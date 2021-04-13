В Барнауле частично ограничили подачу отопления и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ-2

Параметры подачи отопления и горячей воды для части потребителей барнаульской ТЭЦ-2 незначительно снижены, ситуацию нормализуют в ближайшее время, сообщили в официальном Telegram-канале СГК Барнаул.
В компании добавили, что сейчас идёт работа по включению дополнительных мощностей. Также специалисты приступили к восстановлению тракта топливоподачи, который повредил фрагмент упавшей трубы.
"Тепло от станции продолжают получать жители района, ограниченного улицами Северо-Западная и Профинтерна, район ВРЗ, Жилплощадка и посёлок Восточный, а также квартал, ограниченный улицами 80-й Гвардейской дивизии, Чеглецова, Северо-Западная и пр. Ленина. Остальные потребители переведены на контур ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула труба. В городе ввели режим повышенной готовности. Сейчас на объекте устраняют последствия произошедшего. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла.
Комментарии
Ну если потребители переведены на контур ТЭЦ-3 то, почему нельзя переводить с контура на контур во время т.н. опрессовки и ремонта ГВС?И город в таком случае отключать не надо.Тем более собираются вообще оставить одну ТЭЦ-3 в перспективе.Значит мощностей хватает, но почему-то ГВС каждый год надо отключать.Как так-то?
> Тем более собираются вообще оставить одну ТЭЦ-3 в перспективе
Вроде речь шла как раз таки о ТЭЦ-2
> Значит мощностей хватает
Не удивлюсь, если реальной причиной будет нехватка денег на обслуживание
13.04.2021 12:17
Евгений, ТЭЦ-2 более пожилая, и стала быть более изношена.И мощностей с учетом растущего города вряд ли хватит.Закрывать молодую тройку и оставлять пожилую и хилую по-моему нерезонно.Нет?
Надеюсь, нас не будут опять поджаривать до середины мая, чтобы отбить убытки?
13.04.2021 12:45
- гость -
Кого это вас?У нас в Барнауле отопление отключают самое позднее 3-4 мая, несмотря на холод.Бывало и раньше, в апреле.У нас в мае еще холодно, особенно в начале.У нас даже горячую воду отключают в начале мая.А у вас знач жарят до середины?Счастливчики!
> 13.04.2021 12:24
> - гость -
Всё правильно, погуглил сейчас, освежил память