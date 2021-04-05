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Медаль дыры не закроет. В Барнауле прошёл пикет против награждения министра Попова

, ИА "Амител"
Одиночная акция состоялась рядом с кинотеатром "Мир"
Фото: vk.com/komsomol22

Фото: vk.com/komsomol22

Одиночный пикет против награждения министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова прошёл в Барнауле в воскресенье, 4 апреля. Активист регионального отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ) вышел в сквер рядом с кинотеатром "Мир". Надпись на плакате комсомольца гласила: "Медаль Попова не закроет дыры в медицине края".

Как сообщается в паблике алтайского отделения ЛКСМ РФ, по мнению комсомольцев, награду министр не заслужил.

"Мы считаем нелепым и незаслуженным награждение Попова памятной медалью "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". Всё бы ничего, но сам заложенный смысл данного вручения и с таким названием влечёт за собой насмешку над жителями края".

Ранее стало известно, что министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова наградили памятной медалью профсоюза работников здравоохранения РФ "За особый вклад в борьбу с коронавирусом".

Напомним, месячный прирост смертности в Алтайском крае оказался самым большим в Сибири. Показатель в регионе в феврале 2021 года увеличился более чем на 20% по сравнению с этим же месяцем прошлого года.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

5.04.2021 13:48
- гость -

И на груди его могучей, одна медаль висела кучей

5.04.2021 13:48
- гость -

Собака лает - караван идёт. Глубоко плевать власть придержащим на проблемы местного населения. А судя по награждению никчёмных личностей медалями при увеличении смертности в крае на 30% за год - то складывается стойкое ощущение, что это и была цель - "максимально быстрое сокращение населения"

5.04.2021 13:53
- гость -

Слов нет...

5.04.2021 13:53
- гость -

Ну так ОСОБЫЙ же вклад, может и отрицательным быть, главное не такой как у всех. Вклад же врачей обычный

5.04.2021 13:59
Гость

Медаль господину министру ЗО АК это плевок власти на жителей АК. ! Смертность от КОВИДа самая высокая в Сибири! И это официальное признание власти ,у нас в АК !Вообще это бесстыдство в такой обстановке Попову получать медаль !

5.04.2021 14:11
St

Вручить надо было ему пендаля!

5.04.2021 14:16
- гость -

Странный у нас народ. Только критиковать и грязью поливать. Я вот понятия не имею что там за заслуги у Попова. Как комментаторы могут оценивать его работу? Всем комментаторам - идите в министры и наведите порядок, у вас все ,конечно, получится идеально.

5.04.2021 14:20
- гость -

Во Франции в Турции, заболеваемость 100 тыс за два дня.
Н у конечно не сравнить, для желающих отдохнуть по полной. Доминиканская мафия.

5.04.2021 14:22
- гость -

К такому пикету, я бы присоединился

5.04.2021 14:24
St

А как оно было, с очередями на КТ в Диагностическом, как оно было со скорыми и когда в моргах трупы на полу лежали в повалку. Забыли это? Попов по вашему молодец? Вы его заинтересованное лицо, не иначе

5.04.2021 14:26
гость

видно этих медалей и орденов столько наштамповали, что дают всем желающим

5.04.2021 14:26
- гость -

5.04.2021 14:24
St

Ты еще живой, диагнотсичекий?

5.04.2021 14:31
- гость -

5.04.2021 14:24
St
Почему сразу заинтересованное лицо? Надо быть объективным, а тут у всех одни эмоции. Нигде система здравоохранения не рассчитана на такой резкий наплыв больных. Нигде. Никто не способен увеличить мощности так быстро. Нужны помещения, персонал, оборудование. Практически все кого я знаю в городе переболели ковидом. Всех пролечили. Да, возможно были где-то какие-то сбои. Но я не могу понять, как все любят судить не зная объективных показателей, данных. Что было сделано и т.д. Только диванная критика всего и вся. Все плохо, все плохие. Без разбирательства. Как можно давать оценку хоть кому-то в том, в чем вы никто не разбираетесь?

