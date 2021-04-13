Новая компания будет отвечать за вывоз мусора в Барнаульской зоне

Новым регоператором по обращению с ТКО по Барнаульской зоне стало ООО "Эко-Утилизация". Компания начнёт свою работу с 2 июня 2021 года.

"Данный регоператор будет работать на территории Барнаульской зоны, в которую входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы и ЗАТО Сибирский, в течение девяти лет – до конца 2030 года", – сообщает пресс-служба регионального правительства.

В начале апреля алтайские депутаты отреагировали на обращения людей по поводу мусора и вышли в рейд по улицам. По словам горожан, "мусорный коллапс" наблюдается не только на окраине, но и в центре города. Одну из подобных свалок нашли на улице Чудненко.

По итогам 2020 года Алтайский край попал в число самых грязных регионов России, согласно рейтингу чистоты, который составляет ОНФ. Из обследованных мусорных площадок в крае чистыми признали только 1%.