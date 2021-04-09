В Барнауле рухнул горящий склад. Фото и видео

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Складское помещение на улице Власихинской в Барнауле обрушилось во время пожара, сообщает корреспондент amic.ru с места происшествия. Момент падения стен и потолочных перекрытий попал на видео.

На месте происшествия работают почти 100 сотрудников оперативных служб и около 30 единиц техники.

Что именно горит внутри складов, спасатели ответить затруднились. По их словам, пока огонь слишком сильный, его нельзя тушить из соображений безопасности. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее очевидец рассказал, что загоревшийся склад принадлежит компании "MSV Логистик". Она специализируется на аренде складских помещений.