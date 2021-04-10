Крупный пожар в Барнауле локализовали на площади 1200 кв. м

Площадь пожара в складском помещении по адресу Власихинская, 177 достигла 1200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Распространение пламени остановлено, теперь оно не угрожает соседним зданиям. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают почти 100 сотрудников оперативных служб.

Напомним, сообщение о пожаре поступило 9 апреля в 21:14. По словам очевидцев, было несколько взрывов.

Корреспонденту amic.ru удалось запечатлеть на видео момент, в который объятое огнем здание рухнуло.