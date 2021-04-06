Следком возбудил уголовное дело из-за разрушающегося дома в Барнауле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" по факту обрушения жилого дома в Барнауле. Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.
"По данным следствия, поздно вечером 5 апреля 2021 года по улице 1-й Западной, 51, возникла угроза обрушения конструкций – фасадной балки в двухэтажном жилом доме. Жильцы, двое из которых дети, не пострадали и были эвакуированы. Известно, что дом признан аварийным с 2019 года", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, все 55 жильцов эвакуированы. Восемь человек находятся в пунктах временного размещения. Остальные – у родственников.
Также из-за аварийного отключения газоснабжения 25 домов остались без газа. Сейчас специалисты Газпрома проводят обследование трассы, по результатам которого будет принято решение о времени возобновления подачи ресурса.
Комментарии
Потому что у власти, одни прикормленные чиновники и депутаты известной партии, которые работают только для того чтобы набить себе карманы. Мэра надо выбирать всенародно, а не проталкивать своего.
Тут не халатность, а умышленные действия. Еще с 19-го могли расселить, но были заняты кроиловом генерального плана города и земли.
Франку пора порядок в своем хозяйстве навести или сложить полномочия, если он не контролирует и не управляет городом.
А где градостроительный совет? Их интересуют только новостройки и сараи с дорогой землей в центре города?
Взрослые люди, а все ждут, что их как детей будут обеспечивать. Это ж как им не охота работать, что готовы продолжать жить в аварийке ради расселения за бюджетные деньги! Десятками лет с семьями живут в доме с трещинами, а взять в ипотеку квартиру, пусть хрущевку, нет - не царское дело