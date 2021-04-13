В Барнауле частично ограничили подачу отопления и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ-2

Параметры подачи отопления и горячей воды для части потребителей барнаульской ТЭЦ-2 незначительно снижены, ситуацию нормализуют в ближайшее время, сообщили в официальном Telegram-канале СГК Барнаул.

В компании добавили, что сейчас идёт работа по включению дополнительных мощностей. Также специалисты приступили к восстановлению тракта топливоподачи, который повредил фрагмент упавшей трубы.

"Тепло от станции продолжают получать жители района, ограниченного улицами Северо-Западная и Профинтерна, район ВРЗ, Жилплощадка и посёлок Восточный, а также квартал, ограниченный улицами 80-й Гвардейской дивизии, Чеглецова, Северо-Западная и пр. Ленина. Остальные потребители переведены на контур ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула труба. В городе ввели режим повышенной готовности. Сейчас на объекте устраняют последствия произошедшего. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла.