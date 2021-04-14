Бастрыкин взял на контроль дело о групповом изнасиловании девушки в Барнауле

Расследование уголовного дела по факту изнасилования группой лиц по предварительному сговору 18-летней девушки в Барнауле взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил следственным органам подготовить доклад о выполненных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, из "желания проучить" 19-летняя жительница краевой столицы заманила знакомую в арендованную квартиру, где вместе с "мстительницей" её уже поджидали двое мужчин.

"Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроём избили её, а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера, – уточнили в ведомстве. – Потерпевшей в какой-то момент удалось покинуть квартиру через окно".

Квартира находилась на третьем этаже. Выпрыгнувшую девушку поймал транспортный полицейский. 19-летнюю горожанку и её сообщников в возрасте 26-ти и 37-ми лет задержали.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что между подозреваемой и потерпевшей якобы имелись деловые отношения: девушка попробовала себя в роли проститутки, но ей не понравилось и она решила бросить это занятие, что не понравилось сутенёрше.