Следком возбудил уголовное дело из-за разрушающегося дома в Барнауле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" по факту обрушения жилого дома в Барнауле. Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.

"По данным следствия, поздно вечером 5 апреля 2021 года по улице 1-й Западной, 51, возникла угроза обрушения конструкций – фасадной балки в двухэтажном жилом доме. Жильцы, двое из которых дети, не пострадали и были эвакуированы. Известно, что дом признан аварийным с 2019 года", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, все 55 жильцов эвакуированы. Восемь человек находятся в пунктах временного размещения. Остальные – у родственников.

Также из-за аварийного отключения газоснабжения 25 домов остались без газа. Сейчас специалисты Газпрома проводят обследование трассы, по результатам которого будет принято решение о времени возобновления подачи ресурса.