Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов COVID-19

России необходимо снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса на территорию страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Слова политика приводит "Интерфакс".

На совещании по вопросам производства вакцин Мишустин отметил, что в последние недели регистрируется рост заболеваемости ковидом в 30 странах Европы. При этом приближаются майские праздники, и россияне собираются в отпуск, в том числе за рубеж.

"Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса", – доложил премьер, отметил, что специалисты проверяют действие российских вакцин против новых штаммов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла россиян от поездок за границу. По её словам, туристы могут задержаться на карантине из-за ухудшения ситуации с инфекцией во многих странах.

С начала пандемии в России зарегистрировали более 4,6 млн случаев COVID-19 и свыше 102 тысяч смертей. Выздоровели за весь период 4,2 млн пациентов.