медаль висела кучей
Собака лает - караван идёт. Глубоко плевать власть придержащим на проблемы местного населения. А судя по награждению никчёмных личностей медалями при увеличении смертности в крае на 30% за год - то складывается стойкое ощущение, что это и была цель - "максимально быстрое сокращение населения"
Слов нет...
Ну так ОСОБЫЙ же вклад, может и отрицательным быть, главное не такой как у всех. Вклад же врачей обычный
Медаль господину министру ЗО АК это плевок власти на жителей АК. ! Смертность от КОВИДа самая высокая в Сибири! И это официальное признание власти ,у нас в АК !Вообще это бесстыдство в такой обстановке Попову получать медаль !
Вручить надо было ему пендаля!
Странный у нас народ. Только критиковать и грязью поливать. Я вот понятия не имею что там за заслуги у Попова. Как комментаторы могут оценивать его работу? Всем комментаторам - идите в министры и наведите порядок, у вас все ,конечно, получится идеально.
Во Франции в Турции, заболеваемость 100 тыс за два дня.
Н у конечно не сравнить, для желающих отдохнуть по полной. Доминиканская мафия.
К такому пикету, я бы присоединился
А как оно было, с очередями на КТ в Диагностическом, как оно было со скорыми и когда в моргах трупы на полу лежали в повалку. Забыли это? Попов по вашему молодец? Вы его заинтересованное лицо, не иначе
видно этих медалей и орденов столько наштамповали, что дают всем желающим
5.04.2021 14:24
St
Ты еще живой, диагнотсичекий?
5.04.2021 14:24
St
Почему сразу заинтересованное лицо? Надо быть объективным, а тут у всех одни эмоции. Нигде система здравоохранения не рассчитана на такой резкий наплыв больных. Нигде. Никто не способен увеличить мощности так быстро. Нужны помещения, персонал, оборудование. Практически все кого я знаю в городе переболели ковидом. Всех пролечили. Да, возможно были где-то какие-то сбои. Но я не могу понять, как все любят судить не зная объективных показателей, данных. Что было сделано и т.д. Только диванная критика всего и вся. Все плохо, все плохие. Без разбирательства. Как можно давать оценку хоть кому-то в том, в чем вы никто не разбираетесь?
Что этот "Активист регионального отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ)" вообще может знать об организации здравоохранения в крае? Так, плакатик подержать, много ума не надо
5.04.2021 14:31
- гость -
Абсолютно верно. Нигде и никто. И если бы никто не смог, а Попов смог - то он заслужил медаль. А так у нас ничуть не лучше чем везде, а Попову медаль. Вот и случился у комментаторов когнитивный диссонанс, так как заслуг нет, а медалька есть
Интересно узнать, что 4-х глазый сделал для нашего отечества?))) Может он не достоин стоять с плакатом.... данные в студию!!!
Не заинтересован, а просто так понесло оправдываться за бюрократов?
St
У вас проблемы с восприятием? Я никого не оправдываю. Я задаю вопрос, как комментаторы могут судить кого-то, давать оценки деятельности? На основании каких данных? Так просто критиковать на уровне диванного эксперта? Я вот не берусь судить заслуженная медаль или нет, потому что я понятия не имею как он работает. Какого вопроса не коснись, все плохие, всем во всем власть виновата. Начните с себя.
5.04.2021 14:31
- гость -
Как можно давать оценку хоть кому-то в том, в чем вы никто не разбираетесь?
Вы же можете оценить качество услуг в магазине, не являясь экспертом по ритейлу?
Я в районную поликлинику два разах ходил прививаться от ковида, оба раза по два часа это заняло, включая заполнение анкеты и часовое стояние в общей с кашляющими больными очереди к терапевту. Терапевт кстати ту же самую анкету заново заполняет. Все вручную и очень долго, на сам осмотр лишь пара минут ушла.
Сейчас вот звоню записаться на прививку от энцефалита - говорят, запись не делаем, терапевт уходит, от слова совсем.
И это я еще не болел. Так за что же медаль?
Пиар служба Попова?
5.04.2021 15:01
- гость -
Вероятнее всего люди дают оценку Попову не конкретно за борьбу с ковидом, а за работу медицины в целом. Люди ходят в поликлинику, сталкиваются там с очередями, нехваткой врачей, медикаментов и прочего. Что и вызывает негодование, в ответ на которое от мед. персонала слышат: "это не к нам вопросы, а к министерству здравоохранения". Кто у нас глава министерства? Правильно, Попов.
5.04.2021 15:01
Во ты и начни. Просто заткнись и не считай, что твое мнение кому-то интересно.
Понятно, ребята? Вы не можете оценить качество услуг, которыми пользуетесь, могут только эксперты наверху. Вот что нам втирают.
St, да тут уже вырисовался "эксперд" во всех областях. Обострение что ли весеннее?
Завидно, что другие своё мнение говорят, пока ты молчишь?
МОЛОДЕЦ комсомолец!
Попова гнать в три шеи надо а не медальки вешать.
Кто его защищает - прихлебатель от власти и сам участвует в добивании страны.
