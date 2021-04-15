Ледоход начался в Барнауле. Онлайн-видеотрансляция

На Оби в Барнауле начался ледоход. Судя по онлайн-трансляции, льдины, долго время стоявшие за Новым мостом у Речного вокзала, двинулись вниз по течению.
Напомним, подвижки льда в районе Речного вокзала барнаульцы заметили 12 апреля. 13 числа Обь возле порта полностью очистилась от ледяного покрова, однако он несколько дней стоял за Новым мостом.
Накануне, 14 апреля, явление наблюдали в Усть-Пристанском районе.
Ранее в ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" начало ледохода на Оби в районе Барнаула прогнозировали на вторник, 13 апреля. Однако синоптики предупредили, что погрешность может составить три-четыре дня.
Комментарии
Что-то не видно ледохода! Отдельные льдины плывут по воде сверху основного ледяного покрова Оби! Это еще не ледоход!!!
уже кончился
Выше набережной по реке все перекрыто льдом до водозабора, там опять чистая вода.