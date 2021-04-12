24% россиян негативно относятся к запрету мата в интернете. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование международного разработчика антивирусов ESET.
В поддержку закона о цензуре в Сети выступили 48% респондентов. При этом 56% позволяют себе нецензурно выражаться при общении в социальных сетях. Опрос провели среди тысячи жителей страны старше 18 лет, которые проживают в городах-миллионниках.
Напомним, что с 1 февраля начал действовать закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Согласно документу, проекты, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. В законе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную лексику.
При этом выяснилось, что запрет только подогрел желание пользователей интернета использовать запрещённую лексику. С 1 февраля по 31 марта 2021 года пользователи сделали 20,2 млн публикаций с матерными словами – это на 10% больше, чем в феврале-марте 2020 года.
Комментарии
Четверть россиян негативно относятся к запрету мата в интернете
Как то мало, я думал быдла у нас гораздо больше
Поддерживают закон почти половина жителей страны
Если это так, то это приятная неожиданность. Прям удивило
Если матом считать только узаконенные слова (касается репродуктивной системы человека), то можно пережить, а, если под запретом все нелитературные слова (в т.ч. сленговые и заимстваванные), то общение в сети станет фактически невозможным
12.04.2021 13:22
гость
Как показывает жизнь, быдло не тот кто мат использует, а тот кто запреты "государевы" поддерживает. Вот где самое стадо.
Для интернета должны действовать все законы приличия оффлайнового общественного места.
Как это реализовать с учётом его специфики - хз, но движение к этому идёт и будет идти, и не только у нас.
Но реализовывать, конечно, надо не так топорно.
13:36 можно и без мата пороть чушь
12.04.2021 13:54
Евгений
Никакого общемирового движение к запрету мата в интернете нет, по причине давно произошедшей десакрализации табуированной лексики. Остатки этой архаики остались в аграрно-патриархальных обществах, к которым до сих пор принадлежит и население РФ. Именно по этой причине например известный актёр Роберт де Ниро может позволить себе послать по известному адресу действующего на тот момент президента Трампа. И это хорошо.
12.04.2021 13:36
АБОРИГЕН
Матерящемуся быдлу все равно, чьи запреты, государевы или цивилизованного мира. Они и цивилизованного пропиндоса отматерят, если что
12.04.2021 14:11
АБОРИГЕН
Это все потому, что западный мир давно скатывается к скотству. У них и мужчину в зад, это тоже нормально