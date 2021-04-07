Мэр Барнаула пообщался с жильцами разрушающегося дома

Фото: пресс-служба мэрии

Глава краевой столицы Вячеслав Франк побывал в пункте временного размещения (ПВР), где находятся жильцы разрушающегося дома по ул. Советской Армии, 54. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из 64 человек в ПВР остались четверо, в том числе ребёнок. Остальные предпочли остановиться у друзей или родственников.

В ПВР организовано горячее питание, дежурят сотрудники полиции и медики.

Франк пообщался с жильцами и разъяснил им, что 8 апреля в администрации Железнодорожного района пройдёт встреча, где расскажут о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать барнаульцы.

Также мэр побывал на месте обрушения кирпичной кладки и осмотрел здание.

Напомним, 7 апреля в Барнауле эвакуировали людей из многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены. В связи с этим следственные органы инициировали проверку.