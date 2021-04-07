Суд не позволил экс-ректору АГМУ вернуться на пост руководителя

Бывшему ректору АГМУ Игорю Салдану не удалось оспорить решение Центрального районного суда Барнаула, который отклонил его иск о восстановлении в должности.

Как пишет ИА "Банкфакс", 6 апреля Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию представителя Салдана, Эдуарда Бауэра, и пришёл к выводу, что решение предыдущей инстанции полностью оправданно.

Ранее в медуниверситете рассказали, что кандидатуры на должность ректора согласованы и отправлены в Минздрав на утверждение. До выборов руководителя исполняет обязанности ректора Ирина Шереметьева. Согласно информации на сайте вуза, она останется временным руководителем как минимум до конца июня.

Напомним, что Салдан занимал пост ректора и заведующего кафедрой гигиены, основ экологии и безопасности труда в течение пяти лет. 19 ноября 2019 года приказом главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой его уволили с должности главы вуза.

Салдан решил вернуть себе пост ректора и завкафедрой и в конце года подал иск в Центральный районный суд Барнаула. Судье потребовалось всего одно заседание, чтобы принять решение об отклонении иска Салдана.