Житель Алтайского края получил условный срок за вымогательство еды у подростка

В Алтайском крае суд признал виновным 18-летнего жителя Кулундинского района в вымогательстве имущества у несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в сентябре 2020 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице села "под надуманным предлогом" стал требовать у малознакомого 17-летнего подростка продукты питания на 18 тысяч рублей.

"Применяя физическую силу, молодой человек потребовал передать ему продукты и назначил срок, в течение которого потерпевший должен был их отдать. Впоследствии 17-летний подросток был вынужден пообещать выполнить требования вымогателя", – говорится в сообщении.

В результате суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы условном с испытательным сроком один год.