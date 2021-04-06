Виктор Томенко отправил в отставку обвиняемую в мошенничестве Стеллу Штань

Виктор Томенко освободил от занимаемой должности представителя губернатора и краевого правительства в алтайском Заксобрании Стеллу Штань. Назначить нового представителя планируют в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы края.

Напомним, Штань задержали 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В связи с этим членство чиновницы в партии "Единая Россия" приостановлено.

По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby совместно со Штань обеспечили изготовление и представление в главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. В итоге сообщницы незаконно завладели 14 миллионами рублей.

Суд отправил Штань под арест на два месяца.