Виктор Томенко отправил в отставку обвиняемую в мошенничестве Стеллу Штань

Виктор Томенко освободил от занимаемой должности представителя губернатора и краевого правительства в алтайском Заксобрании Стеллу Штань. Назначить нового представителя планируют в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы края.
Напомним, Штань задержали 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В связи с этим членство чиновницы в партии "Единая Россия" приостановлено.
По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby совместно со Штань обеспечили изготовление и представление в главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. В итоге сообщницы незаконно завладели 14 миллионами рублей.
Суд отправил Штань под арест на два месяца.
Комментарии
У нас в крае через одного нечистые ручки, вот так край, вот так развитие.
Когда "крышевателей " НДС с налоговой вязать будут ??? Огромный перекос рынка создали, куча юр лиц создавших НДС еще на год вперед, в любой инспекции есть такие "решалы"!
С каким высокомерием и даже презрением смотрит Штань на этом фото. Позор семье.
Штань на этом фото похожа на Караченцева. Реинкарнация? Лицо какое-то опухшая толи от пластический операций толи от алкоголя. Не ясно как-то.
И до пенсии не доработала...
Предал
обвиняемую в мошенничестве Стеллу Штань
Может она стала за Навального, поэтому против нее сфабриковали дело
Она за Фургала
А почему под домашний? Статья то серьезная! Чем прокуратура опять занимается и куда глядит?
6.04.2021 12:08
- гость -
И до пенсии не доработала...
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Вроде на пенсии. С 18 года. Успела в последний вагон.
Представление губернатора- пенсионерская подработка.
А почему под домашний? Статья то серьезная!
известно почему - у нас ведь декриминализированы экономические преступления
а в итоге может оказаться что и мошеничества-то и не было, а были обстоятельства непреодолимой силы )))
6.04.2021 11:50
- гость -
"через одного", говорите? Да вы оптимист! Вся сегодняшняя лестница власти держится исключительно на возможности получения каждой из её ступенек неких преференций от своего положения. Можно брать любого - не прогадаешь!
Волнуюсь: задержали 31 марта, а сегодня 6 апреля отправили в отставку. Зарплату за это время выдадут?
12:55 Мимопроходящий "сегодняшняя лестница власти держится исключительно на возможности получения каждой из её ступенек неких преференций от своего положения."
так это известный анекдот:
Устроился парень в полицию, а зарплату не ходит получать. Вызвал его начальник и спрашивает:
— Почему зарплату не получаешь, не нужна, что-ли?
— А я думал, что выдали пистолет — и крутись как можешь…
6.04.2021 12:38
- гость -
А где написано, что под домашний? А то тут одна, отправленная под домашний арест, говорят, по городу рассекает свободно.
Что-то долго Томенко думал. Должен был в тот же день отправить в отставку.
после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством регионального парламента.
А её без этих процедур назначали? Кто предлагал? Кто соглашался? В органах разве не было на неё "дельца" в переплёте?
Так кто за Навального, Штань или следователь, который ее посадил. Не может же следователь быть ее единомышленником, иначе зачем бы он ее садил
А где написано, что под домашний?
На второй день было, видимо, судебное слушанье - на 2 месяца в СИЗО отправили.
инспекции есть такие "решалы"!
6.04.2021 12:03
- гость -
С каким высокомерием и даже презрением смотрит Штань на этом фото. Позор семье.
Сами разрешили ей так смотреть.Всю жизнь у кормушки.Вот и возомнила себя королевишной!!!
6.04.2021 12:08
- гость -
И до пенсии не доработала...
Она с 1963 года.Ей 57 лет,успела и пенсион не хилый оформить.
Только увольнение по утрате доверия, никакой госпенсии для чиновников, а для остальных смертных!