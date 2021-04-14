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Барнаульцы, живущие в частном секторе, просят эсеров защитить их от появления высоток

, ИА "Амител"
Действующий Генплан предполагает, что со временем на месте благоустроенных небольших домов появятся "каменные джунгли"
Фото: altai.spravedlivo.ru

Фото: altai.spravedlivo.ru

На очередной встрече справороссов с жителями частного сектора поселка Западного в Барнауле стоял вопрос о внесении изменений в Генплан Барнаула и правила землепользования и застройки. Более 300 человек высказали возмущение решением властей. Варианты выхода из ситуации предложили представители партии "Справедливая Россия — За правду".

Камень преткновения – внесение изменений в Генплан и ПЗЗ города, согласно которым зоны частного сектора заменены с Ж-4 (индивидуальное жилищное строительство) на Ж-1 и Ж-2 (строительство многоэтажных домов). Главный вопрос, который звучал от горожан: для чего это сделали? Нет ни одного человека, который бы поддержал это решение. Здесь нет убогого жилья, все добротные усадьбы. Проводили водопровод, канализацию, газ за свой счет. Вложены деньги, силы и здоровье. А теперь придет застройщик, и, возможно, за копейки скупит имущество, пишет партийная пресс-служба.

"Никто не говорит, что нас будут сегодня брать и выгонять из наших домов. Но нам создаются невыносимые условия. Яркий пример – улица Смирнова. Два дома были выкуплены просто по бросовой цене. Еще два – сожгли, причем, в одном из них погиб человек. Мы боимся, что у нас будет то же самое. И застройщики открыто говорят собственнику: "Либо ты уходишь, либо пожалеешь", — говорят жители микрорайона Западный.

Во встрече приняла участие депутат АКЗС Евгения Боровикова. Она напомнила, что у жителей есть право законодательной и правотворческой инициативы. И барнаульцы вправе вносить изменения в Генплан города и ПЗЗ: "Мы подготовили письмо с подписями жителей на внесение изменений в Генплан города и правила землепользования и застройки, которое подадим 20 апреля. Кроме того, фракция "Справедливая Россия" в Барнаульской городской Думе поддержит нас. Мы будем добиваться, чтобы изменения в Генплан были внесены. Если мы не будем все вместе отстаивать свои права, то за нас это никто не сделает. Будем готовить обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и президенту РФ Владимиру Путину".

27 апреля пройдет расширенное заседание фракции СР в АКЗС, на которое будут приглашены представители краевого правительства, администрации города, застройщики, инициативные группы жителей от проблемных районов. Стороны обсудят дальнейшие шаги.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

14.04.2021 17:36
- гость -

В сторону Павловска дохрена земель! Стройте там. Стройте в Бельмесёво. Соединяйте Барнаул с Алтайкой. А этих людей оставьте в покое.

14.04.2021 17:59
- гость -

Сспади, это все бабло!!!
А земель то нет в россии, как в японии скоро тесно будет

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