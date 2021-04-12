Виктор Томенко поручил контролировать температуру в домах после обрушения трубы на ТЭЦ-2

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам проводить мониторинг температуры в зданиях, относящихся к барнаульской ТЭЦ-2. Глава региона поручил сформировать чёткий механизм получения информации от потребителей, сообщает пресс-служба правительства.
"Надо сделать несколько контрольных точек, из которых на постоянной основе ситуацию получать и её анализировать. Прошу вас чутко относиться к заявлениям, сигналам граждан, организаций, учреждений, которые будут поступать. Прошу также оперативно, в регулярном режиме, информировать о ситуации жителей города", – сказал глава региона в ходе совещания по инциденту с обрушением трубы на теплостанции.
В ходе доклада губернатору глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что сейчас теплоснабжение идёт по всему контуру ТЭЦ-2, однако температура теплоносителя на выходе составляет 65 градусов при нормативных 72. "Думаю, что к 16:00 ситуацию исправим", – сказал мэр.
В зоне действия ТЭЦ-2 проживают порядка 246 тысяч человек. В ней находятся 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 34 школы, 69 детсадов и 23 медучреждения.
Напомним, что 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений.
Администрация Барнаула ввела в городе режим повышенной готовности. Аварийным бригадам удалось переключить около 30% потребителей ТЭЦ-2 на обогрев от ТЭЦ-3. Ещё порядка 30% подключено к районной котельной.
Кроме того, проверку инцидента начала региональная прокуратура. Сотрудники ведомства изучат подробности происшествия и дадут юридическую оценку произошедшему.
Комментарии
температура теплоносителя на выходе составляет 65 градусов при нормативных 72. "Думаю, что к 16:00 ситуацию исправим", – сказал мэр.
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Героя России присвоить Франку. Спасает город от замерзания.
Что её контролировать?! Весна уже! Не околеет уже никто.
12.04.2021 15:09
АБОРИГЕН, тебя забыли спросить.
12.04.2021 15:43
- гость -
***
А что, хоть он и враг народа, но сейчас-то он прав!
но сейчас-то он прав!
а подогрев горячей воды...
или все миллионЭры )))
12.04.2021 16:08
- гость -
***
Я каждое утро сливаю по 20 минут воду, благо, не повёлся на это жульничество, счётчики.
Мне как-то пофигу, если вода будет слишком нетёплой включу котёл. Кстати, котёл выходит дешевле, чем даже по счётчикам оплачивать жадность СГК.