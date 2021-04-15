Ледоход начался в Барнауле. Онлайн-видеотрансляция

На Оби в Барнауле начался ледоход. Судя по онлайн-трансляции, льдины, долго время стоявшие за Новым мостом у Речного вокзала, двинулись вниз по течению.

Напомним, подвижки льда в районе Речного вокзала барнаульцы заметили 12 апреля. 13 числа Обь возле порта полностью очистилась от ледяного покрова, однако он несколько дней стоял за Новым мостом.

Накануне, 14 апреля, явление наблюдали в Усть-Пристанском районе.

Ранее в ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" начало ледохода на Оби в районе Барнаула прогнозировали на вторник, 13 апреля. Однако синоптики предупредили, что погрешность может составить три-четыре дня.