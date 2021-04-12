Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2

Власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности после обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2. Мэр Вячеслав Франк поручил проводить мониторинг температуры в помещениях соцучреждений и многоквартирных домов, обращая особое внимание на медицинские организации.
Как сообщает пресс-служба администрации города, 12 апреля под руководством градоначальника прошло экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Сейчас на ТЭЦ-2 создан оперативный штаб. На месте происшествия работают дежурные бригады СГК, сотрудники МЧС и полиция. Аварийным бригадам удалось переключить около 30% потребителей ТЭЦ-2 на обогрев от ТЭЦ-3. Ещё порядка 30% подключено к районной котельной. На нормативные параметры планируется выйти к 13 часам.
Напомним, что 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений.
Комментарии
На улице +10, а к батареям не прикоснуться. Может у ТЭЦ 3 труба обломится? Иначе будут до июня топить.
перерасчет когда будет ?
Надо бы тариф повысить, чтоб на новую трубу собрать!
12.04.2021 13:28
- гость -
вот нифига не смешно! Через полгода начнется отопительный сезон!
12.04.2021 13:14
- гость -
К каким батареям не прикоснуться?У нас на Петрова везде чуть тепленькие.И потом + 10 это буквально на пару дней, а впереди еще снег, и не только в апреле, но и в мае.Пусть у тебя лучше труба обломится!!!
режим повышенной готовности кого и к чему?!?!?!?
Вот и кончился советский ресурс, а за это время только и делали что эксплуатировали нещадно. Теперь что делать будут, правильно - включат в тариф и платите. По поводы жары в домах, тоже бездарное управление и отношение, абоненты то заплатят, за то что улицу греем. В окно то лень посмотреть. Полный бардак сверху и до низу, всем на все положить. Слава великому П........
12.04.2021 13:40
гость
Самое интересное, что соседи от 1-го до 10-го этажа через одного жалуются на жару и духоту, а остальные на холод! Ситуация безвыходна...
12.04.2021 13:35
- гость -
Вдруг ещё одна отвалится.... У тут они типа готовы... Поймают и назад приставят.
У нас на Петрова везде чуть тепленькие.
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В квартире на Попова 28 градусов и так уже 2 месяца. Коммуналка уже по 10 тысяч за 72 м2.
С Днём Космонавтики! Это наш ответ Маску просто не взлетел. Первый блин комом!
а остальные на холод!
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Я тоже на холод жалуюсь когда жена открывает все форточки при -10 на улице.
12.04.2021 13:14
- гость -
значит тепло на доме нормально не регулируется, ТЭЦ-то тут причем
12.04.2021 13:18
- гость -
перерасчет чего, на доме теплосчетчика нет?