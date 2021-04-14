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Новости

Бастрыкин взял на контроль дело о групповом изнасиловании девушки в Барнауле

, ИА "Амител"
Горожанка решилась выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от мучителей
Александр Бастрыкин / Фото: inosmi.ru

Александр Бастрыкин / Фото: inosmi.ru

Расследование уголовного дела по факту изнасилования группой лиц по предварительному сговору 18-летней девушки в Барнауле взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил следственным органам подготовить доклад о выполненных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, из "желания проучить" 19-летняя жительница краевой столицы заманила знакомую в арендованную квартиру, где вместе с "мстительницей" её уже поджидали двое мужчин.

"Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроём избили её, а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера, – уточнили в ведомстве. – Потерпевшей в какой-то момент удалось покинуть квартиру через окно".

Квартира находилась на третьем этаже. Выпрыгнувшую девушку поймал транспортный полицейский. 19-летнюю горожанку и её сообщников в возрасте 26-ти и 37-ми лет задержали.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что между подозреваемой и потерпевшей якобы имелись деловые отношения: девушка попробовала себя в роли проститутки, но ей не понравилось и она решила бросить это занятие, что не понравилось сутенёрше.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.04.2021 16:51
- гость -

Надо нашим депутам единорогам задать еще вопрос задать, почему допускают пропаганду и развитие секс индустрии. Где воспитание молодежи?

14.04.2021 16:53
- гость -

Детородный орган таким уродам надо удалять по решению суда, тогда проблем с изнасилованиями не будет.

14.04.2021 16:58
- гость -

14.04.2021 16:51
- гость -
А при чем тут депутаты? Воспитанием молодежи давно занимаются такие передачи как ДОМ 2 и др.

14.04.2021 17:06
- гость -

Депутаты это могут прекратить и закрыть ТНТ и ограничить в прайтайм или по утрам контент 18+, но ничего для этого не делают!

14.04.2021 17:15
- гость -

А то что мусора распустили проституцию в Барнауле старый не хочет на контроль взять ?

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