Пять домов в алтайском райцентре отрезаны от мира паводком

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Талые воды с полей подтопили улицы села Староалейского в Третьяковском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"В ходе мониторинга паводковой обстановки установлено, что в селе Староалейском из-за обильного снеготаяния и повышения уровня талых вод произошёл промыв дорожного полотна водами с полей, – уточнили в ведомстве. – В результате отрезаны пять жилых домов. К родственникам эвакуированы три человека".

Тем, кто отказался от эвакуации, оказывают поддержку. В частности, их информируют об изменении паводковой обстановки.

На месте происшествия дежурят четверо сотрудников МЧС с лодкой и мотопомпой. По словам спасателей, вода не зашла на территорию домовладений и приусадебных участков.

Ранее жители села Краснощёково в социальных сетях рассказали о том, что их начало топить. К участку подтопления направили сотрудников аэромобильной группировки регионального управления МЧС России.