Алтайская полиция рассказывает населению, как не стать жертвой "дистанционных" мошенников

Порядка двух тысяч случаев дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт зарегистрировано в Алтайском крае с начала 2021 года. Глава регионального ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант Андрей Подолян поставил задачу посетить каждое домовладение и вручить их жильцам памятки о способах защиты от обмана.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники используют различные схемы. Часто мошенники сообщают жертвам, что их "родственник попал в беду" или им "положена компенсация за БАДы". Кроме того, под видом переводов денег на якобы безопасные счета аферисты похищают сбережения и незаконно оформляют на доверчивых людей кредиты. При этом мошенники используют подмену номера, что позволяет им представляться сотрудниками банков или полиции.

Заявления стражам порядка поступают ежедневно, пострадавшие лишаются от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Анти-рекордом в Алтайском крае стала сумма в 4 млн рублей, которую перечислила мошенникам 88-летняя пенсионерка.

Сейчас полиция продолжает активную профилактику таких преступлений. Правохранители обязаны предупредить население, разъяснить схемы и методы, а главы подразделения посещают с лекциями крупные предприятия и учебные учреждения.

Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя поддерживать разговор с неизвестным, который представляется сотрудником бака и сообщает о подозрительных операциях на счете. Кроме того, нельзя передавать персональные данные, номера карт, CVC-код и сведения, связанные со счетами и вкладами.