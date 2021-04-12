Заменить Меняйло. Кто станет новым полпредом президента в Сибири

В конце прошлой недели полпред президента в СФО Сергей Меняйло покинул свой пост и получил назначение на должность врио главы Северной Осетии. Пока президент не подписал указ о том, кто станет новым сибирским полпредом (документ ожидают в первой половине недели). Эксперты тем временем уже стали "угадывать" фамилию будущего управленца. Кандидатуры звучат самые разные: от действующих глав СФО до статусных силовиков. Amic.ru поговорил с экспертами и попробовал понять, кто придёт на смену Меняйло.

Продолжение "губернаторопада"

За последние две недели в России сменились главы Тувы и Ульяновской области, а также — в конце марта — Пензенской области. Судя по всему, кадровые перестановки продолжатся вплоть до самого послания Путина Федеральному Собранию (21 апреля), предполагает политолог Илья Гращенков. По его мнению, именно замена Вячеслава Битарова на Сергея Меняйло стала знаковой, "подтвердив опровергаемый в Кремле тезис о старте нового губернаторопада и обозначив ряд важных тенденций".

А вот политолог Ростислав Туровский считает неожиданным назначение Меняйло в Северную Осетию: "В связи с тем, что Битаров так и не смог стать сильным руководителем региона, Кремль решил ввести в Северной Осетии режим "железной руки", роль которой сыграет Меняйло. Его назначение полностью вписывается в политику Кремля по назначению на Северный Кавказ "генерал-губернаторов".

С такой точкой зрения согласен редактор издания "ФедералПресс" по регионам ЮФО и СКФО Андрей Гусий.

"Это самое интересное решение за три дня. Именно ротация с участием Битарова и Меняйло запускает цепочку отставок и назначений. Нужен полпред СФО, куда прочат губернатора Красноярского края Александра Усса. Соответственно, нужен будет новый губернатор, завершением процессов станет Хакасия и Минсельхоз", – полагает эксперт.

Кстати, по некоторым данным, если Усс уйдёт, замена ему уже готова. На Красноярский край прочат Михаила Котюкова – ныне первого замминистра финансов РФ. В прошлом он состоял на должности министра науки и высшего образования РФ. Сам Котюков – выходец из Красноярска. Несколько лет отработал в региональном правительстве, перед тем как пойти на повышение в Москву.

Важна не профессия, а функционал

На смену Меняйло среди экспертов и околополитической тусовки называют ещё несколько фамилий, помимо Усса. Это экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Бурятии Алексей Цыденов. Также звучат и кандидатуры силовиков.

Однако наиболее вероятной, по мнению части экспертов, всё же является кандидатура Усса. Уже в ближайшие дни красноярский губернатор может покинуть свой пост, считает политолог Марат Баширов. По некоторым данным, разговор президента с Уссом запланирован на 13 апреля.

Правда, существуют и другие версии, чем закончится вызов красноярского губернатора к Владимиру Путину. Возможно, последует добровольная отставка и синекура в виде совсем другой федеральной должности, чем кресло полпреда в Сибири. Такого мнения придерживается политтехнолог Константин Лукин.

"Среди факторов, которые говорят не в пользу Усса, – многочисленные скандалы, аресты, уголовные дела и внутриэлитные конфликты. Это явно не то, что приветствует политический блок администрации Кремля на местах", – рассуждает политолог Сергей Асеев.

Угадать принцип назначения и назвать нового полпреда – дело практически невозможное. Это намного сложнее, чем предсказать преемника на то или иное губернаторское кресло. Слишком много факторов берётся в расчёт, полагает Лукин: "По факту звучит много фамилий. Но тут нужно смотреть на функционал прежде всего. Кто это будет – гражданский чиновник, как в своё время Драчевский и Толоконский, или, наоборот, – силовик (военный)? Логика назначения может быть связана и с грядущими выборами в Госдуму. Внутриэлитные конфликты в регионах, там, где они есть, – необходимо погасить. Причём сделать это нужно уже до лета, когда официально стартует кампания в парламент".

С ним согласен Сергей Асеев: "Логику Кремля предугадать здесь сложно. Но замена военного на гражданского (даже безотносительно его репутации) с учётом нынешней внешнеполитической обстановки будет выглядеть несколько странно".

"Силовой" вариант

Все, кого президент до этого назначал на пост полпреда в Сибири, не были замечены в связях с крупным региональным бизнесом: они приходили издалека или со стороны, старались работать в интересах макрорегиона в целом и не использовали президентский мандат для лоббирования "своих" бизнес-структур, вспоминает Лукин.

В этой связи назначение Усса выглядит "сомнительным". В Красноярске его фамилия долгое время ассоциируется с продвижением тех или иных коммерческих интересов, ещё с той поры, когда он был кандидатом от "РУСАЛа" на пост губернатора и конкурировал с Александром Хлопониным на выборах 2002 года, обращает внимание политтехнолог.

Между тем источники издания "Континент Сибирь", близкие к полпредству, считают, что больше шансов сменить Сергея Меняйло у генерал-полковника Виктора Стригунова, экс-командующего Сибирским округом Росгвардии, ныне первого заместителя Виктора Золотова.

В любом случае полпредство не может долгое время оставаться без руководителя. Скорее всего, уже в начале этой недели президент подпишет указ о назначении. Кстати, у Меняйло есть пять заместителей, но всерьёз их как кандидатов на повышение рассматривать не принято. Возможно – зря. В числе замов у Меняйло фигурируют Любовь Бурда, Александр Бутин, Ибрагим Гобеев, Вадим Головко и Алексей Еремеев.