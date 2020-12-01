Бывшему ректору алтайского медуниверситета не разрешили вернуться в вуз

Центральный районный суд Барнаула рассмотрел заявление бывшего руководителя АГМУ Игоря Салдана. Он хотел участвовать в новых выборах ректора.

Дело рассматривал судья Дмитрий Колесников. Ему потребовалось одно заседание, чтобы принять решение об отклонении иска Салдана, пишет "Банкфакс".

Напомним, что Игорь Салдан занимал пост ректора в течение пяти лет. Однако 19 ноября 2019 года приказом главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой его уволили с должности главы вуза. Салдан решил вернуть себе пост ректора и завкафедры и в конце 2019 года подал иск в Центральный районный суд Барнаула.

Сейчас обязанности ректора АГМУ исполняет Ирина Шереметьева.