Ксения Собчак сняла пародию на репортаж Марии Бутиной из колонии, где сидит Навальный

Телеведущая Ксения Собчак в своём шоу "Осторожно: Новости" показала пародию на поход журналистки RT, уроженки Алтайского края Марии Бутиной в колонию, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный. Видеоролик вышел на YouTube-канале Собчак.
Перед тем как показать пародию, Собчак иронично заметила, что в репортаж Бутиной якобы попали только худшие технические помещения исправительного учреждения, а главный обзор территории из-за "чудес монтажа и редакторской избирательности" в эфир не вошёл.
"Такой роскоши от родного ФСИН не перенесёт даже бывалый патриот, но всё-таки я вырвала это видео из липких рук Рафаэлки. И сейчас вы увидите реальные условия, в которых содержат Навального в ИК-2 Покров", – сказала Собчак.
Затем телеведущая, облачившись в рыжий парик и наряд Бутиной, пришла в здание с роскошными интерьерами и раскрыла "настоящую сторону" исправительной колонии.
Напомним, в начале апреля Бутина приехала в колонию, где сидит Алексей Навальный. Во время диалога с оппозиционером журналистка сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на его возражения ответила, что в её родном Алтайском крае есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже.
Навальный с ней не согласился, назвав Бутину "обслугой властей" и "паразиткой". Позднее она назвала блогера хамом и высмеяла его "пытки", сравнив жалобы оппозиционера с карательными мерами в американской тюрьме.
Комментарии
сборище убххдков навальный собчак абориген и бутина
собчак сама по себе пародия на женщину.Получается масло масляное.
Эта дешёвка сабчак действительно не знает американскую тюрьму.Но чего-то игогошит.
Все что умеет наглючая лошадь так это оборжать любое благое намерение,
либо выбелить преступление. Эдакая нигелистка с душком.
14.04.2021 11:34
- гость -
Сборище у тебя в голове, я бы даже сказал куча.
хозяин умар приказал машке погавкать на бутину
аборигеша опять кучу навоза вывалил,весь амик загадил и все темы.
Мать с отцом другому не научили
АБОРИГЕН
.так какой нынче курс серебрянника?
Есть хорошая пародия на Собчачку от шоу "Однажды в России".
Вот там это сделано талантливо.
А жЫвотное, берущее интервью у маньяков, вообще свою лошадиную пасть раскрывать не должна.
Глядя на Макса прикрывающего глаз, так и хочется воскликнуть, осторожно троянская дрявая лошадь.
Маша- наша! Не трогать грязными копытами
Интересно где та кодла, что называла Машу девушкой низкой соц ответственности, тетя Собчак для них высоко ответственная?
14.04.2021 13:03
- гость -
Меня терзают смутные сомнения.Не похожа собчак на тетю.Вообще на человека не похожа.
13:03, и ваша маша и тётя собчак и ты - все с низкой социальной ответственностью.
Если собчак - тётя, то сколько ж тебе лет? Не слыхало наверное про "береги честь с молоду"?