5.04.2021 14:36
- гость -

Что этот "Активист регионального отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ)" вообще может знать об организации здравоохранения в крае? Так, плакатик подержать, много ума не надо

5.04.2021 14:36
- гость -

5.04.2021 14:31
- гость -
Абсолютно верно. Нигде и никто. И если бы никто не смог, а Попов смог - то он заслужил медаль. А так у нас ничуть не лучше чем везде, а Попову медаль. Вот и случился у комментаторов когнитивный диссонанс, так как заслуг нет, а медалька есть

5.04.2021 14:39
- гость -

Интересно узнать, что 4-х глазый сделал для нашего отечества?))) Может он не достоин стоять с плакатом.... данные в студию!!!

5.04.2021 14:41
St

Не заинтересован, а просто так понесло оправдываться за бюрократов?

5.04.2021 15:01
- гость -

St
У вас проблемы с восприятием? Я никого не оправдываю. Я задаю вопрос, как комментаторы могут судить кого-то, давать оценки деятельности? На основании каких данных? Так просто критиковать на уровне диванного эксперта? Я вот не берусь судить заслуженная медаль или нет, потому что я понятия не имею как он работает. Какого вопроса не коснись, все плохие, всем во всем власть виновата. Начните с себя.

5.04.2021 15:04
- гость -

5.04.2021 14:31
- гость -
Как можно давать оценку хоть кому-то в том, в чем вы никто не разбираетесь?

Вы же можете оценить качество услуг в магазине, не являясь экспертом по ритейлу?
Я в районную поликлинику два разах ходил прививаться от ковида, оба раза по два часа это заняло, включая заполнение анкеты и часовое стояние в общей с кашляющими больными очереди к терапевту. Терапевт кстати ту же самую анкету заново заполняет. Все вручную и очень долго, на сам осмотр лишь пара минут ушла.
Сейчас вот звоню записаться на прививку от энцефалита - говорят, запись не делаем, терапевт уходит, от слова совсем.
И это я еще не болел. Так за что же медаль?

5.04.2021 15:05
St

Пиар служба Попова?

5.04.2021 15:08
- гость -

5.04.2021 15:01
- гость -
Вероятнее всего люди дают оценку Попову не конкретно за борьбу с ковидом, а за работу медицины в целом. Люди ходят в поликлинику, сталкиваются там с очередями, нехваткой врачей, медикаментов и прочего. Что и вызывает негодование, в ответ на которое от мед. персонала слышат: "это не к нам вопросы, а к министерству здравоохранения". Кто у нас глава министерства? Правильно, Попов.

5.04.2021 15:10
- гость -

5.04.2021 15:01

Во ты и начни. Просто заткнись и не считай, что твое мнение кому-то интересно.

5.04.2021 15:11
St

Понятно, ребята? Вы не можете оценить качество услуг, которыми пользуетесь, могут только эксперты наверху. Вот что нам втирают.

5.04.2021 15:12
- гость -

St, да тут уже вырисовался "эксперд" во всех областях. Обострение что ли весеннее?

5.04.2021 15:15
St

Завидно, что другие своё мнение говорят, пока ты молчишь?

5.04.2021 15:19
- гость -

МОЛОДЕЦ комсомолец!

5.04.2021 15:23
Гость

Попова гнать в три шеи надо а не медальки вешать.
Кто его защищает - прихлебатель от власти и сам участвует в добивании страны.
Лекарств нет в больницах. Даже иголки, чтоб при установке катетора шов сделать - бегают по этажам ищут. Перчаток даже нет. в реанимацию на смену 5 пар дают и крутись как хочешь. Про все остальные косяки рассказывать - не одну страницу можно написать.
А выступления типа "не эксперт - знать не можешь" засуньте ... поглубже короче...

5.04.2021 15:25
- гость -

5.04.2021 15:10
- гость -
5.04.2021 15:01

Во ты и начни. Просто заткнись и не считай, что твое мнение кому-то интересно.

Вот она , культура критикующих всех и вся.
Чуть выше привели люди аргументы, очень понятно, без эмоций, дают оценку, с которой можно согласиться. А вот это вот что? Бедолага.

5.04.2021 15:39
- гость -

В Москву без медали не возьмут

5.04.2021 15:52
- гость -

медаль кто дал - профсоюз работников здравоохранения
значит с точки зрения профсоюза попов делает все правильно...

5.04.2021 15:55
- гость -

Да, возможно были где-то какие-то сбои.

