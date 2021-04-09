Крупный пожар со взрывами произошёл в Барнауле. Фото и видео

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы информируют о крупном пожаре в складских помещениях, расположенных на улице Власихинской. Фото и видео с места происшествия опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Власихинская, 177, ​"MSV Логистик", коллеги с соседнего здания слышали взрывы, склады рабочие были – могло много чего храниться", – написал местный житель.

На кадрах видно, что огонь охватил большую площадь. Очевидцы сообщают, что к месту происшествия стягивают внушительное количество пожарной техники.