Трамвай сошёл с рельсов на площади Октября в Барнауле

Очередной сход трамвая с рельсов зафиксировали в Барнауле утром 15 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Колёсные пары отлетели. Движение трамваев стоит в обе стороны", – написал очевидец.

В пресс-службе мэрии краевой столицы уточнили, что движение электротранспорта к настоящему времени восстановили.

Напомним, это уже не первый подобный случай в краевой столице в этом месяце. Так, 9 апреля на улице Антона Петрова рядом с торговым центром "Огни" с рельсов сошли сразу два трамвая.