Это, наверное, вы по неделям обзванивали поликлиники и скорые, когда ваши родные валялись с высоченной температурой, и вы не знали как им помочь.
Это, наверное, вам с температурой и кашлем выставлялся диагноз ОРВИ без мазка на ковид, потому что вы не 65+.
И это, наверное, вы-медработник сидели дома с открытым по ковиду больничным (с положительным ПЦР) и не могли дозвониться до поликлиники, чтобы вам назначили лечение (без осмотра, всё по телефону), назначили контрольные мазки, привезли лекарство (уже под конец 2020).
А так - да, все норм, мы не Турция. Там, видимо, просто больше тестов делают и без выборки по возрасту.

5.04.2021 15:59
- гость -

Скот тоже метят, дают свое клеймо. А человека клеймить можно и медалькой.

5.04.2021 16:00
- гость -

Перчаток даже нет. в реанимацию на смену 5 пар дают и крутись как хочешь.

Да что вы! Для проверяющих - перчатки у нас одноразовые! Еще и в мусорном ведре пересчитают их. Интересно, проверяют, сколько их закупается?

5.04.2021 16:07
гость

Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы увидеть всю прелесть оптимизированного здравоохранения А.К.
Это видят и пациенты и рядовые медицинские работники.

5.04.2021 16:13
- гость -

5.04.2021 15:55
- гость -
Это, наверное, вы по неделям обзванивали поликлиники и скорые, когда ваши родные валялись с высоченной температурой, и вы не знали как им помочь.
Это, наверное, вам с температурой и кашлем выставлялся диагноз ОРВИ без мазка на ковид, потому что вы не 65+.
И это, наверное, вы-медработник сидели дома с открытым по ковиду больничным (с положительным ПЦР) и не могли дозвониться до поликлиники, чтобы вам назначили лечение (без осмотра, всё по телефону), назначили контрольные мазки, привезли лекарство (уже под конец 2020).
А так - да, все норм, мы не Турция. Там, видимо, просто больше тестов делают и без выборки по возрасту.

Да уж. Ситуация сложная была. Лично министр в этом виноват? Вы осознайте простой вопрос, если количество врачей не изменилось, а количество пациентов выросло в десятки раз, кто способен с этим справиться? Такая ситуация была и в Москве, да по всей России и в мире. В Москве скорые часами стояли с пациентами возле больниц. Наверное, надо Вас назначить министром, Вы моментально решите все проблемы. Никто не хочет смотреть на вещи объективно, все только крайнего ищут. Так проще.

5.04.2021 17:01
- гость -

5.04.2021 16:13
- гость -
Правильно. Такая ситуация была по всей стране. И наш Попов обделался так же как и все. За что медаль?

5.04.2021 17:10
- гость -

Такая ситуация была и в Москве

Не было такого в Москве. Доплаты за ковид там установлены раз в 5 больше, сколько медработников по стране уволилось, туда уехало работать? И з/платы у нас ниже плинтуса, а укомплектованность 50%. Как в Москве?
И очередь из скорых была перед приемным отделением, потому что там делали на входе всем КТ, а это время, а скорые сразу пациентов забирали, и тестов много делали.

5.04.2021 18:00
Гость

Почитайте, что творилось в октябре-ноябре: скорые ждали по 2-3 суток, в очередь к терапевту стояли по 7 часов с температурой и т.п., лекарства не могли купить в аптеках (хорошо коллеги массово болели и остатки лекарств отдавали), маски в 10 раз подорожавшие были, на дом врача не вызвать (у меня ковид, сказали врач придет через неделю на дом, а если нужен больничный приходите сами), помощь никто мне так и не оказал, ни разу не послушал ни один врач, не осмотрел!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пыталась дозвониться на горячие линии, они не работали. 40 минут ждала в министерстве по горячему телефону, остаюсь вторая в очереди - сбрасывали!!!!!!!! И я не могу оценивать деятельность министра?????????????
Да ТАКИХ отзывов даже здесь на амителе куча, посмотрите архивы. ВСЕ считают, что это позор была, а не работа.

5.04.2021 18:25
гость

ппц, в думайтесь в эти слова, "за особый вклад...", это за то, что у нас в Алтайском крае самая высокая смертность, вот это вклад (:smiles75 "Вместе с ним награда досталась депутату алтайского заксобрания Ирине Солнцевой...". СТЫДОБА, Мораль всего происходящего : "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку" и без комментариев.

5.04.2021 18:40
Тот

Все эти пикетчики стоят с плакатами за деньги, этот персонаж скорее всего стоит за 1000 рублей в час!

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