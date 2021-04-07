6 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от занимаемой должности представителя главы региона и краевого правительства в Заксобрании Стеллу Штань. Чиновницу обвиняют в особо крупном мошенничестве. Якобы она вместе с директором барнаульского детсада составила фиктивный договор купли-продажи по завышенной цене. В результате обвиняемые, по данным следствия, незаконно получили 14 млн рублей.
В 2021 году это далеко не первая громкая история, связанная с коррупцией. Прошлый пандемийный год также оказался богатым на уголовные дела. В большинстве случаев в них замешаны чиновники, правоохранители и депутаты. Amic.ru вспомнил самые резонансные эпизоды, где фигурировали алтайские випы. Некоторым уже вынесен приговор. Причём ни одного оправдательного среди них не было.
Кого и за что привлекали к уголовной ответственности – смотрите в инфографике amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на неё.
Комментарии
Может они все за Навального, поэтому дела против них сфабрикованы?
Больные. В могилу не возьмете.
Хотели детям оставить
А сколько "недообследованных" ?
А представьте сколько этого ворья в масштабах страны. Можно такую доску почёта соорудить, больше чем мемориал получится
Долгова со смехотворной суммой в 200 тысяч выделяется из общего списка. Притом, что ее задерживали жестче всех - показательно, в наручниках, в СИЗО...
Отдохнёте, товарищи, в тюрьме. Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка.
отделаются небольшими штрафами, условными сроками - и потом снова на пост, снова за лопату
В стране предстоит грандиозная зачистка, это лишь вопрос времени, 37-й год покажется детской шалостью, в противном случае распад и как следствие исчезновение России с карты мира. А пока господа коррупционеры жуйте ананасы с рябчиками.
7.04.2021 09:08
Бывалый
Не боишься, что и тебя зачистят? Как за что? Был бы человек, а за что посадить всегда найти можно.
Смени методичку либераст.
7.04.2021 09:18
- гость - А не боишься что зачистку китайцы делать будут?
Чистят одну мелкотню, авдиевы конюшни в другом месте.
Да и крупных не мало попадается. Тут Алтайский уровень и по уровню края это не мелкие ребята
Маловато и мелковато будет, чтобы электорат пошел на выборы и проголосовал за кого надо. Список срочно надо увеличить...
Да это мелочь пузатая. Настоящее ворьё в кабинетах повыше.
Ущерб до миллиона. Вовкины кореша на такую сумму завтракают.
Тут все краевые чиновники, для краевого уровня это достаточно крупные фигуры
Странно, почему никто не копнул ещё ДЕЗы и Дорожник... вот где разгуляться бы...