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Открытый урок спорта. В Барнауле пройдёт акция "Биатлон в школы, биатлон в ГТО"

, ИА "Амител"
Ученики 127-й школы примут участие в уроке, посвящённом биатлону
Фото: Барнаульская федерация биатлона

Фото: Барнаульская федерация биатлона

В столице Алтайского края 15 апреля в средней школе № 127 состоится открытый урок биатлона для учащихся 4 и 5 классов. Мероприятие пройдёт в рамках федерального проекта "Биатлон в школы, биатлон в ГТО" при поддержке Барнаульского пивоваренного завода. Организаторы мероприятия – Союз ветеранов биатлона Алтая и "Газпром газораспределение Барнаул". Начало акции в 12:00 по адресу: г. Барнаул, Северный Власихинский проезд, 64.

В рамках федерального проекта "Биатлон в школы, биатлон в  ГТО" барнаульская школа № 24 уже получила два комплекта стрелкового оборудования. По решению председателя Союза ветеранов биатлона Алтая Сергея Локтева, на базе школы № 24 провели открытую тренировку с новым оборудованием. Его для барнаульской федерации приобрёл на личные средства вице-президент Союза биатлонистов страны Алексей Нуждов. Это 10 винтовок БИ-1 и 20 мишенных установок для стрельбы из пневматического оружия.

Кроме того, 6 апреля 2021 года состоялся первый открытый урок в рамках федерального проекта на базе средней школы № 24.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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