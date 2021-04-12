Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2

Власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности после обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2. Мэр Вячеслав Франк поручил проводить мониторинг температуры в помещениях соцучреждений и многоквартирных домов, обращая особое внимание на медицинские организации.

Как сообщает пресс-служба администрации города, 12 апреля под руководством градоначальника прошло экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сейчас на ТЭЦ-2 создан оперативный штаб. На месте происшествия работают дежурные бригады СГК, сотрудники МЧС и полиция. Аварийным бригадам удалось переключить около 30% потребителей ТЭЦ-2 на обогрев от ТЭЦ-3. Ещё порядка 30% подключено к районной котельной. На нормативные параметры планируется выйти к 13 часам.

Напомним, что 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений.