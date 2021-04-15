Активная фаза ледохода в Барнауле начнётся в течение ближайших нескольких часов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС Ольга Прахт. Ожидается, что ледоход можно будет наблюдать сегодня и завтра.

Прахт отметила, что за сутки в Оби у Барнаула вода поднялась на 33 сантиметра. Это немного, отметила специалист. Однако расслабляться рано – подъём воды ещё ожидается. Так, например, в районе Усть-Пристани за сутки вода поднялась на 80 см.

Напомним, подвижки льда в районе Речного вокзала барнаульцы заметили 12 апреля. 13 числа Обь возле порта полностью очистилась от ледяного покрова, однако он несколько дней стоял за Новым мостом. В четверг, 15 апреля, лёд двинулся и в районе набережной Барнаула.