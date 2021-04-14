Ксения Собчак сняла пародию на репортаж Марии Бутиной из колонии, где сидит Навальный

Телеведущая Ксения Собчак в своём шоу "Осторожно: Новости" показала пародию на поход журналистки RT, уроженки Алтайского края Марии Бутиной в колонию, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный. Видеоролик вышел на YouTube-канале Собчак.

Перед тем как показать пародию, Собчак иронично заметила, что в репортаж Бутиной якобы попали только худшие технические помещения исправительного учреждения, а главный обзор территории из-за "чудес монтажа и редакторской избирательности" в эфир не вошёл.

"Такой роскоши от родного ФСИН не перенесёт даже бывалый патриот, но всё-таки я вырвала это видео из липких рук Рафаэлки. И сейчас вы увидите реальные условия, в которых содержат Навального в ИК-2 Покров", – сказала Собчак.

Затем телеведущая, облачившись в рыжий парик и наряд Бутиной, пришла в здание с роскошными интерьерами и раскрыла "настоящую сторону" исправительной колонии.

Напомним, в начале апреля Бутина приехала в колонию, где сидит Алексей Навальный. Во время диалога с оппозиционером журналистка сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на его возражения ответила, что в её родном Алтайском крае есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже.

Навальный с ней не согласился, назвав Бутину "обслугой властей" и "паразиткой". Позднее она назвала блогера хамом и высмеяла его "пытки", сравнив жалобы оппозиционера с карательными мерами в американской тюрьме.