Женщина из Алтайского края зарезала сожителя в День всех влюблённых

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Славгорода, обвиняемой в умышленном убийстве сожителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент произошёл ночью 14 февраля 2021 года. Тогда пьяные сожители поссорились у себя в квартире, из-за того что мужчине не понравилось, как возлюбленная общается с бывшим супругом.
"Женщина, движимая чувством обиды, взяла нож и нанесла им один удар в жизненно важные органы сожителя. От полученных травм 37-летний потерпевший скончался на месте", – рассказали в СК.
Во время следствия горожанка признала вину. Уголовное дело ушло в суд.
Комментарии
Уголовное дело ушло в суд. Какой-то скудоумный журналюга писал. Просто представил как дело встало со стола следователя, сходило на подпись к прокурору и ушло в суд. После суда еще наверно заглянет в апелляцию, кассацию, а возможно сходит еще в надзорную инстанцию.
Романтично-то как!
Ну, тут, надеюсь пожалеют бедную девочку. У нее и так неприятности - кухню от всего этого отмывать, а тут еще дело куда-то ушло. Ну, может быть условку дадут, а лучше бы и того меньше - ведь ясно же, что она ни в чем не виновата.