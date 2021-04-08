Эдвард Бил дал первое интервью после резонансного ДТП в Москве

Скандальный блогер Эдвард Бил дал первое интервью после ДТП на Садовом кольце. В разговоре с порталом "Москва 24" пранкер заявил, что не помнит, как выехал на встречную полосу. По словам блогера, он ехал со скоростью 80-90 километров в час.

"Если бы скорость больше была, от меня бы ничего не осталось… Я сам до сих пор не понимаю, как выехал на встречку", – заявил Бил.

По его словам, сейчас он работает над своим видеоблогом и делает всё для того, чтобы помочь пострадавшей в ДТП Марии Артёмовой.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло массовое ДТП. По версии полиции, виновником столкновения стал популярный видеоблогер Эдвард Бил. По результатам освидетельствования стало известно, что мужчина был трезв. В отношении Била завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Пострадавшая в аварии женщина 6 апреля вышла из комы.