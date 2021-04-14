Женщина из Алтайского края зарезала сожителя в День всех влюблённых

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Славгорода, обвиняемой в умышленном убийстве сожителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл ночью 14 февраля 2021 года. Тогда пьяные сожители поссорились у себя в квартире, из-за того что мужчине не понравилось, как возлюбленная общается с бывшим супругом.

"Женщина, движимая чувством обиды, взяла нож и нанесла им один удар в жизненно важные органы сожителя. От полученных травм 37-летний потерпевший скончался на месте", – рассказали в СК.

Во время следствия горожанка признала вину. Уголовное дело ушло в суд.