Лекарств нет в больницах. Даже иголки, чтоб при установке катетора шов сделать - бегают по этажам ищут. Перчаток даже нет. в реанимацию на смену 5 пар дают и крутись как хочешь. Про все остальные косяки рассказывать - не одну страницу можно написать.
А выступления типа "не эксперт - знать не можешь" засуньте ... поглубже короче...
5.04.2021 15:10
- гость -
5.04.2021 15:01
Во ты и начни. Просто заткнись и не считай, что твое мнение кому-то интересно.
Вот она , культура критикующих всех и вся.
Чуть выше привели люди аргументы, очень понятно, без эмоций, дают оценку, с которой можно согласиться. А вот это вот что? Бедолага.
В Москву без медали не возьмут
медаль кто дал - профсоюз работников здравоохранения
значит с точки зрения профсоюза попов делает все правильно...
Да, возможно были где-то какие-то сбои.
Это, наверное, вы по неделям обзванивали поликлиники и скорые, когда ваши родные валялись с высоченной температурой, и вы не знали как им помочь.
Это, наверное, вам с температурой и кашлем выставлялся диагноз ОРВИ без мазка на ковид, потому что вы не 65+.
И это, наверное, вы-медработник сидели дома с открытым по ковиду больничным (с положительным ПЦР) и не могли дозвониться до поликлиники, чтобы вам назначили лечение (без осмотра, всё по телефону), назначили контрольные мазки, привезли лекарство (уже под конец 2020).
А так - да, все норм, мы не Турция. Там, видимо, просто больше тестов делают и без выборки по возрасту.
Скот тоже метят, дают свое клеймо. А человека клеймить можно и медалькой.
Перчаток даже нет. в реанимацию на смену 5 пар дают и крутись как хочешь.
Да что вы! Для проверяющих - перчатки у нас одноразовые! Еще и в мусорном ведре пересчитают их. Интересно, проверяют, сколько их закупается?
Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы увидеть всю прелесть оптимизированного здравоохранения А.К.
Это видят и пациенты и рядовые медицинские работники.
5.04.2021 15:55
- гость -
Это, наверное, вы по неделям обзванивали поликлиники и скорые, когда ваши родные валялись с высоченной температурой, и вы не знали как им помочь.
Это, наверное, вам с температурой и кашлем выставлялся диагноз ОРВИ без мазка на ковид, потому что вы не 65+.
И это, наверное, вы-медработник сидели дома с открытым по ковиду больничным (с положительным ПЦР) и не могли дозвониться до поликлиники, чтобы вам назначили лечение (без осмотра, всё по телефону), назначили контрольные мазки, привезли лекарство (уже под конец 2020).
А так - да, все норм, мы не Турция. Там, видимо, просто больше тестов делают и без выборки по возрасту.
Да уж. Ситуация сложная была. Лично министр в этом виноват? Вы осознайте простой вопрос, если количество врачей не изменилось, а количество пациентов выросло в десятки раз, кто способен с этим справиться? Такая ситуация была и в Москве, да по всей России и в мире. В Москве скорые часами стояли с пациентами возле больниц. Наверное, надо Вас назначить министром, Вы моментально решите все проблемы. Никто не хочет смотреть на вещи объективно, все только крайнего ищут. Так проще.
5.04.2021 16:13
- гость -
Правильно. Такая ситуация была по всей стране. И наш Попов обделался так же как и все. За что медаль?
Такая ситуация была и в Москве
Не было такого в Москве. Доплаты за ковид там установлены раз в 5 больше, сколько медработников по стране уволилось, туда уехало работать? И з/платы у нас ниже плинтуса, а укомплектованность 50%. Как в Москве?
И очередь из скорых была перед приемным отделением, потому что там делали на входе всем КТ, а это время, а скорые сразу пациентов забирали, и тестов много делали.
Почитайте, что творилось в октябре-ноябре: скорые ждали по 2-3 суток, в очередь к терапевту стояли по 7 часов с температурой и т.п., лекарства не могли купить в аптеках (хорошо коллеги массово болели и остатки лекарств отдавали), маски в 10 раз подорожавшие были, на дом врача не вызвать (у меня ковид, сказали врач придет через неделю на дом, а если нужен больничный приходите сами), помощь никто мне так и не оказал, ни разу не послушал ни один врач, не осмотрел!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пыталась дозвониться на горячие линии, они не работали. 40 минут ждала в министерстве по горячему телефону, остаюсь вторая в очереди - сбрасывали!!!!!!!! И я не могу оценивать деятельность министра?????????????
Да ТАКИХ отзывов даже здесь на амителе куча, посмотрите архивы. ВСЕ считают, что это позор была, а не работа.
ппц, в думайтесь в эти слова, "за особый вклад...", это за то, что у нас в Алтайском крае самая высокая смертность, вот это вклад (:smiles75 "Вместе с ним награда досталась депутату алтайского заксобрания Ирине Солнцевой...". СТЫДОБА, Мораль всего происходящего : "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку" и без комментариев.
Все эти пикетчики стоят с плакатами за деньги, этот персонаж скорее всего стоит за 1000 рублей в час!