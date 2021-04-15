Трамвай сошёл с рельсов на площади Октября в Барнауле

Очередной сход трамвая с рельсов зафиксировали в Барнауле утром 15 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Колёсные пары отлетели. Движение трамваев стоит в обе стороны", – написал очевидец.
В пресс-службе мэрии краевой столицы уточнили, что движение электротранспорта к настоящему времени восстановили.
Напомним, это уже не первый подобный случай в краевой столице в этом месяце. Так, 9 апреля на улице Антона Петрова рядом с торговым центром "Огни" с рельсов сошли сразу два трамвая.
Комментарии
Суровый барнаульский дрифт
Износ есть везде. Вечного нет.
в чем причина, износ рельсов, трамвая?
Ну что делать, может когда-нибудь Москва нам пришлет подержанные трамвайчики и все будет хорошо. Но навряд ли. Там говорят надо бумаги на это дело готовить. Проще масляной краской выкрасить эти, и повысить цену. За время Франка я забыл сколько раз повышали? 3раза?
10:56, ты из -за 3х.руб. сдохнешь что ли ?
Не надо раскачивать лодку - умирайте молча.
Ну вот и урожай от "компетентной" деятельности городской и краевой власти.