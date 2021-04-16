Трамвайный вагон сошел с рельсов в Барнауле

В Барнауле произошел сход с рельсов трамвайного вагона, движение в сторону улицы Пионеров остановлено, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На участке пр. Строителей — пр. Ленина в сторону ул. Пионеров сошла с рельсов тележка второго вагона. В сторону улицы Пионеров остановлено движение. Будьте внимательны!" — говорится в сообщении.

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент в краевой столице в этом месяце. Так, накануне,15 апреля, с рельсов сошел трамвай на площади Октября. Также 9 апреля на улице Антона Петрова рядом с торговым центром "Огни" с рельсов сошли сразу два трамвая.