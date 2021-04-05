Медаль дыры не закроет. В Барнауле прошёл пикет против награждения министра Попова

Одиночный пикет против награждения министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова прошёл в Барнауле в воскресенье, 4 апреля. Активист регионального отделения Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ) вышел в сквер рядом с кинотеатром "Мир". Надпись на плакате комсомольца гласила: "Медаль Попова не закроет дыры в медицине края".

Как сообщается в паблике алтайского отделения ЛКСМ РФ, по мнению комсомольцев, награду министр не заслужил.

"Мы считаем нелепым и незаслуженным награждение Попова памятной медалью "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". Всё бы ничего, но сам заложенный смысл данного вручения и с таким названием влечёт за собой насмешку над жителями края".

Ранее стало известно, что министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова наградили памятной медалью профсоюза работников здравоохранения РФ "За особый вклад в борьбу с коронавирусом".

Напомним, месячный прирост смертности в Алтайском крае оказался самым большим в Сибири. Показатель в регионе в феврале 2021 года увеличился более чем на 20% по сравнению с этим же месяцем прошлого года.