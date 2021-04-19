Барнаульцев приглашают поучаствовать в акции "Стань донором. Спаси жизнь!"

Организаторы социальной акции "Стань донором. Спаси жизнь!", которая пройдёт в Барнауле с 19 по 23 апреля, определили порядок участия вузов. В первый день, 19 апреля, станут донорами студенты АлтГТУ. Далее, 20 апреля, приглашают студентов классического, медицинского вузов и БЮИ, 21 апреля – студентов педагогического и аграрного университетов, 22 апреля – бойцов студенческих отрядов, 23 апреля – студентов филиала РАНХиГС и АлтГИК.

Организаторы также отмечают, что сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. С 08:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильный комплекс заготовки крови. Доноры получат компенсацию на питание, сувениры с символикой акции, подарки от партнёров и дополнительный выходной день к отпуску и учёбе.

Торжественное открытие акции пройдёт 19 апреля в 13:00 на главной площади АлтГТУ. Подробная информация размещена в официальной группе акции в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, акция уже прошла в Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби. Организаторы – АлтГТУ, Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ "Звёздный свет" и Алтайский краевой центр крови. Проект "Стань Донором. Спаси Жизнь!" получил грант президента Российской Федерации.