6 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от занимаемой должности представителя главы региона и краевого правительства в Заксобрании Стеллу Штань. Чиновницу обвиняют в особо крупном мошенничестве. Якобы она вместе с директором барнаульского детсада составила фиктивный договор купли-продажи по завышенной цене. В результате обвиняемые, по данным следствия, незаконно получили 14 млн рублей.

В 2021 году это далеко не первая громкая история, связанная с коррупцией. Прошлый пандемийный год также оказался богатым на уголовные дела. В большинстве случаев в них замешаны чиновники, правоохранители и депутаты. Amic.ru вспомнил самые резонансные эпизоды, где фигурировали алтайские випы. Некоторым уже вынесен приговор. Причём ни одного оправдательного среди них не было.

Кого и за что привлекали к уголовной ответственности – смотрите в инфографике amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на неё.