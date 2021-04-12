Виктор Томенко поручил контролировать температуру в домах после обрушения трубы на ТЭЦ-2

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам проводить мониторинг температуры в зданиях, относящихся к барнаульской ТЭЦ-2. Глава региона поручил сформировать чёткий механизм получения информации от потребителей, сообщает пресс-служба правительства.

"Надо сделать несколько контрольных точек, из которых на постоянной основе ситуацию получать и её анализировать. Прошу вас чутко относиться к заявлениям, сигналам граждан, организаций, учреждений, которые будут поступать. Прошу также оперативно, в регулярном режиме, информировать о ситуации жителей города", – сказал глава региона в ходе совещания по инциденту с обрушением трубы на теплостанции.

В ходе доклада губернатору глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что сейчас теплоснабжение идёт по всему контуру ТЭЦ-2, однако температура теплоносителя на выходе составляет 65 градусов при нормативных 72. "Думаю, что к 16:00 ситуацию исправим", – сказал мэр.

В зоне действия ТЭЦ-2 проживают порядка 246 тысяч человек. В ней находятся 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 34 школы, 69 детсадов и 23 медучреждения.

Напомним, что 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений.

Администрация Барнаула ввела в городе режим повышенной готовности. Аварийным бригадам удалось переключить около 30% потребителей ТЭЦ-2 на обогрев от ТЭЦ-3. Ещё порядка 30% подключено к районной котельной.

Кроме того, проверку инцидента начала региональная прокуратура. Сотрудники ведомства изучат подробности происшествия и дадут юридическую оценку произошедшему.