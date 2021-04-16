Алексей Пушков уличил Джо Байдена в стремлении "поставить Россию на колени"

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден пытается "поставить Россию на колени", а также предположил, что Вашингтон намерен проводить политику "с позиции силы". Об этом российский Пушков написал в Twitter.

По его словам, после выборов нынешний американский президент назвал Россию врагом и принял жёсткие санкции, а затем обрисовал "прекрасные перспективы сотрудничества во имя лучшего будущего". Пушков выразил мнение, что "США хотят в очередной раз заговорить Россию мутными обещаниями".

"Напомню: в 2009-м, будучи вице-президентом США, Байден объяснил смысл "перезагрузки" с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже "поставить её на колени". Не вышло. И тогда пошло: Ливия, Сирия, кампания против Сочи-2014, Украина, холодная война. Байден не изменился", – констатировал парламентарий.

Ранее Алексей Пушков посоветовал Джо Байдену на случай встречи с Владимиром Путиным избавиться от заблуждения, что он "одарил" Россию предложением провести встречу с российским коллегой. Кроме того, сенатор порекомендовал американскому лидеру не заблуждаться, что он "держит в своих руках международную повестку дня".

Напомним, 13 апреля Джо Байден во время телефонного разговора предложил Владимиру Путину провести саммит в нейтральной стране, чтобы "обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия". Через два дня после беседы Байден подписал указ о введении новых санкций против России.