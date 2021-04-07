В Барнауле владелец сети мясных магазинов лишился 65 тысяч рублей из-за мошенников

В Барнауле владелец сети мясных магазинов лишился крупной суммы денег из-за атаки мошенников. Мужчина подал в полицию сразу три заявления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, с разницей в несколько часов злоумышленники позвонили в торговые точки, расположенные в разных частях города, и под различными предлогами заставили сотрудников перечислить часть выручки на сторонние счета.

"Так, злоумышленники под видом жены директора позвонили и попросили продавца перевести деньги из кассы на продиктованный номер карты. Другая сотрудница скинула выручку якобы для оплаты нового оборудования, а третья – на установку электронного табло", – говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила 65,3 тысячи рублей. Полицейские возбудили уголовные дела.