Источник: глава комитета ЖКХ Барнаула Антон Бенс уходит в отставку

Глава комитета ЖКХ администрации Барнаула Антон Бенс уйдёт в отставку в конце нынешней недели. Эту информацию amic.ru подтвердил источник в мэрии. По данным "Политсибру", чиновник написал заявление по собственному желанию.
Не исключено, что увольнение связано с эвакуацией аварийного дома по улице 1-й Западной, 51. Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме. Позднее СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность". По данным следствия, дом признали аварийным ещё в 2019 году, но так и не расселили.
Бенсу 60 лет. Комитет ЖКХ он возглавляет с декабря 2017 года. Ранее занимал должность заместителя генерального директора ООО "Зенит-Алтай".
Комментарии
Ну уходит и уходит
эхо первой Западной?
Совсем наших людей во власти не остаётся!
жаль хороший человек
Ума хватит выбрать нормального хозяйственника, который не будет церемониться. Вообще за то, что творится с жил фондом, вся администрация должна или сесть или уйти.
Ну вот и появились герои ответсвеннные за принятие-непринятие решений.
Надо гнать в три шеи весь его комитет. Работать не хотят. Только примазываются к проектам, где вероятен откат.
7.04.2021 11:50
- гость -
жаль хороший человек
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Не знаю как человека. Было обращение как к специалисту. Результат - зеро. Ничего он не знает, ни во что не вникает. Такое впечатление, что подчиненая им вертела, как хотела.
В Октябрьском районе порядка нет Не справляется администрация. Комитет ЖКХ очень слабый. Один гонор, работы нет. Распустил всю админку Новиков.
Жареным запахло ? Так может не в отставку , а на нары пора ? подумать о былом и сделать выводы .
Бежать ему надо было, еще вчера. А сегодня еще +1 дом.
А есть вооще утвежденный перечень аварийных домов г. Барнаул и план мероприятий по их расселению утвержденный городской администрацией. Кто -нибудь в администации края эти вопросы контролирует? Кто-нибудь составляет отчеты по этим планам-мероприятий?