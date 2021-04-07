В Барнауле владелец сети мясных магазинов лишился 65 тысяч рублей из-за мошенников

В Барнауле владелец сети мясных магазинов лишился крупной суммы денег из-за атаки мошенников. Мужчина подал в полицию сразу три заявления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, с разницей в несколько часов злоумышленники позвонили в торговые точки, расположенные в разных частях города, и под различными предлогами заставили сотрудников перечислить часть выручки на сторонние счета.
"Так, злоумышленники под видом жены директора позвонили и попросили продавца перевести деньги из кассы на продиктованный номер карты. Другая сотрудница скинула выручку якобы для оплаты нового оборудования, а третья – на установку электронного табло", – говорится в сообщении.
Общая сумма ущерба составила 65,3 тысячи рублей. Полицейские возбудили уголовные дела.
Комментарии
под видом жены директора
Какой вид жены по телефону? Откуда мошенники знали голос жены и как его подделали? Может сама жена мужа кинула?
Так, злоумышленники под видом жены директора позвонили и попросили продавца перевести деньги из кассы на продиктованный номер карты. Другая сотрудница скинула выручку якобы для оплаты нового оборудования, а третья – на установку электронного табло
какие-то дюже финансово самостоятельные сотрудники, такое впечатление что бухгалтерия вообще не ведется...
судя по их поведению они знают и владельца и жену и телефоны продавцов...в общем это те кто там работал,или работает ...ищите крота товарищи
...попросили продавца перевести деньги из кассы на продиктованный номер карты....
Наличку в Банк сдают, как ее можно перевести на номер карты? Бред какой то
Наличку в Банк сдают
невсегда, в зависимости от того как зарегистрировано...
7.04.2021 13:35
- гость -
невсегда, в зависимости от того как зарегистрировано...
Возможно. Но как наличные деньги из кассы можно на карту перевести? Это только к банкомату идти и со счета физ.лица переводить другому ...
..попросили продавца перевести деньги из кассы на продиктованный номер карты....
Наличку в Банк сдают, как ее можно перевести на номер карты? Бред какой то
Всё верно ,взять наличку из кассы и через терминал перевести на номер продиктованной карты... думаю что деньги вычтут из зарплат этих людей,которые переводили чужие деньги не понятно куда и кому... даже если и поймают крота то денежки то тю тю уж потрачены однако