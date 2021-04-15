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Трамвай сошёл с рельсов на площади Октября в Барнауле

, ИА "Амител"
Движение электротранспорта на участке оказалось заблокированным
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очередной сход трамвая с рельсов зафиксировали в Барнауле утром 15 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Колёсные пары отлетели. Движение трамваев стоит в обе стороны", – написал очевидец.

В пресс-службе мэрии краевой столицы уточнили, что движение электротранспорта к настоящему времени восстановили.

Напомним, это уже не первый подобный случай в краевой столице в этом месяце. Так, 9 апреля на улице Антона Петрова рядом с торговым центром "Огни" с рельсов сошли сразу два трамвая.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.04.2021 10:31
- гость -

Суровый барнаульский дрифт

15.04.2021 10:34
- гость -

Износ есть везде. Вечного нет.

15.04.2021 10:52
- гость -

в чем причина, износ рельсов, трамвая?

15.04.2021 10:56
- гость -

Ну что делать, может когда-нибудь Москва нам пришлет подержанные трамвайчики и все будет хорошо. Но навряд ли. Там говорят надо бумаги на это дело готовить. Проще масляной краской выкрасить эти, и повысить цену. За время Франка я забыл сколько раз повышали? 3раза?

15.04.2021 11:31
Гость

10:56, ты из -за 3х.руб. сдохнешь что ли ?

15.04.2021 11:36
Fkt

Не надо раскачивать лодку - умирайте молча.

15.04.2021 11:38
АБОРИГЕН

Ну вот и урожай от "компетентной" деятельности городской и краевой власти.

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