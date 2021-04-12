Четверть россиян негативно относятся к запрету мата в интернете

24% россиян негативно относятся к запрету мата в интернете. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование международного разработчика антивирусов ESET.

В поддержку закона о цензуре в Сети выступили 48% респондентов. При этом 56% позволяют себе нецензурно выражаться при общении в социальных сетях. Опрос провели среди тысячи жителей страны старше 18 лет, которые проживают в городах-миллионниках.

Напомним, что с 1 февраля начал действовать закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Согласно документу, проекты, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. В законе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную лексику.

При этом выяснилось, что запрет только подогрел желание пользователей интернета использовать запрещённую лексику. С 1 февраля по 31 марта 2021 года пользователи сделали 20,2 млн публикаций с матерными словами – это на 10% больше, чем в феврале-марте 2020 года.