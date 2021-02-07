Алтайский край назвали одним из самых грязных регионов России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал обновленные данные рейтинга чистоты регионов, созданного с использованием сервисов "Яндекса" на основе мониторинга контейнерных площадок. Перечень составлен по итогам октября-декабря 2020 года. Всего активисты промониторили состояние почти 75 тысяч контейнерных площадок в 58 субъектах РФ. Алтайский край занял в нем 58 строчку, говорится в пресс-релизе ОНФ. Лидируют Москва, Ярославская область и Подмосковье.

Мониторинг контейнерных площадок проводится при помощи сервиса "Яндекс.Толока", позволяющего привлечь к выполнению задания любого желающего. В качестве задачи в приложении предлагается сфотографировать контейнерную площадку и заполнить анкету о ее состоянии. Эта информация впоследствии отражается на "Яндекс.Картах" в описании контейнерной площадки.

В Алтайском крае исследовали три четверти имеющихся площадок. Наличие информации о компании, ответственной за вывоз мусора, есть на 25% из них. Столько же имеют навес. Чистыми признали лишь 1% обследованных площадок. Забетонированы почти 60% точек, график вывоза мусора есть на 6%, информация о раздельном сборе отходов (какие куда класть) имеется на 4%, а сами контейнеры для сортировки мусора есть только на 11% площадок.

Напомним, ранее Алтайский край вошел в тридцатку самых "мусорящих" регионов. За год в крае собрали 3,8 млн куб. м отходов. По этому показателю край занял 29-е место из 85-ти. В пятерку самых "мусорящих" в России регионов вошли Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан.