Источник: глава комитета ЖКХ Барнаула Антон Бенс уходит в отставку

Глава комитета ЖКХ администрации Барнаула Антон Бенс уйдёт в отставку в конце нынешней недели. Эту информацию amic.ru подтвердил источник в мэрии. По данным "Политсибру", чиновник написал заявление по собственному желанию.

Не исключено, что увольнение связано с эвакуацией аварийного дома по улице 1-й Западной, 51. Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме. Позднее СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность". По данным следствия, дом признали аварийным ещё в 2019 году, но так и не расселили.

Бенсу 60 лет. Комитет ЖКХ он возглавляет с декабря 2017 года. Ранее занимал должность заместителя генерального директора ООО "Зенит-Алтай".